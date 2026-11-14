Thúc đẩy thị trường carbon Việt Nam ngày càng minh bạch, hiệu quả và hợp tác quốc tế

"Thúc đẩy thị trường carbon Việt Nam: Minh bạch, Hiệu quả và Hợp tác quốc tế" là chủ đề sự kiện tại Gian hàng Việt Nam trong khuôn khổ COP31.

Sự kiện do Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Văn phòng Dịch vụ Dự án Liên Hợp Quốc, thông qua Chương trình Đối tác Chuyển dịch Năng lượng Đông Nam Á phối hợp tổ chức.

Đối với Việt Nam, việc phát triển thị trường carbon là một trong những giải pháp nhằm hỗ trợ thực hiện các cam kết quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là mục tiêu đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Việt Nam xác định thị trường carbon không chỉ là công cụ để quản lý phát thải mà còn cần tạo động lực để doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và đầu tư vào các giải pháp giảm phát thải.

Bà Leticia Guimaraes, Trưởng bộ phận Thị trường carbon toàn cầu, UNDP đánh giá, Việt Nam đã đạt được những tiến triển đáng ghi nhận trong phát triển thị trường carbon, từng bước chuyển hóa Đóng góp do quốc gia tự quyết định và cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 thành những hành động cụ thể.

Việt Nam cũng đã thiết lập một khung pháp lý rõ ràng và vững chắc cho thị trường carbon. Bà Leticia Guimaraes khẳng định, UNDP tự hào được đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam và Cục Biến đổi khí hậu trong việc xây dựng nền tảng cho thị trường carbon của đất nước.