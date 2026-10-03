Thúc đẩy tăng trưởng lĩnh vực cảng biển, kho vận

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi các sở: Xây dựng, Công Thương, Tài chính yêu cầu triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp lĩnh vực cảng biển, kho vận trong những tháng cuối năm 2026.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm những vướng mắc về thủ tục đối với các dự án nguồn điện và hạ tầng truyền tải trên địa bàn tỉnh; tập trung tham mưu UBND tỉnh các giải pháp phát triển xuất khẩu, logistics, bảo đảm hoàn thành trong tháng 12-2026.

Sở Công Thương tiếp tục nghiên cứu xây dựng dữ liệu nền logistics và Đề án phát triển xuất khẩu sản phẩm chủ lực giai đoạn 2027 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040; phối hợp với Sở Xây dựng rà soát, nắm chắc tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp cảng biển, vận tải, logistics và các dự án trọng điểm. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu các giải pháp thiết thực nhằm tăng cường lưu thông hàng hóa; chủ động giải quyết các vướng mắc theo thẩm quyền hoặc kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Hoạt động bốc xếp hàng hóa tại Cảng Cam Ranh.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Thống kê tỉnh, các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá đầy đủ, thực chất mức tăng trưởng lĩnh vực cảng biển, kho vận trên địa bàn tỉnh từ đầu năm 2026 đến nay; xác định tỷ trọng, khả năng đóng góp của lĩnh vực này vào tăng trưởng GRDP của tỉnh trong quý IV/2026. Trên cơ sở đó, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các nội dung cụ thể nhằm bảo đảm mức tăng trưởng phù hợp, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 10,2% trở lên; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15-10.

Sở Xây dựng phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương đánh giá năng lực hạ tầng, tham mưu đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động vận tải theo chỉ đạo của UBND tỉnh; chủ động giải quyết vướng mắc theo thẩm quyền hoặc kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nhiệm vụ được giao; tập trung phát huy vai trò cơ quan đầu mối trong tiếp nhận, phân loại và phối hợp giải quyết dứt điểm các kiến nghị, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp cảng biển, vận tải theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Tàu cập Cảng Cam Ranh.

Sở Tài chính phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan chức năng liên quan tập trung rà soát, giải quyết những tồn tại trong thủ tục triển khai các dự án của doanh nghiệp cảng biển, kho vận, logistics; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, sớm huy động nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế.

Đồng thời, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 10 và các tổ chức tín dụng triển khai các biện pháp hỗ trợ, kịp thời giải quyết khó khăn về vốn, tín dụng, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp cảng biển, vận tải, logistics trên địa bàn tỉnh.