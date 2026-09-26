Thúc đẩy sản xuất bền vững trong xây dựng nông thôn mới

Tuyến đường đập Vàm Hô dẫn vào cánh đồng lúa rộng hơn 4ha tại xã Tà Lài đang được đầu tư.

Trong đó, hạ tầng nông thôn được chú trọng đầu tư, tạo cơ sở để địa phương khai thác tốt tiềm năng quỹ đất phát triển kinh tế nông nghiệp cũng như du lịch sinh thái, hướng đến trở thành “điểm đến xanh” của thành phố.

Xã vùng sâu thay áo mới

Tà Lài là địa phương có sự đa dạng về bản sắc với 16 dân tộc thiểu số như: Chơ-ro, Châu Mạ, Xtiêng, Tày, Nùng, Khmer, Hoa… Xã Tà Lài được sáp nhập từ 3 xã gồm: Phú Lập, Phú Thịnh và Tà Lài trước đây.

Sau sáp nhập, xã triển khai nhiều nội dung và đạt một số kết quả quan trọng trong thực hiện chương trình xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững. Trong đó, hạ tầng nông thôn, phát triển sản xuất nông nghiệp, chất lượng giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân từng bước được nâng cao; các thiết chế văn hóa cơ sở được khai thác hiệu quả. Hệ thống chính trị cơ sở được củng cố; quốc phòng - an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định.

Công tác tuyên truyền, vận động phát huy hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, nhân dân. Người dân ngày càng nhận thức rõ vai trò chủ thể, tích cực tham gia các phong trào thi đua, chủ động đóng góp nguồn lực, giám sát và đồng hành cùng chính quyền trong tổ chức thực hiện. Đặc biệt, sự đồng thuận của nhân dân trong triển khai các công trình, dự án huy động nguồn lực xã hội hóa đạt kết quả tích cực, nhất là các dự án đường giao thông nông thôn.

Về làm việc tại xã Tà Lài, bà TÔ THÚY NGA, Trưởng phòng Nông thôn mới, Văn phòng Ðiều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đánh giá: Tuy là xã khó khăn của thành phố Ðồng Nai nhưng kết quả khảo sát thực tế về xây dựng NTM, xã Tà Lài thực hiện tốt hơn so với mặt bằng chung của cả nước. Qua kiểm tra thực tế và rà soát lại báo cáo, xã Tà Lài có nhiều tiêu chí đạt hơn so với báo cáo của địa phương. Ðây là cơ sở để địa phương đạt mục tiêu xã NTM vào năm 2027 và tiếp tục hướng đến xây dựng xã NTM hiện đại.

Cảnh quan nông thôn từng bước được cải thiện thông qua các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, góp phần giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đã đạt được.

Xã Tà Lài đặt mục tiêu phấn đấu về đích xã NTM năm 2027. Đến nay, kết quả xây dựng NTM của xã đã đạt 32/47 tiêu chí, một số chỉ tiêu còn lại đang rà soát, đánh giá hoàn thiện.

Đặc biệt, cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn được quan tâm đầu tư, nhất là đường giao thông, thủy lợi, điện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Các tuyến đường liên ấp, đường nội đồng về tận cánh đồng, vườn cây được đầu tư bài bản, khang trang.

Thời gian qua, nhiều dự án đã được đầu tư như: đường nội đồng về vùng sản xuất lúa ấp Phú Lập 2 - Phú Lập 4; sửa chữa, kiên cố tuyến kênh mương nội đồng đập Vàm Hô; đường đập Vàm Hô; đường nội đồng tổ 8, ấp 3; đường điện hạ thế ấp 2…

Nổi bật, đến nay, toàn xã có 25 tuyến đường dài 25km được đầu tư 645 bộ đèn năng lượng mặt trời với kinh phí 5 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Nhiều công trình giao thông nông thôn được duy tu, sửa chữa; kênh mương thủy lợi được quan tâm đầu tư mới, nạo vét, bảo trì phục vụ sản xuất.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tà Lài Trịnh Văn Luận cho biết: Sau sáp nhập, xã đã rà soát kỹ những nội dung đã làm được cũng như chưa làm được, trên cơ sở đó tiếp tục duy trì các tiêu chí đã đạt, đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng NTM chưa đạt. Ngoài chăm lo phát triển kinh tế, xã rất chú trọng phát triển an sinh xã hội.

Phát triển nông nghiệp xanh, bền vững

Sau sáp nhập, xã Tà Lài có thêm cơ hội, không gian phát triển, kết nối liên vùng và tận dụng thế mạnh riêng biệt của từng khu vực, tập trung phát triển nông nghiệp, thương mại - dịch vụ và khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch văn hóa. Với hơn 70% diện tích đất nông nghiệp, phát triển sản xuất nông nghiệp là thế mạnh của địa phương.

Với mục tiêu hình thành những vùng chuyên canh cây trồng thế mạnh, đáp ứng tốt tiêu chuẩn xuất khẩu, địa phương tập trung đầu tư các mô hình trồng bưởi, sầu riêng, lúa theo hướng hữu cơ gắn với chuỗi liên kết. Qua đó nâng cao chất lượng nông sản, kết nối tiêu thụ và xuất khẩu. Hiện nay, trên địa bàn xã đã xây dựng được 8 mã số vùng trồng sầu riêng và 1 mã số vùng trồng chuối phục vụ xuất khẩu.

Ông Võ Văn Thảo, nông dân trồng sầu riêng tại xã Tà Lài chia sẻ: Vườn sầu riêng của gia đình tôi được canh tác theo chuẩn an toàn. Nhờ đó, cây trồng cho năng suất cao, chất lượng ngon, được thương lái, doanh nghiệp bao tiêu với giá tốt nên mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tà Lài Trịnh Văn Luận, thời gian qua, địa phương đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Liên minh Hợp tác xã thành phố tổ chức làm việc với các doanh nghiệp, công ty khảo sát các mô hình trồng bưởi, sầu riêng, lúa năng suất cao để triển khai hướng dẫn kỹ thuật canh tác hữu cơ, thúc đẩy tham gia chuỗi liên kết.

Trong đó, cây bưởi là một trong những cây trồng chủ lực của xã, có diện tích lớn với hơn 1,2 ngàn hécta. Địa phương quan tâm xây dựng vùng chuyên canh bưởi theo chuỗi liên kết bền vững, đạt chuẩn thị trường xuất khẩu. Hiện địa phương đã ký kết hợp tác với 4 công ty cam kết thu mua, tiêu thụ sản phẩm bưởi; liên kết với doanh nghiệp thu mua sầu riêng xuất khẩu… nhằm có đầu ra bền vững cho nông sản địa phương.