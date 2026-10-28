Thúc đẩy tăng trưởng khu vực dịch vụ

Đó là nhấn mạnh của đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, tại buổi làm việc về tình hình tăng trưởng GRDP lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, sáng 28/10.

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, chủ trì buổi làm việc về tình hình tăng trưởng khu vực thương mại, dịch vụ, du lịch.

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2026, khu vực dịch vụ tăng 8,35% so với cùng kỳ, chiếm 36,1% GRDP của tỉnh. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt gần 123.000 tỷ đồng, tăng 19,4%. Du lịch đón khoảng 7,2 triệu lượt khách, tổng doanh thu đạt 7.637 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ.

Mặc dù các chỉ số thương mại, du lịch có chuyển biến tích cực, song tăng trưởng chung của khu vực dịch vụ vẫn thấp hơn kịch bản đề ra.

Thực tế này cho thấy cần triển khai các giải pháp mạnh mẽ hơn nhằm chuyển lượng khách và hoạt động tiêu dùng thành doanh thu, giá trị tăng thêm cho nền kinh tế.

Để hoàn thành mục tiêu cả năm, trong quý IV, khu vực dịch vụ cần đạt mức tăng trưởng 19,9%, với tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng dự kiến phải đạt 45.200 tỷ đồng, tăng 22,2%; khu vực công nghiệp và xây dựng phải tăng trưởng hơn 29%.

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ nhấn mạnh, mục tiêu và kịch bản tăng trưởng đã đề ra không thay đổi. Các sở, ngành phải bám sát nhiệm vụ được giao, thường xuyên rà soát kết quả thực hiện, đánh giá những lĩnh vực tăng trưởng thấp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, triển khai giải pháp quyết liệt từ nay đến cuối năm. Công tác rà soát phải được thực hiện hằng tuần đối với từng lĩnh vực, bảo đảm tiến độ và hiệu quả thực chất.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau

Hồ Thanh Thuỷ yêu cầu các sở, ngành tập trung tháo gỡ khó khăn, triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cuối năm.

Đối với lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch, cần tập trung khai thác hiệu quả chuỗi sự kiện lớn trong tháng 11 và tháng 12, như Festival Tôm Cà Mau lần thứ II, các hoạt động văn hoá, Giải Marathon Cà Mau năm 2026 và những sự kiện chào đón Giáng sinh, năm mới. Các hoạt động cần gắn với kích cầu mua sắm, ẩm thực, lưu trú và trải nghiệm, tạo thêm doanh thu cho doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và người dân.

Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lý Vỹ Triều Dương nhận định, mục tiêu tăng trưởng ngành lưu trú 34% trong quý IV là thách thức lớn. Ngành kỳ vọng các sự kiện văn hoá và Festival Tôm cuối năm sẽ góp phần kích cầu, tăng doanh thu dịch vụ.

Ngành công thương phối hợp triển khai các chương trình kích cầu tiêu dùng, tận dụng lễ hội và sự kiện cuối năm để thúc đẩy hoạt động bán buôn, bán lẻ.

Các ngành liên quan cần rà soát đầy đủ nguồn thu từ vận tải, kho bãi, dịch vụ công nghệ thông tin, viễn thông, y tế, giáo dục và các cơ sở dịch vụ tư nhân, bảo đảm số liệu tăng trưởng phản ánh sát thực tế hoạt động kinh tế trên địa bàn.

Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Chí Thiện trao đổi về tình hình tăng trưởng khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ trong quý III.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Tú Thanh thông tin về đóng góp của hoạt động vận tải hàng hoá và vận tải hành khách đối với tăng trưởng kinh tế.

Đối với lĩnh vực ngân hàng, cần tăng cường kết nối với các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh để mở rộng khả năng tiếp cận vốn; chủ động nắm bắt nhu cầu tín dụng từ các dự án đầu tư lớn, đồng thời tìm giải pháp khơi thông tín dụng tiêu dùng.

Trưởng phòng Tổng hợp, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 15 Lê Hồ Anh Long khẳng định, nguồn vốn và hạn mức tín dụng trên địa bàn tỉnh không thiếu.

Ngành thuế cần phối hợp rà soát nguồn thu từ hộ kinh doanh, hoạt động thương mại điện tử và doanh thu số.

Cục Thống kê tỉnh phối hợp với các đơn vị thu thập, cập nhật đầy đủ, chính xác số liệu, phục vụ công tác đánh giá tăng trưởng.

Phó Trưởng Thuế tỉnh Cà Mau Trần Thanh Bình cho biết, ngành thuế phấn đấu thu vượt dự toán tối thiểu 10%, tương đương khoảng 1.000 tỷ đồng, đưa tổng thu cả năm vượt 12.000 tỷ đồng.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thuỷ đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị xác định rõ trách nhiệm, chủ động phối hợp, không bỏ sót nguồn thu và kịp thời đề xuất giải pháp đối với những lĩnh vực còn khó khăn. Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu rà soát kịch bản tăng trưởng hằng tháng, giúp tỉnh có cơ sở chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế.

Việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trong quý IV được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng khu vực dịch vụ, góp phần để Cà Mau hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026./.