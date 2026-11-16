Thúc đẩy thị trường hàng hóa phái sinh minh bạch và kết nối quốc tế

Hội nghị có sự tham dự của đại diện CME Group, Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Anh, Công ty CWT Commodity Logistics Company Limited (Vietnam), VIFC-HCMC, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Công ty cổ phần Sở Giao dịch cà phê và hàng hóa Buôn Ma Thuột (BCCE), cùng các cơ quan quản lý, tổ chức tài chính, ngân hàng, doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng.

Thúc đẩy phát triển thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh minh bạch, hiện đại và kết nối quốc tế

Thống nhất thực thi các quy định mới về giao dịch hàng hóa

Tại hội nghị, Cục trưởng Trần Hữu Linh giới thiệu những nội dung trọng tâm của Nghị định số 302/2026/NĐ-CP và Thông tư số 47/2026/TT-BCT; làm rõ mối liên hệ với Nghị định số 330/2025/NĐ-CP về thành lập và hoạt động của Sở giao dịch hàng hóa trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Các cơ quan quản lý, tổ chức và doanh nghiệp đồng thời trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, nhằm thống nhất cách hiểu và thực hiện quy định.

Cục trưởng Trần Hữu Linh phát biểu tại Hội nghị

Đối với Nghị định số 302/2026/NĐ-CP, nội dung phổ biến tập trung vào điều kiện thành lập sở giao dịch hàng hóa; điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận trung tâm thanh toán bù trừ; thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Các yêu cầu về vốn, cơ cấu sở hữu, mô hình tổ chức, hệ thống công nghệ thông tin và niêm yết hàng hóa cũng được làm rõ, giúp tổ chức, doanh nghiệp xác định những điều kiện cần đáp ứng khi tham gia tổ chức và vận hành thị trường.

Thông tư số 47/2026/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 15/9/2026, thay thế Thông tư số 38/2013/TT-BCT. Nội dung hướng dẫn tại hội nghị tập trung vào chế độ báo cáo và kết nối dữ liệu phục vụ quản lý, giám sát hoạt động của sở giao dịch hàng hóa và trung tâm thanh toán bù trừ.

ội nghị có sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức tài chính, ngân hàng, sở giao dịch hàng hóa, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, hiệp hội ngành hàng và các đối tác quốc tế.

Trong đó, các đơn vị được hướng dẫn về trách nhiệm báo cáo định kỳ, đột xuất; tần suất, thời hạn, biểu mẫu và thời điểm chốt số liệu; yêu cầu kết nối, cung cấp dữ liệu giao dịch. Hội nghị cũng làm rõ trách nhiệm thông báo, báo cáo khi xảy ra sự cố kỹ thuật, biến động thị trường bất thường, dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn, ổn định của hệ thống.

Việc hướng dẫn và trao đổi trực tiếp giúp các tổ chức, doanh nghiệp chủ động chuẩn bị điều kiện, hoàn thiện hồ sơ và triển khai hoạt động theo đúng quy định. Đây là cơ sở để nâng cao tính chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả quản lý thị trường giao dịch hàng hóa.

Ông Nguyễn Hồng Văn, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. HCM

Phát triển sản phẩm phái sinh từ thế mạnh hàng hóa Việt Nam

Bên cạnh phổ biến chính sách, hội nghị thảo luận định hướng phát triển giao dịch hàng hóa phái sinh tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam và khả năng thu hút doanh nghiệp sản xuất, chế biến, xuất khẩu tham gia thị trường.

Định hướng đặt ra là phát triển thị trường gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và người sản xuất; từng bước nghiên cứu, chuẩn hóa các sản phẩm phái sinh dựa trên những mặt hàng Việt Nam có thế mạnh như cà phê, gạo, cao su, hồ tiêu và hạt điều. Các sản phẩm này hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro biến động giá, ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời góp phần hình thành giá tham chiếu trong nước.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Sự tham gia của doanh nghiệp sản xuất, chế biến, xuất khẩu được xác định là yếu tố quan trọng để thị trường phái sinh gắn kết với nền kinh tế thực. Khi đáp ứng nhu cầu phòng ngừa rủi ro giá, thị trường sẽ hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và vị thế hàng hóa Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Hội nghị cũng tạo điều kiện để các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế trao đổi kinh nghiệm về mô hình tổ chức, vận hành sở giao dịch, quản trị rủi ro và phát triển sản phẩm. Tại phiên thảo luận, các đại biểu đề cập việc nâng cao nhận thức, khả năng tiếp cận công cụ phái sinh của doanh nghiệp và tăng cường liên kết với thị trường hàng hóa vật chất.

Các ý kiến cũng tập trung vào phát triển hạ tầng kho bãi, logistics, kiểm định chất lượng, giao nhận và thanh toán, đồng thời mở rộng hợp tác với các sở giao dịch và nhà cung cấp dịch vụ quốc tế. Đây là những yếu tố hỗ trợ quản lý hàng hóa, tổ chức giao dịch và kết nối thị trường trong nước với thị trường quốc tế.

Trong quá trình này, Trung tâm tài chính quốc tế có tiềm năng trở thành đầu mối kết nối các tổ chức tài chính, nhà đầu tư, sở giao dịch và nhà cung cấp dịch vụ quốc tế. Sự phát triển của thị trường trong nước và hoạt động giao dịch tại Trung tâm cần được đặt trong một tổng thể thống nhất, phù hợp với khuôn khổ pháp lý và yêu cầu quản lý, giám sát, kiểm soát rủi ro.

Thông qua hội nghị, Bộ Công Thương tiếp tục khẳng định định hướng phát triển thị trường hàng hóa phái sinh minh bạch, an toàn, hiện đại, có khả năng kết nối quốc tế và gắn chặt với thị trường hàng hóa vật chất. Định hướng này đòi hỏi sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, Trung tâm tài chính quốc tế, các sở giao dịch, tổ chức tài chính và cộng đồng doanh nghiệp để khai thác hiệu quả tiềm năng hàng hóa Việt Nam, thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế.