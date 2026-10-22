Thúc đẩy sinh kế bền vững gắn với bảo vệ rừng tại Tây Lâm Đồng

Quang cảnh hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu được giới thiệu mục tiêu, nguồn lực tài trợ, những hợp phần chính và lộ trình thực hiện dự án; đồng thời, trao đổi về nhu cầu, thực trạng quản lý, bảo vệ rừng và kỳ vọng của địa phương.

Các đại biểu tham dự

Dự án triển khai tại 37 xã, gồm 22 xã thuộc khu vực Lâm Đồng (cũ) và 15 xã thuộc khu vực Đắk Nông (cũ) với tổng diện tích có rừng khoảng 389.587 ha, tổng kinh phí được phê duyệt trên 305 tỷ đồng.

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án RECAF tỉnh Lâm Đồng Phạm Hùng Vỹ phát biểu tại hội thảo

Dự án do UBND tỉnh Lâm Đồng làm cơ quan chủ quản, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh làm chủ đầu tư. Dự án hướng đến giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất; đồng thời, thúc đẩy quản lý, bảo vệ rừng gắn với phát triển sinh kế bền vững, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng địa phương.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tuy Đức Trần Văn Sĩ phát biểu tại hội thảo

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã tham gia khảo sát, cung cấp ý kiến về nhu cầu, mức độ hiểu biết và kỳ vọng đối với dự án.

Đây là cơ sở để Ban Quản lý dự án tổng hợp thông tin, đánh giá điều kiện thực tiễn, từ đó xây dựng kế hoạch triển khai sát với nhu cầu của địa phương và các bên liên quan.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Hội thảo khởi động tại xã Tuy Đức là 1 trong 4 hội thảo được PPMU2 tổ chức trong tháng 10/2026, mở đầu cho quá trình triển khai dự án tại các địa bàn thuộc vùng dự án.

Với sự phối hợp của chính quyền, các đơn vị chuyên môn và cộng đồng dân cư, RECAF kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng, giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững tại địa phương.