Thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững thông qua sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Ông Lại Đức Tuấn đại diện Cục Năng lượng-Dầu khí, Bộ Công thương phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Hội thảo được thực hiện trong khuôn khổ của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (VNEEP3) với sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức hội ngành nghề, chuyên gia, doanh nghiệp công nghiệp, cơ sở sản xuất tại các khu công nghiệp cùng đại diện các doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ và tài chính cho lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Phát biểu khai mạc, ông Lại Đức Tuấn, đại diện Cục Năng lượng-Dầu khí, Bộ Công thương nhấn mạnh, kinh tế Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung đang phải đối mặt với không ít thách thức, đặc biệt là nhu cầu năng lượng ngày càng gia tăng, những biến động khó lường của thị trường năng lượng thế giới và áp lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững. Điều này đặt ra những thách thức không nhỏ đối với các ngành sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam, đòi hỏi doanh nghiệp phải chủ động đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm cường độ phát thải carbon trong sản phẩm.

Ông Nguyễn Đình Hiệp - Chủ tịch Hội Khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (VECEA). (Ảnh: Ban tổ chức)

Ông Nguyễn Đình Hiệp - Chủ tịch Hội Khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (VECEA) cũng cho biết thêm: Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tiếp tục gia tăng, chuyển dịch năng lượng và phát triển xanh đang trở thành xu thế tất yếu, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng xanh và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đã được cập nhật những cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật và các quy định mới về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đây là những nội dung quan trọng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các định hướng quản lý, yêu cầu pháp lý và các chính sách thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong giai đoạn hiện nay.

Chuyên gia năng lượng Hà Đăng Sơn. (Ảnh: Ban tổ chức)

Chuyên gia năng lượng Hà Đăng Sơn khẳng định: "Việc thực hành và triển khai tốt các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả cũng góp phần hình thành nền tảng quản lý, xây dựng thói quen và thiết lập hệ thống giám sát, đánh giá phù hợp. Đây không chỉ là yêu cầu trong quản lý năng lượng mà còn giúp doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu về báo cáo phát thải khí nhà kính trong thời gian tới. Thách thức không chỉ đến từ các quy định trong nước mà còn từ những quy định về quản lý, báo cáo phát thải khí nhà kính tại các quốc gia nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam, cũng như yêu cầu của các thương hiệu quốc tế đối với doanh nghiệp nằm trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Vì vậy, đáp ứng các yêu cầu này không còn là vấn đề lựa chọn, mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để doanh nghiệp phải triển khai để duy trì khả năng cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào thị trường quốc tế".

Các giải pháp công nghệ và mô hình ứng dụng về hiệu quả năng lượng đã được giới thiệu tại hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Bên cạnh việc cập nhật chính sách, hội thảo đã giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ và mô hình ứng dụng thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong doanh nghiệp. Các chuyên đề tập trung vào giải pháp xây dựng khu công nghiệp thông minh, nhà máy thông minh; Các giải pháp tài chính hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư các dự án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giúp doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực tài chính phù hợp để đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất và hướng tới phát triển bền vững.

Theo báo cáo của Cục Năng lượng-Dầu khí, Bộ Công thương, nhằm hiện thực hóa các mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và các Chỉ thị, Nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, cơ quan quản lý có kế hoạch thúc đẩy 1.000 lượt kết nối giữa các đơn vị cung cấp giải pháp và cộng đồng doanh nghiệp trong năm nay - thông qua Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 (VNEEP3).

Theo kế hoạch, năm 2026, trong khuôn khổ Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, Bộ Công thương sẽ triển khai chuỗi 10 hội thảo chuyên đề trên phạm vi cả nước, tạo diễn đàn kết nối các cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và các tổ chức trong lĩnh vực năng lượng nhằm chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật xu hướng công nghệ và thúc đẩy các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.