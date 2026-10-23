Thúc đẩy “tái chứng nhận” sản phẩm OCOP

Anh Lê Minh Cương, Giám đốc Công ty TNHH Spicy country (phường Hàm Rồng) kiểm tra chất lượng sản phẩm OCOP trước khi đưa ra thị trường.

Mới đây, sản phẩm tương ớt Phúc Lộc Thọ và tương cà chua của công ty TNHH Spicy country, phường Hàm Rồng đã được chấm điểm, công nhận lại sản phẩm OCOP 3 sao sau 2 năm hết hạn. Từ nền tảng thương hiệu OCOP, doanh nghiệp đã tiếp tục mở rộng kênh phân phối ở các siêu thị lớn, nhỏ cả nước. Qua đó, sản phẩm có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng ở nhiều địa phương thay vì chỉ phụ thuộc vào phương thức phân phối truyền thống.

Anh Lê Minh Cương, Giám đốc Công ty TNHH Spicy country cho biết: “Được Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới và chính quyền địa phương tuyên truyền, chúng tôi nhận thức rằng, OCOP là “tấm hộ chiếu” quan trọng để sản phẩm có thể đi đến nhiều thị trường uy tín. Do vậy, năm nay tôi đã quyết tâm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để được công nhận lại sản phẩm OCOP”.

Khu vực sản xuất nho sữa của HTX Dịch vụ nông nghiệp Thiệu Hưng (xã Thiệu Hóa).

Không để ngắt quãng thời gian, ngay từ đầu năm 2026, HTX dịch vụ nông nghiệp Thiệu Hưng (xã Thiệu Hóa) đã bắt tay ngay vào việc làm lại hồ sơ để đăng ký chứng nhận lại sản phẩm OCOP dưa vàng Vạn Hà. Đồng thời, xây dựng thêm sản phẩm OCOP nho sữa Vạn Hà. Do chủ động được thời gian, các bước thực hiện đúng quy trình nên 2 sản phẩm trên đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao năm 2026.

Ông Lê Văn Tĩnh, Phó Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp Thiệu Hưng chia sẻ: "Việc công nhận lại sản phẩm OCOP là cần thiết vì đó là “thương hiệu” đã được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm đối với người tiêu dùng. Hơn thế nữa, khi có chứng nhận OCOP, sản phẩm của HTX bán rất dễ, doanh thu cao hơn, bà con trong HTX rất tích cực tham gia chương trình”.

Văn phòng điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới tỉnh kiểm tra, vận động chủ thể sản xuất nem chua Sinh Tuyến (phường Hạc Thành) đăng ký công nhận lại sản phẩm OCOP.

Trước thực trạng nhiều chủ thể OCOP hết hạn không đăng ký tham gia công nhận lại, Văn phòng điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới tỉnh đã phối hợp với chính quyền các xã rà soát thực tế, đến từng chủ thể tìm hiểu nguyên nhân. Đồng thời, đánh giá những khó khăn, tồn tại để tìm cách khắc phục và tuyên truyền, động viên các chủ thể đảm bảo điều kiện tiếp tục tham gia “tái chứng nhận” OCOP.

Từ đó, các chủ thể đã nâng cao nhận thức và hiểu được quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong việc duy trì sản phẩm OCOP. Việc đánh giá, xếp hạng lại là điều kiện bắt buộc đối với các sản phẩm OCOP khi hết hạn 36 tháng. Nếu không tuân thủ sẽ bị thu hồi chứng nhận, chủ thể không được sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm OCOP (logo OCOP có gắn sao) để in, dán trên bao bì, nhãn mác khi lưu thông, tiêu thụ trên thị trường ...

Hai sản phẩm trà thảo dược của Công ty TNHH Hoàng Thảo Mộc (phường Hàm Rồng) vừa được công nhận lại OCOP 3 sao.

Thực tế qua 8 năm triển khai cho thấy, chương trình OCOP tại Thanh Hóa đã khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người dân. OCOP không chỉ giúp địa phương phát huy lợi thế so sánh mà còn khẳng định thương hiệu nông sản không chỉ ở thị trường trong nước mà còn cả quốc tế. Chương trình đã kéo gần khoảng cách giữa nông dân với doanh nghiệp, tạo cơ hội hợp tác và đầu tư bền vững. Nhiều HTX đã hình thành các chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ, đảm bảo ích lợi cân bằng cho tất cả các bên tham gia. OCOP không phải là một phong trào mà đây là một chương trình kinh tế, phát huy được thế mạnh của từng vùng miền, từng sản vật địa phương.

Cùng với việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của mỗi chủ thể, chính quyền địa phương cấp xã và các cơ quan chuyên môn cũng đang tích cực hỗ trợ, đồng hành trong các khâu hướng dẫn hồ sơ nhằm giảm bớt phiền hà, tránh tình trạng chủ thể “ngại” hoặc “không mặn mà” làm thủ tục công nhận lại.

Khi có sự “vào cuộc” của các sở, ngành, địa phương và chủ thể, việc duy trì sản phẩm OCOP sẽ bền vững.