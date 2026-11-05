Thúc đẩy sớm mở các cơ quan đại diện tại Việt Nam và Oman

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Oman Khalifa Bin Ali Bin Issa Al Harthy. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lê Hoài Trung chào mừng Thứ trưởng Khalifa bin Ali bin Issa Al-Harthy đến thăm Việt Nam và cảm ơn tình cảm chân thành, mong muốn thúc đẩy hợp tác mà Thứ trưởng Al-Harthy và các nhà lãnh đạo Oman dành cho Việt Nam.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời mời thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Quốc vương Oman Haitham bin Tariq Al Said ; gửi lời thăm hỏi và lời mời thăm Việt Nam đến Bộ trưởng Ngoại giao Oman Sayyid Badr bin Hamad bin Hamood Al Busaidi.

Đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ 5 Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao vừa được tiến hành vào ngày 4/11 trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước tiếp tục phát huy vai trò đầu mối, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan nhằm tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và đoàn các cấp.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Oman Khalifa Bin Ali Bin Issa Al Harthy. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Nhấn mạnh nhu cầu, thế mạnh của mỗi nước trong giai đoạn phát triển mới Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên ưu tiên thúc đẩy trong thời gian sớm nhất việc mở cơ quan đại diện tại Thủ đô mỗi nước; triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết, trong đó có việc tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Quỹ đầu tư chung Việt Nam - Oman và đề xuất các chương trình, dự án hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực năng lượng, logistics, đầu tư, xuất khẩu nông sản, thủy sản, hàng hóa tiêu dùng và công nghiệp Halal.

Thứ trưởng Ngoại giao Oman cảm ơn Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã dành thời gian tiếp và chia sẻ về quan hệ song phương; nhất trí với những đánh giá của Bộ trưởng về tiềm năng hợp tác giữa hai nước; khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam trong thời gian tới để thúc đẩy các hoạt động đối ngoại cấp cao; duy trì và nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có; nỗ lực nâng cao hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Oman Khalifa Bin Ali Bin Issa Al Harthy. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao vị trí chiến lược và các nỗ lực thúc đẩy trung gian hòa giải của Oman đối với các vấn đề xung đột tại Trung Đông. Hai bên chia sẻ quan điểm về việc tuân thủ luật pháp quốc tế, hiến chương Liên hợp quốc và trách nhiệm của cộng đồng quốc tế trong việc thúc đẩy môi trường thuận lợi cho việc sớm đạt được giải pháp hòa bình, chấm dứt thù địch, bảo đảm an ninh năng lượng và sự thông suốt của các tuyến vận tải biển quốc tế.

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Khalifa bin Ali bin Issa Al-Harthy đã tiến hành Tham vấn chính trị lần thứ 5 với Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng và làm việc với một số đối tác Việt Nam.