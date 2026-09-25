Thúc đẩy thói quen đọc sách lành mạnh cho thanh thiếu niên

Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng 30 học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Sự kiện hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026) và 70 năm thành lập Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, anh Lê Hải Long – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhấn mạnh đọc sách không đơn thuần là tiếp nhận thông tin; mà còn là cách bồi đắp nhân cách, tâm hồn, giúp thế hệ trẻ tích lũy tri thức, rèn luyện kỹ năng và định hình giá trị sống tích cực.

Tuy nhiên, bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển đang đặt ra không ít thách thức với việc nuôi dưỡng thói quen đọc.

Người trẻ tiếp cận tri thức nhanh chóng, thuận tiện qua sách nói, sách điện tử, đồng thời được AI hỗ trợ tìm kiếm, tổng hợp thông tin, gợi ý tài liệu. Song, thông tin nhanh không đồng nghĩa với hiểu sâu, ngược lại có thể dấy lên nguy cơ đọc, nhận thức hời hợt.

Anh Lê Hải Long – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu tại diễn đàn.

“Đọc trọn vẹn một tác phẩm, đối chiếu các quan điểm, suy ngẫm và tự rút ra kết luận là quá trình mỗi người phải tự thực hiện. Chính quá trình ấy rèn luyện khả năng tập trung, tư duy độc lập, năng lực tự học và bản lĩnh của người trẻ trước lượng thông tin ngày càng lớn”, anh Lê Hải Long khẳng định.

Năm 2026, diễn đàn có sự tham gia của 3 diễn giả: Nhà thơ Trần Đăng Khoa – Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, ông Vũ Trọng Đại - Giám đốc TIMES, ông Lê Công Thành – Giám đốc điều hành Infore, chuyên gia AI.

Các diễn giả đã chia sẻ những góc nhìn đa chiều giúp thanh thiếu niên nhận diện rõ tác động của công nghệ; qua đó biết khai thác, tận dụng AI đúng cách để tự xây dựng thói quen đọc lành mạnh.

Trong khuôn khổ của diễn đàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã trao tặng 30 suất quà , học bổng cho sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam vượt khó vươn lên và đạt thành tích tốt trong học tập.

Gửi lời đến thế hệ trẻ, anh Lê Hải Long nhắn nhủ: “Với vốn thời gian tuổi trẻ mà các bạn đang có, hãy dành thời gian đọc sách đều đặn, trao đổi với bạn bè và vận dụng điều đã học vào cuộc sống.

Tôi mong rằng “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn” sẽ nuôi dưỡng cho người trẻ Việt Nam thói quen đọc để mở rộng hiểu biết, hoàn thiện bản thân, sống có trách nhiệm và đóng góp thiết thực cho đất nước”.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chia sẻ, hiện nay vẫn còn một bộ phận thanh thiếu niên chưa có điều kiện đọc nhiều sách, đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng sâu, vùng xa.

Vì vậy, anh Lê Hải Long bày tỏ mong muốn các cấp bộ Hội, cơ sở Đoàn và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, văn hoá tiếp tục quan tâm và phát triển mô hình khuyến đọc thiết thực; đồng thời, khai thác hiệu quả sách điện tử, sách nói và nền tảng số. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi tối đa để người trẻ đọc theo điều kiện của bản thân, góp phần lan tỏa văn hoá đọc trong mọi khối đối tượng thanh thiếu nhi.