ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Thái Quỳnh Mai Dung phát biểu tại Phiên thảo luận của Diễn đàn. Ảnh: Dương Dung

Chiều 17/11, trong khuôn khổ tham dự Đại hội đồng AIPA-47 tại Manila, Philippines, ĐBQH Thái Quỳnh Mai Dung đã làm diễn giả tại phiên thảo luận thứ nhất Diễn đàn lần thứ 3 các nhà lãnh đạo nữ AIPA với chủ đề “Không chỉ là những con số: Phụ nữ góp phần kiến tạo một ASEAN hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm”.

Chia sẻ tại phiên thảo luận, đại biểu Thái Quỳnh Mai Dung cho rằng, mặc dù đã đạt được nhiều tiến bộ quan trọng, sự tham gia của phụ nữ trong đời sống chính trị vẫn đang phải đối mặt với không ít rào cản, đặc biệt là những định kiến xã hội và sự phân biệt đối xử trên cơ sở giới.

ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Thái Quỳnh Mai Dung tham dự Phiên thảo luận của Diễn đàn. Ảnh: Dương Dung

Trong bối cảnh đó, việc bảo đảm quyền chính trị, nâng cao vị thế và trao quyền cho phụ nữ, nhất là thúc đẩy sự tham gia thực chất của phụ nữ vào quá trình hoạch định chính sách và ra quyết định, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.

Chia sẻ những kết quả của Việt Nam trong thúc đẩy bình đẳng giới, đại biểu Thái Quỳnh Mai Dung cho biết, Việt Nam luôn quan tâm bảo đảm quyền tham gia chính trị, nâng cao vai trò của phụ nữ trong quá trình ra quyết định và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, thể hiện qua sự gia tăng tỷ lệ nữ tham gia các vị trí lãnh đạo, quản lý trong bộ máy nhà nước nói chung và các cơ quan dân cử nói riêng.

ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Thái Quỳnh Mai Dung tham dự Phiên thảo luận của Diễn đàn. Ảnh: Dương Dung

Đáng chú ý, Quốc hội Việt Nam khóa XVI có 150 nữ đại biểu trên tổng số 500 đại biểu, chiếm 30%, cao hơn mức trung bình của thế giới là 27,5%, đưa Việt Nam đứng thứ 78 trên thế giới và thuộc nhóm các quốc gia có tỷ lệ nữ nghị sĩ cao trong khu vực Đông Nam Á.

Đặc biệt, đội ngũ lãnh đạo cấp cao của Việt Nam ghi nhận dấu mốc lịch sử với 5 đồng chí nữ đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo quan trọng, trong đó có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ và Phó Chủ tịch Quốc hội.

Theo đại biểu Thái Quỳnh Mai Dung, sự gia tăng số lượng phụ nữ đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo và có tiếng nói quan trọng trong quá trình ra quyết định không chỉ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia mà còn tạo cầu nối đưa tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng và lợi ích chính đáng của phụ nữ vào quá trình hoạch định và thực thi chính sách.

ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Thái Quỳnh Mai Dung phát biểu tại Phiên thảo luận của Diễn đàn. Ảnh: Dương Dung

Cùng với việc nâng cao tỷ lệ nữ tham gia các cơ quan dân cử, Quốc hội Việt Nam đã có nhiều nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm tăng cường quyền năng và thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị.

Việt Nam đã triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, chú trọng trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để phụ nữ tham gia các vị trí lãnh đạo, quản lý cấp cao; đồng thời ban hành nhiều chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao tỷ lệ đại diện của phụ nữ trong Quốc hội.

Đặc biệt, đại diện Ủy ban Văn hóa và Xã hội, cơ quan đầu mối về bình đẳng giới của Quốc hội Việt Nam, đã tích cực tham gia Đoàn Chính phủ trình bày Báo cáo quốc gia lần thứ 9 của Việt Nam về thực hiện Công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ (CEDAW) tại Kỳ họp thứ 92 của Ủy ban CEDAW.

ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Thái Quỳnh Mai Dung và các đại biểu tham dự Diễn đàn. Ảnh: Dương Dung

Hoạt động này tiếp tục khẳng định cam kết của Quốc hội Việt Nam trong thực hiện chức năng giám sát, bảo đảm sự phù hợp với các chuẩn mực và cam kết quốc tế về bình đẳng giới.

Đại biểu Thái Quỳnh Mai Dung cho biết, những nỗ lực bền bỉ của Việt Nam trong thúc đẩy bình đẳng giới và tăng cường hợp tác quốc tế đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Từ thực tiễn của một quốc gia đang phát triển, thấu hiểu sâu sắc những khó khăn, thách thức mà phụ nữ phải đối mặt trong quá trình tham gia đời sống chính trị và hoạch định chính sách, đại biểu Thái Quỳnh Mai Dung đã đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy sự tham gia hiệu quả, thực chất hơn nữa của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị.

ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Thái Quỳnh Mai Dung và các đại biểu tham dự Diễn đàn. Ảnh: Dương Dung

Theo đó, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách và pháp luật về bình đẳng giới, tạo nền tảng pháp lý vững chắc và các cơ chế hiệu quả nhằm nâng cao vị thế, trao quyền cho phụ nữ. Tăng cường nâng cao nhận thức của xã hội và đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp về tầm quan trọng của bình đẳng giới.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong đời sống chính trị; chú trọng lồng ghép quan điểm, mục tiêu bình đẳng giới trong quá trình xây dựng và hoạch định chính sách. Xác định thực hiện bình đẳng giới là điều kiện nền tảng để tạo cơ hội cho ngày càng nhiều phụ nữ tham gia và đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo.

Cùng với đó chú trọng xây dựng các cơ chế, diễn đàn kết nối, tạo điều kiện để phụ nữ tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ các mô hình và thực tiễn tốt ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu.

Toàn cảnh phiên thảo luận của Diễn đàn

Khẳng định Quốc hội Việt Nam luôn coi trọng và cam kết tiếp tục đồng hành, hợp tác chặt chẽ với nghị viện các nước, đại biểu Thái Quỳnh Mai Dung cho biết, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường đối thoại chính sách, trao đổi kinh nghiệm trong thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao vị thế và trao quyền cho phụ nữ.