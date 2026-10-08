Thúc đẩy quyền năng cho phụ nữ trong nền kinh tế chăm sóc

Ngày 8/10, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ phối hợp với Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) và Đại sứ quán Úc tại Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế “Nâng cao quyền năng cho phụ nữ trong nền kinh tế chăm sóc”.

Hội thảo quốc tế “Nâng cao quyền năng cho phụ nữ trong nền kinh tế chăm sóc” diễn ra tại Hà Nội vào ngày 8/10.

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang chuẩn bị các nội dung ưu tiên cho Đối thoại chính sách cao cấp về Phụ nữ và Kinh tế APEC 2027, đồng thời tìm kiếm những giải pháp thúc đẩy quyền năng kinh tế cho phụ nữ trước những thay đổi về nhân khẩu học và thị trường lao động.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh, nâng cao quyền năng cho phụ nữ trong nền kinh tế chăm sóc không phải là vấn đề mới, song đang đòi hỏi cách tiếp cận toàn diện, có hệ thống và phù hợp hơn với những thay đổi nhanh chóng của Việt Nam cũng như khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà, kinh tế chăm sóc không chỉ liên quan đến an sinh xã hội hay bình đẳng giới mà còn gắn trực tiếp với thị trường lao động, năng suất, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng của nền kinh tế trước những thay đổi dài hạn về nhân khẩu học.

Từ góc độ quốc tế, bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng Đại diện UN Women tại Việt Nam cho rằng, cần thay đổi cách nhìn nhận về kinh tế chăm sóc, từ một lĩnh vực chủ yếu được xem xét dưới góc độ xã hội sang một thành phần thiết yếu của hạ tầng kinh tế.

“Chăm sóc là cơ sở hạ tầng kinh tế và cần được đối xử đúng nghĩa”, bà Caroline Nyamayemombe nhấn mạnh, đồng thời cho rằng đầu tư vào các dịch vụ chăm sóc dễ tiếp cận, có chi phí hợp lý và chất lượng cao có thể mang lại ba lợi ích quan trọng: tạo việc làm ổn định, thúc đẩy bình đẳng giới và xây dựng nền kinh tế mạnh mẽ, bền vững hơn.

Tại hội thảo, các đại biểu thống nhất rằng, phát triển nền kinh tế chăm sóc cần có sự tham gia và chia sẻ trách nhiệm giữa Nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng và gia đình. Trong đó, các giải pháp được quan tâm gồm mở rộng dịch vụ chăm sóc, xây dựng môi trường làm việc thân thiện với gia đình, tăng cường bảo trợ xã hội, phát triển doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Việc đầu tư vào hệ thống chăm sóc không chỉ góp phần đáp ứng nhu cầu xã hội mà còn tạo điều kiện để phụ nữ tham gia nhiều hơn vào thị trường lao động, phát huy năng lực và đóng góp cho tăng trưởng kinh tế.

Năm 2027, Việt Nam sẽ đảm nhận vai trò chủ nhà APEC, các ý kiến, khuyến nghị tại hội thảo sẽ góp phần phục vụ công tác chuẩn bị cho Đối thoại chính sách cao cấp về Phụ nữ và Kinh tế APEC 2027, hướng tới thúc đẩy chương trình nghị sự về kinh tế chăm sóc gắn với nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, tăng năng lực cạnh tranh và khả năng phục hồi của nền kinh tế.