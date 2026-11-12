Thúc đẩy sửa đổi Hiệp định thương mại Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á – Âu, hướng tới mục tiêu 15 tỷ USD

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Ngày 12/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Chào mừng bà Valentina Matviyenko cùng Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Liên bang Nga, Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga; đánh giá cao vai trò của Hội đồng Liên bang Nga và những đóng góp của cá nhân bà Valentina Matviyenko trong thúc đẩy quan hệ hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng hiện nay là cụ thể hóa các định hướng, thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước thành những chương trình, dự án hợp tác thiết thực, hiệu quả.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị Hội đồng Liên bang Nga tiếp tục phối hợp với Quốc hội Việt Nam hỗ trợ Chính phủ hai nước hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai hợp tác song phương.

Về kinh tế, Thủ tướng đề nghị hai bên phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường, tìm kiếm đối tác và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko phát biểu tại cuộc hội kiến Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Đặc biệt, Thủ tướng mong muốn Liên bang Nga cùng các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á – Âu sớm xúc tiến đàm phán sửa đổi Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu, phù hợp với điều kiện thương mại mới, tạo động lực đưa kim ngạch thương mại song phương Việt Nam – Nga sớm đạt mục tiêu 15 tỷ USD.

Trong lĩnh vực năng lượng, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu duy trì hiệu quả hợp tác năng lượng, dầu khí; thúc đẩy hợp tác sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, gắn với bảo đảm an toàn, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực.

Thủ tướng cũng đề nghị tăng cường hợp tác khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục – đào tạo; đẩy mạnh kết nối giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước. Cùng với đó, mở rộng hợp tác địa phương, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, khai thác hiệu quả hơn những điều kiện thuận lợi về kết nối hàng không giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Cảm ơn Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dành thời gian tiếp, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko đánh giá cao triển vọng phát triển và tiềm năng hợp tác của Việt Nam; khẳng định Hội đồng Liên bang Nga ủng hộ tăng cường hợp tác với Việt Nam, sẵn sàng phát huy chức năng, thẩm quyền nhằm hỗ trợ triển khai hiệu quả các thỏa thuận giữa hai Chính phủ.

Bà Valentina Matviyenko bày tỏ mong muốn thúc đẩy kết nối giữa các chủ thể Liên bang Nga với các tỉnh, thành phố của Việt Nam, tạo thêm cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp hai nước; đồng thời đề nghị tiếp tục quan tâm hợp tác đào tạo, giảng dạy tiếng Nga, giao lưu văn hóa và phát triển du lịch.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga nhấn mạnh các thế hệ người Việt Nam từng học tập, công tác tại Nga cùng các tổ chức hữu nghị là nguồn lực quý báu, góp phần mở rộng hợp tác và tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp giữa Chính phủ, cơ quan lập pháp và các địa phương trong triển khai các thỏa thuận song phương; tập trung tháo gỡ những vướng mắc cụ thể, nâng cao hiệu quả hợp tác, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp.

Hai bên đồng thời khẳng định vai trò của hợp tác giáo dục, khoa học, văn hóa và giao lưu thế hệ trẻ trong củng cố nền tảng lâu dài của quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga; khuyến khích các cơ quan, địa phương chủ động đề xuất chương trình hợp tác phù hợp với thế mạnh và nhu cầu của mỗi bên.

Trên tinh thần đó, hai nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tục tạo điều kiện thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân, quảng bá văn hóa, kết nối doanh nghiệp và địa phương hai nước, phát huy kết quả từ những hoạt động như Diễn đàn Ngoại giao nhân dân Việt Nam – Nga lần thứ hai tại Saint Petersburg và Lễ hội Văn hóa Việt Nam năm 2025.