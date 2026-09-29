Thúc đẩy tạo việc làm bền vững bảo đảm an sinh xã hội

Để thực hiện mục tiêu giải quyết việc làm cho người lao động, UBND xã Bù Đăng, thành phố Đồng Nai đã thành lập 22 tổ thu thập thông tin lao động, việc làm trên địa bàn tại Phiên giao dịch việc làm năm 2026, sáng 24/6. Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN

Tuyển dụng trực tiếp tại địa phương

Nhằm chủ động giải quyết việc làm cho người dân địa phương, UBND xã Bù Đăng đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Đồng Nai tổ chức thành công Phiên giao dịch việc làm năm 2026, quy tụ 20 đơn vị, gồm các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung tâm dạy nghề và đơn vị xuất khẩu lao động, mở ra hơn 6.700 cơ hội việc làm ở nhiều lĩnh vực như chăn nuôi, may mặc, giày da, xây dựng, chế biến gỗ, du học và đào tạo nghề nông thôn.

Chương trình đã thu hút đông đảo lực lượng lao động cần hỗ trợ việc làm như lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, thanh niên, học sinh, đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo và cận nghèo, bộ đội xuất ngũ, người chấp hành xong án phạt tù cũng như lao động dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Theo ông Nguyễn Thanh Tùng Chủ tịch UBND xã Bù Đăng, công tác giải quyết việc làm luôn là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao đời sống nhân dân và tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội. Năm 2026, địa phương được giao chỉ tiêu giải quyết việc làm cho 220 lao động. Để hoàn thành chỉ tiêu này, xã đã chủ động thành lập nhiều tổ thu thập thông tin thị trường lao động.

Trên cơ sở dữ liệu này, địa phương đã triển khai hàng loạt giải pháp kết nối cung – cầu, đẩy mạnh tư vấn hướng nghiệp và đào tạo kỹ năng. Đặc biệt, việc lập và vận hành trang Facebook “Giới thiệu việc làm xã Bù Đăng” đã trở thành kênh thông tin hữu hiệu, giúp người dân dễ dàng cập nhật thông tin tuyển dụng, lịch đào tạo và các chính sách an sinh ngay trên nền tảng số.

Năm 2026, công tác giải quyết việc làm tại xã Nha Bích được triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao thu nhập và bảo đảm an sinh xã hội cho người dân. Nhằm kết nối trực tiếp người lao động với doanh nghiệp, xã đã tích cực tham gia các sàn giao dịch việc làm, đồng thời triển khai chương trình tuyển chọn lao động thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp tại quận Hamyang (Hàn Quốc).

Song song đó, công tác thông tin về các lớp đào tạo nghề từ sơ cấp đến đại học được tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Các tổ chức đoàn thể như Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên… cũng phối hợp chặt chẽ trong việc hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình.

Theo ông Nguyễn Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Nha Bích, địa phương xác định nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là nhiệm vụ cốt lõi, gắn liền với chuyển dịch cơ cấu lao động, tăng năng suất và tạo việc làm bền vững. Xã phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 40% và tỷ lệ lao động có trình độ từ trung cấp trở lên đạt 24%.

Để hiện thực hóa các chỉ tiêu trên, Nha Bích tập trung phân loại lực lượng lao động theo trình độ, nhu cầu học nghề hoặc chuyển đổi kỹ năng; từ đó chủ động kết nối với các doanh nghiệp, hợp tác xã để nắm bắt chính xác nhu cầu tuyển dụng. Công tác đào tạo nghề được định hướng ưu tiên các ngành nghề gắn với ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Phát triển lao động theo chiều sâu

Thống kê của Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Đồng Nai tại Sàn giao dịch việc làm lần thứ 8 năm 2026 cho thấy, ngành công nghiệp chế biến – chế tạo tiếp tục dẫn đầu khi chiếm tới 87,94% tổng nhu cầu tuyển dụng của thành phố.

Các vị trí tuyển dụng tập trung chủ yếu ở các mảng: may mặc – giày da, gỗ nội thất, sản xuất thiết bị y tế, cơ khí, chế biến thực phẩm, bao bì, cùng với kho vận – logistics và các dịch vụ phụ trợ. Các lĩnh vực còn lại chiếm tỷ trọng nhỏ hơn, gồm: dịch vụ khác (5,1%), y tế – hỗ trợ xã hội (2,32%), vận tải – kho bãi (2,20%), tài chính – bảo hiểm (1,28%), sản xuất điện – khí đốt (1,16%).

Đáng chú ý, thị trường lao động ghi nhận sự chênh lệch rất lớn về trình độ khi lao động phổ thông chiếm tới 95,76% nhu cầu tuyển dụng, trong khi lực lượng có trình độ từ trung cấp, cao đẳng đến đại học chỉ chiếm 4,24%. Thực trạng này phản ánh mô hình sản xuất của đa số doanh nghiệp trên địa bàn vẫn dựa trên gia công, lắp ráp và thâm dụng sức lao động chân tay nhằm phục hồi kinh doanh và mở rộng quy mô sản xuất.

Do đó, nhằm thúc đẩy tạo việc làm bền vững bảo đảm an sinh xã hội, đến năm 2030, Đồng Nai đặt mục tiêu số lao động có việc làm trong nền kinh tế đạt 2,6 triệu người. Trong đó, thành phố phấn đấu đạt 40% tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ và duy trì tỷ lệ thất nghiệp ở mức dưới 2%. Về an sinh xã hội, tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp đạt lần lượt 60% và 50%.

Riêng giai đoạn 2026 – 2030, Đồng Nai phấn đấu tạo việc làm cho 500.000 lượt người, bảo đảm sự phân bổ hợp lý theo từng địa phương và lĩnh vực kinh tế. Đồng thời, đưa tối thiểu 4.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, ưu tiên các thị trường có thu nhập cao, ổn định và an toàn.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Lê Trường Sơn, địa phương sẽ tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó, thành phố chú trọng phát huy vai trò của mạng lưới cộng tác viên việc làm tại cơ sở nhằm cung cấp kịp thời, chính xác các thông tin tuyển dụng, định hướng nghề nghiệp và các chính sách hỗ trợ.

Thông tin thị trường lao động sẽ được truyền tải đa dạng qua cổng thông tin điện tử, bản tin chuyên ngành, các ứng dụng trực tuyến và nhiều kênh truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng, giúp người lao động tiếp cận nhanh chóng và hiệu quả.

Phiên giao dịch việc làm năm 2026 không chỉ mở ra cơ hội việc làm cho người lao động địa phương mà còn góp phần nâng cao hiệu quả công tác kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN

Bên cạnh đó, Đồng Nai tiếp tục nâng cao năng lực phân tích, dự báo cung – cầu lao động theo từng ngành nghề trong ngắn, trung và dài hạn. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để thành phố hoạch định chính sách phát triển và định hướng đào tạo nghề sát với thực tiễn. Thành phố đặc biệt chú trọng thu thập dữ liệu nhu cầu việc làm của các nhóm đối tượng đặc thù bao gồm lao động yếu thế, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và lao động dôi dư sau sắp xếp bộ máy để đưa ra các phương án tư vấn, kết nối việc làm phù hợp nhất.

Mạng lưới dịch vụ việc làm cũng tiếp tục được mở rộng và hiện đại hóa thông qua việc kết hợp linh hoạt giữa hai hình thức giao dịch trực tiếp và trực tuyến. Thành phố đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tư vấn, giới thiệu việc làm và vận hành hiệu quả hệ thống kết nối cung – cầu. Hiện nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Đồng Nai đã triển khai mô hình “Ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo lồng ghép Sàn giao dịch việc làm trực tiếp vào trực tuyến”. Đổi mới này giúp người lao động dễ dàng tiếp cận thông tin tuyển dụng, nhận tư vấn, tham gia phỏng vấn và kết nối với doanh nghiệp ở bất kỳ đâu.

Song song đó, Đồng Nai còn triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển thị trường lao động tại khu vực nông thôn, vùng dân tộc thiểu số; đẩy mạnh đào tạo lại, nâng cao kỹ năng cho người lao động, đồng thời lồng ghép hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia với nhiệm vụ giải quyết việc làm.

Nhằm chủ động giải quyết bài toán thiếu hụt nhân lực, Đồng Nai cũng mở rộng hợp tác với các địa phương có nguồn cung lao động dồi dào; ký kết và triển khai các chương trình phối hợp để khai thác tối đa nguồn nhân lực này. Các đoàn công tác xúc tiến thu hút lao động sẽ được tổ chức tại nhiều địa phương và các cơ sở giáo dục đào tạo nhân lực chất lượng cao, kết hợp tăng cường truyền thông về nhu cầu tuyển dụng, đặc biệt là nhóm lao động có kỹ thuật.

Đối với lĩnh vực xuất khẩu lao động, thành phố cam kết hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp uy tín trong khâu tuyển chọn, đồng thời thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ chi phí học nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức và cho vay vốn ưu đãi theo quy định.

Mặt khác, công tác tín dụng chính sách được xác định là bệ đỡ quan trọng. Thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình cho vay hỗ trợ tạo, duy trì và mở rộng việc làm, bảo đảm 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách đủ điều kiện đều được tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Hằng năm, địa phương sẽ chủ động xác định nhu cầu vốn để bố trí ngân sách, đồng thời huy động thêm các nguồn lực hợp pháp và xây dựng cơ chế linh hoạt nhằm mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho cả doanh nghiệp lẫn người lao động.

Ngoài ra, công tác kiểm tra, giám sát khâu thẩm định, xét duyệt và sử dụng vốn cũng sẽ được siết chặt để phòng ngừa tiêu cực, hạn chế nợ quá hạn và tối ưu hóa hiệu quả của nguồn vốn vay giải quyết việc làm.