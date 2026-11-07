Thúc đẩy thi công kè khẩn cấp sông Vu Gia

Công trình kè khẩn cấp sông Vu Gia. Ảnh: CÔNG TÚ

Tiến độ đáp ứng yêu cầu

Dự án kè khẩn cấp sông Vu Gia, đoạn chảy qua xã Đại Lộc (gọi là sông Yên) được khởi công vào ngày 25/11/2025. Công trình do liên danh nhà thầu Công ty CP Xây lắp Thành An 96 và Công ty TNHH XDTH Minh Đạt thi công; thời gian hoàn thành theo hợp đồng là ngày 26/10/2027.

Phụ trách công trình của Công ty CP Xây lắp Thành An 96 cho biết, cuối tháng 10 và tháng 11/2025, tình hình mưa bão, lũ lụt tại địa phận xã Đại Lộc diễn biến hết sức phức tạp, cộng thêm đơn vị thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ dự án chỉ mới trình thẩm định phương án nhiệm vụ trích đo địa chính để phục vụ công tác lập phương án bồi thường, hỗ trợ, do đó nhà thầu xây lắp chủ yếu triển khai nhiệm vụ chuẩn bị thi công.

Bước qua năm 2026, tranh thủ thời tiết mùa hè và cả ngày nghỉ, đội ngũ kỹ sư và công nhân của liên danh nhà thầu bám sát công trường. Đến tháng 6 vừa qua, ống Buy phục vụ cho toàn dự án đã được đúc xong; trong tháng 8 hoàn thành thi công chân kè (với các hạng mục đóng cừ, lắp đặt ống Buy, thả rọ đá hộc…).

Hiện nay, nhà thầu tiếp tục thi công cơ mái kè, nhiều đoạn đã lên taluy cơ 1 và cơ 2. Đến cuối tháng 10, giá trị khối lượng xây lắp của riêng Công ty CP Xây lắp Thành An 96 trên thực tế đạt khoảng 33,5/53 tỷ đồng (tỷ lệ 63%).

Ông Lê Phước Huyền, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Đại Lộc (chủ đầu tư) chia sẻ, lũy kế giá trị khối lượng thực hiện hợp đồng xây lắp đến nay được nghiệm thu đạt hơn 38/78,6 tỷ đồng (bao gồm chi phí dự phòng chiếm hơn 1,7 tỷ đồng). Không tính chi phí dự phòng, giá trị khối lượng xây lắp toàn dự án đến đầu tháng 11 này đã đạt khoảng 50%.

Hiện nay, mặt bằng của dự án chủ yếu còn vướng 5 hộ khu vực đầu cầu Ái Nghĩa (giao nhau với tuyến ĐT609), địa phương đang nỗ lực phối hợp tuyên truyền, vận động và thực hiện các thủ tục theo quy định để tháo gỡ.

Thi công phần đường, đoạn phía đông cầu Hòa Đông. Ảnh: CÔNG TÚ

Công trình đa mục tiêu

Đại diện liên danh nhà thầu cho biết, đơn vị thi công thời gian qua đã nỗ lực khắc phục khó khăn do giá cả nguyên vật liệu tăng rất cao so với giá trị thực tế theo hợp đồng ký kết. Trong đó, bê tông xi măng tươi hiện cung cấp tới chân công trình dao động khoảng 1,8-1,9 triệu đồng/m3.

Nhà thầu đã kiến nghị xã Đại Lộc và Chi nhánh khu vực 12, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng, tiếp tục quan tâm tháo gỡ mặt bằng các hộ phía đầu cầu Ái Nghĩa và một hộ đầu cầu Hòa Đông (nút giao với tuyến ĐT609B) để thi công đường bờ kè đấu nối hai đầu.

Đồng thời hiện trạng cọc giải phóng mặt bằng còn vướng 2 trụ điện trung thế, đất của 3 hộ dân rất cần được giải quyết để nhà thầu đào hạ bậc mái taluy dương, đất đào tại vị trí này được điều phối đắp cho công trường theo hồ sơ thiết kế.

Chủ tịch UBND xã Đại Lộc Lê Đỗ Tuấn Khương cho biết, dự án kè khẩn cấp sông Vu Gia là công trình rất quan trọng, đặc biệt là chống xói lở bờ sông, bảo vệ khu trung tâm hành chính và khu dân cư trung tâm xã; đồng thời bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, đất đai canh tác và các công trình hạ tầng ven sông.

Xã đang đôn đốc nhà thầu thúc đẩy thi công; những vướng mắc về mặt bằng của dự án tiếp tục chú trọng tháo gỡ để triển khai thực hiện, phấn đấu cơ bản hoàn thành công trình vào quý I/2027 (vượt tiến độ 6 tháng) nhằm phát huy tối đa hiệu quả của dự án.

Cư trú thôn Đại Phước (xã Đại Lộc), ông Trương Đức Hùng cho biết, người dân nơi đây phấn khởi khi công trình ngày càng hoàn thiện. Dự án không chỉ bảo vệ khu dân cư mà còn là cơ hội để khai thác thương mại - dịch vụ, du lịch ven sông Ái Nghĩa.

Để tạo thêm điểm nhấn ấn tượng, người dân kỳ vọng UBND xã Đại Lộc bố trí thêm đèn trang trí về đêm ven bờ kè.

Công trình kè còn có đường kết nối giữa đường ĐT609 tại đầu cầu Ái Nghĩa với ĐT609B đầu cầu Hòa Đông góp phần chia sẻ bớt lưu lượng phương tiện lưu thông ngày càng đông đúc trên các trục đường trung tâm Đại Lộc.

Dự án kè khẩn cấp sông Vu Gia có tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng; trong đó, ngân sách thành phố 84 tỷ đồng, ngân sách địa phương 36 tỷ đồng. Ngoài phần kè, quy mô đầu tư của dự án sẽ làm đường giao thông đỉnh kè có mặt đường rộng 7,5m; vỉa hè bên trái rộng 10m (sát kè bờ sông), vỉa hè bên phải rộng 3m.