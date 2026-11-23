Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN

Nhân dịp kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Trung Quốc, ngày 22/11, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã trao đổi điện mừng, khẳng định thành tựu hợp tác giữa hai bên và cam kết tiếp tục thúc đẩy phát triển quan hệ phát triển sâu rộng hơn.

Trong thông điệp của mình, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhấn mạnh Trung Quốc là một trong những quốc gia đầu tiên thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với ASEAN. Theo ông, ASEAN đánh giá cao khuôn khổ hợp tác này, coi đây là mối quan hệ có ý nghĩa quan trọng và nội hàm phong phú.

Theo Tổng Thư ký Kao Kim Hourn, trong 5 năm qua, hai bên liên tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực chính trị - an ninh, kinh tế và văn hóa - xã hội, cùng thúc đẩy duy trì hệ thống thương mại đa phương, xây dựng nền kinh tế khu vực mang tính mở, bao trùm và có khả năng chống chịu tốt hơn. Những nỗ lực này thể hiện cam kết chung trong việc duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng khu vực, đồng thời mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Tổng Thư ký ASEAN bày tỏ tin tưởng quan hệ ASEAN – Trung Quốc sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển thực chất, đồng thời khẳng định mong muốn tiếp tục phối hợp với Trung Quốc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho người dân hai bên và toàn khu vực.

Trong thông điệp chúc mừng, Bộ trưởng Vương Nghị nhấn mạnh kể từ khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2021, dưới sự định hướng chiến lược của lãnh đạo hai bên, lòng tin chính trị giữa Trung Quốc và ASEAN không ngừng được củng cố, hợp tác thực chất đạt nhiều kết quả tích cực, giao lưu hữu nghị ngày càng mật thiết. Đáng chú ý, hai bên đã là đối tác thương mại lớn nhất của nhau trong 6 năm liên tiếp.

Ông Vương Nghị cho biết Nghị định thư nâng cấp Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc phiên bản 3.0 đã chính thức được ký kết và dự kiến sớm có hiệu lực. Hợp tác trên nhiều lĩnh vực đang phát triển mạnh mẽ, không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho các quốc gia và người dân hai bên mà còn đóng góp quan trọng vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc khẳng định sẵn sàng phối hợp với Tổng Thư ký ASEAN và các đồng nghiệp tại các nước ASEAN tích cực triển khai những nhận thức chung quan trọng mà lãnh đạo hai bên đã đạt được, tiếp tục phát huy tình hữu nghị, tinh thần hỗ trợ lẫn nhau, hợp tác cởi mở cùng có lợi và phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo.

Trước đó, tại Hội nghị cấp cao ASEAN – Trung Quốc lần thứ 29 bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 diễn ra tại Philippines, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường (Li Qiang) đề xuất 3 định hướng nhằm thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai ASEAN – Trung Quốc, gồm củng cố nền tảng hòa bình và an ninh, thúc đẩy phát triển và thịnh vượng khu vực, đồng thời cải thiện phúc lợi của người dân.