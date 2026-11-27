Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh đã tiếp và làm việc với đoàn công tác Tập đoàn Tencent (Trung Quốc)

Hợp tác được kỳ vọng mở rộng khả năng tiếp cận thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng giá trị kinh tế từ dòng khách quốc tế.

Khai thác sức mạnh nền tảng số

Trong kinh tế du lịch hiện đại, nền tảng số đang tác động trực tiếp đến hành vi lựa chọn và tiêu dùng của khách du lịch. Việc tìm kiếm thông tin, lựa chọn điểm đến, đặt dịch vụ, thanh toán và chia sẻ trải nghiệm ngày càng gắn với các hệ sinh thái công nghệ.

Đối với thị trường Trung Quốc, hiện diện trên những nền tảng có lượng người dùng lớn là điều kiện quan trọng để du lịch Việt Nam tiếp cận hiệu quả hơn với khách hàng tiềm năng.

Tại buổi làm việc, đại diện Tencent giới thiệu hệ sinh thái WeChat với các công cụ gồm tài khoản chính thức (Official Accounts), Video Accounts, Weixin Search, Mini Programs và WeChat Pay. Các tiện ích này tạo thành chuỗi kết nối giữa quảng bá, tra cứu thông tin, tiếp cận dịch vụ và thanh toán trên cùng một nền tảng.

Với khoảng 1,449 tỉ tài khoản hoạt động hằng tháng tính đến tháng 9.2026, WeChat có tiềm năng lớn trong quảng bá hình ảnh, sản phẩm và điểm đến du lịch Việt Nam tại Trung Quốc.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề xuất nghiên cứu đẩy mạnh quảng bá bằng tiếng Trung trên hệ sinh thái WeChat, tập trung giới thiệu các sản phẩm du lịch biển, nghỉ dưỡng, văn hóa, ẩm thực, mua sắm, golf và các dòng sản phẩm chất lượng cao.

Hai bên cũng trao đổi khả năng xây dựng kênh thông tin chính thức về du lịch Việt Nam trên WeChat, kết nối với Nền tảng số Quản trị và Kinh doanh du lịch và website Vietnam.travel.

Việc kết nối các nền tảng hướng tới cung cấp nguồn thông tin thống nhất, thuận tiện cho du khách trước, trong và sau chuyến đi, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường, nâng cao hiệu quả quảng bá.

Về lâu dài, hiệu quả cần được đánh giá bằng khả năng chuyển đổi sự quan tâm trực tuyến thành lượng khách, doanh thu dịch vụ và mức chi tiêu thực tế tại điểm đến.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh phát biểu tại cuộc họp

Thanh toán số mở rộng không gian tiêu dùng

Một nội dung quan trọng tại buổi làm việc là kết quả bước đầu trong hợp tác thanh toán QR xuyên biên giới giữa Tencent, NAPAS và các đối tác Việt Nam.

Ngày 6.8.2026, NAPAS, BIDV và WeChat Pay công bố mở rộng dịch vụ thanh toán Việt Nam - Trung Quốc, cho phép khách Trung Quốc sử dụng WeChat Pay quét mã VietQRGlobal tại các điểm chấp nhận thanh toán ở Việt Nam, bao gồm nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú, cửa hàng và điểm tham quan.

Theo số liệu NAPAS cung cấp, từ tháng 8.2026 đến nay, hệ thống ghi nhận hơn 35.000 giao dịch với tổng giá trị trên 75 tỉ đồng, thông qua mạng lưới chấp nhận thanh toán thuộc hơn 29 tổ chức thành viên NAPAS.

Kết quả này cho thấy thanh toán không dùng tiền mặt đang tạo thêm thuận lợi cho khách Trung Quốc khi sử dụng dịch vụ tại Việt Nam. Xét trên phương diện kinh tế, thanh toán xuyên biên giới góp phần giảm rào cản giao dịch, hỗ trợ lưu chuyển dòng tiền và mở rộng khả năng tiêu dùng.

Khi việc thanh toán thuận tiện hơn, du khách có thêm điều kiện chủ động chi tiêu cho ăn uống, mua sắm, giải trí, vận chuyển và các trải nghiệm tại điểm đến. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp địa phương, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh vừa và nhỏ, gia tăng doanh thu từ nguồn khách quốc tế.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Tencent và NAPAS, đồng thời ủng hộ định hướng mở rộng mạng lưới chấp nhận VietQRGlobal tại những địa bàn có lượng khách Trung Quốc lớn như Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP.HCM, Phú Quốc và Sa Pa.

Các nhóm dịch vụ được đề xuất ưu tiên gồm khu, điểm tham quan, cơ sở lưu trú, nhà hàng, doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ vận chuyển và cơ sở mua sắm.

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh đề nghị Tencent phối hợp với NAPAS và các đơn vị liên quan tiếp tục mở rộng mạng lưới thanh toán, xây dựng tài liệu hướng dẫn bằng tiếng Trung và cung cấp thông tin chính xác về các điểm chấp nhận thanh toán.

Ông Quanfu Liu, Quản lý cấp cao Quan hệ công chúng khu vực châu Á - Thái Bình Dương; ông David Chong, Phó Giám đốc vùng WeChat Pay; bà Elise Hu, Quản lý phụ trách sản phẩm WeTV cùng các thành viên đoàn công tác của Tập đoàn Tencent

Dữ liệu và công nghệ nâng cao năng lực cạnh tranh

Bên cạnh quảng bá và thanh toán, hai bên trao đổi khả năng khai thác WeChat Mini Programs để hỗ trợ du khách tìm hiểu thông tin, tiếp cận dịch vụ du lịch tại Việt Nam; nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ dịch thuật và phân tích dữ liệu tổng hợp phục vụ xúc tiến, quảng bá, nghiên cứu thị trường và phát triển du lịch thông minh.

Trong kinh tế số, dữ liệu ngày càng trở thành nguồn lực quan trọng đối với hoạt động quản trị và kinh doanh.

Thông tin về xu hướng tìm kiếm, sở thích, lựa chọn điểm đến và nhu cầu tiêu dùng có thể giúp cơ quan quản lý, doanh nghiệp nhận diện đặc điểm thị trường, xây dựng sản phẩm và phương thức tiếp cận phù hợp.

Với thị trường Trung Quốc, công nghệ dịch thuật và trí tuệ nhân tạo còn hỗ trợ khắc phục rào cản ngôn ngữ, giúp du khách chủ động tra cứu và sử dụng dịch vụ.

Tuy nhiên, khai thác dữ liệu phải gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin, quyền riêng tư và tuân thủ pháp luật.

Đối với đề xuất tích hợp Thẻ nhập cảnh điện tử Việt Nam (Vietnam Digital Arrival Card) trên WeChat, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ghi nhận và đề nghị Tencent làm rõ mô hình kỹ thuật, phạm vi kết nối, phương án bảo vệ dữ liệu để trao đổi với các cơ quan có thẩm quyền.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Gia tăng giá trị cho toàn chuỗi du lịch

Đánh giá cao sự quan tâm của Tencent đối với ngành du lịch Việt Nam, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh cho rằng, tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ lớn của Trung Quốc có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh hai nước triển khai Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027.

Đây là cơ hội để đa dạng hóa phương thức xúc tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường trao đổi khách giữa hai nước.

Từ góc độ phát triển thị trường, hợp tác với Tencent có thể giúp du lịch Việt Nam tiếp cận sâu hơn với người tiêu dùng Trung Quốc. Song hiệu quả cuối cùng cần được đo bằng khả năng chuyển hóa lượng khách tiếp cận thành doanh thu, mức chi tiêu và lợi ích kinh tế lan tỏa tới cộng đồng địa phương.

Điều này đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam chủ động tham gia hệ sinh thái số, nâng cao năng lực xây dựng nội dung bằng tiếng Trung, chuẩn hóa thông tin sản phẩm, cải thiện chất lượng dịch vụ và triển khai thanh toán điện tử.

Khi các cơ sở kinh doanh trong nước có đủ năng lực kết nối, hoạt động xúc tiến mới có thể chuyển hóa thành cơ hội kinh doanh cụ thể.

Trong cuộc cạnh tranh thu hút khách quốc tế, sức hấp dẫn của tài nguyên và di sản cần được hỗ trợ bằng chất lượng dịch vụ, khả năng kết nối công nghệ và sự thuận tiện trong tiêu dùng.

Việc thúc đẩy hợp tác với Tencent vì thế mở ra hướng tiếp cận mới cho du lịch Việt Nam tại thị trường Trung Quốc, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến, mở rộng cơ hội kinh doanh và gia tăng đóng góp của du lịch vào nền kinh tế.