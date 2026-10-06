Thúc đẩy tài chính toàn diện an toàn và trách nhiệm

Phát biểu khai mạc tọa đàm, ông Nguyễn Xuân Hải, Quyền Tổng biên tập Thời báo Ngân hàng cho biết, thanh toán không dùng tiền mặt đang ngày càng hiện diện sâu rộng trong đời sống kinh tế - xã hội, từ thương mại, dịch vụ đến y tế, giáo dục, dịch vụ công và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Sự phát triển của hạ tầng thanh toán cùng với việc mở rộng các phương thức thanh toán số đã tạo thêm nhiều thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các giao dịch, đồng thời góp phần mở rộng khả năng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ tài chính chính thức. Đây là nền tảng quan trọng để thanh toán không dùng tiền mặt phát huy tốt hơn vai trò trong thúc đẩy tài chính toàn diện.

Quang cảnh toạ đàm.

Theo ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), thành công của tài chính toàn diện không chỉ được đo bằng số lượng tài khoản được mở, mà quan trọng hơn là tài khoản đó có được sử dụng một cách thuận tiện, thường xuyên và thực chất trong đời sống hằng ngày hay không. Để quá trình này diễn ra trên quy mô lớn, vai trò của hạ tầng thanh toán số đặc biệt quan trọng. Nếu ứng dụng ngân hàng, ví điện tử, thẻ hay mã QR là những gì người dùng trực tiếp nhìn thấy thì phía sau là một hệ thống hạ tầng bảo đảm các giao dịch được kết nối, xử lý và hoàn tất nhanh chóng, chính xác, an toàn.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) phát biểu.

“Hiện nay, NAPAS đóng vai trò hạ tầng kết nối thanh toán bán lẻ quốc gia. Số liệu thống kê cho thấy, hệ thống đã kết nối 70 tổ chức thành viên, xử lý khoảng 12 tỷ giao dịch trong năm 2025, phục vụ 100 triệu khách hàng, đồng thời kết nối mạng lưới hơn 20.000 ATM và hơn 930.000 máy chấp nhận thanh toán thẻ (POS/mPOS). Không chỉ kết nối ngân hàng, công ty tài chính và các tổ chức thanh toán, NAPAS còn hỗ trợ giao dịch liên thông giữa các hệ thống, xây dựng và triển khai các tiêu chuẩn chung, duy trì hoạt động thanh toán thông suốt 24/7”, ông Nguyễn Thanh Tùng cho biết thêm.

PGS, TS Lê Thanh Tâm, Viện Ngân hàng-Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân phát biểu.

Nhằm nâng cao kiến thức tài chính và kỹ năng số để người dân sử dụng dịch vụ chủ động, an toàn và hiệu quả hơn, PGS, TS Lê Thanh Tâm, Viện Ngân hàng-Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân đã chia sẻ 3 thói quen tài chính số: Không chia sẻ OTP, mật khẩu với người lạ trong quá trình giao dịch; nhận thu nhập qua tài khoản, gửi tiết kiệm định kỳ dù số tiền nhỏ, lập quỹ dự phòng thay vì vay người thân khi khẩn cấp; vay ở tổ chức được cấp phép, tổng trả góp không quá 15-20% thu nhập, trả đủ dư nợ thẻ đúng hạn.

Phát biểu kết luận tọa đàm, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà nhấn mạnh: “Tọa đàm đã góp phần làm rõ những yêu cầu đặt ra đối với phát triển thanh toán không dùng tiền mặt và tài chính toàn diện trong giai đoạn mới. Trên cơ sở đó, gắn với mục tiêu của Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, thời gian tới, ngành ngân hàng cần tập trung vào một số nội dung sau:

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà kết luận tọa đàm.

Tiếp tục hoàn thiện, cơ chế, chính sách về thanh toán và tài chính số theo hướng đồng bộ, minh bạch, tạo thuận lợi cho đổi mới sáng tạo và cạnh tranh lành mạnh; đồng thời bảo đảm an toàn hệ thống, quyền lợi hợp pháp của người sử dụng và phù hợp với yêu cầu phát triển của nền kinh tế số. Phát triển đồng bộ hạ tầng thanh toán và hạ tầng tài chính số, tăng cường kết nối liên thông trong nước và sẵn sàng kết nối thanh toán bán lẻ xuyên biên giới.

Bên cạnh việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, cần mở rộng tiếp cận tài chính đối với các nhóm và địa bàn còn hạn chế, nhất là khu vực nông nghiệp, nông thôn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo; các nhóm thu nhập thấp, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và các nhóm yếu thế; phát triển các sản phẩm, kênh cung ứng đơn giản, thuận tiện, chi phí hợp lý, phù hợp với nhu cầu thực tế. Đặt an toàn, bảo mật, bảo vệ dữ liệu và bảo vệ người tiêu dùng ở vị trí trung tâm trong toàn bộ quá trình chuyển đổi số...