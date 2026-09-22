Thúc đẩy quản trị môi trường dựa trên dữ liệu và rủi ro

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng giải trình, làm rõ những ý kiến được các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu tại phiên họp

Tập trung vào 5 nhóm nội dung chính

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được xây dựng trên cơ sở tổng kết 5 năm thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; rà soát, cập nhật các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật có liên quan và các điều ước quốc tế; đồng thời bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Dự thảo Luật tập trung vào 5 nhóm nội dung chính.

Một là, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và quyết định theo thẩm quyền.

Hai là, đổi mới quản trị môi trường dựa trên dữ liệu và mức độ rủi ro, đẩy mạnh chuyển đổi số, bổ sung cơ chế giám sát nguy cơ ô nhiễm, suy thoái môi trường.

Ba là, thúc đẩy tái chế, tái sử dụng chất thải, phát triển kinh tế tuần hoàn và thực hiện chính sách mở rộng trách nhiệm của nhà sản xuất.

Bốn là, tăng cường quản lý chất lượng môi trường, hoàn thiện cơ chế quản lý chất lượng môi trường không khí, nước theo khả năng chịu tải; bổ sung quy định về kiểm kê khí thải và thiết lập vùng phát thải thấp.

Năm là, hoàn thiện quy định về ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển từ giảm nhẹ sang quản lý phát thải khí nhà kính và thực hiện kiểm kê khí nhà kính hằng năm.

Để bảo đảm thi hành đồng bộ, Chính phủ chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị đầy đủ các văn bản quy định chi tiết để ban hành cùng thời điểm Luật có hiệu lực.

Tiếp tục hoàn thiện các chính sách trọng tâm

Thẩm tra dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho biết, Thường trực Ủy ban tán thành sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường như đề xuất của Chính phủ. Hồ sơ dự án Luật được chuẩn bị công phu, đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 3 Điều 37 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025.

Dự thảo Luật cơ bản phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và tính khả thi.

Để tiếp tục hoàn thiện dự án Luật, Thường trực Ủy ban đề nghị thể chế hóa một số nhiệm vụ tại Kết luận số 75-KL/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương, trong đó có cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với công nghệ, dịch vụ, mô hình kinh doanh xanh, tuần hoàn mới.

Thường trực Ủy ban cũng đề nghị thể chế hóa yêu cầu bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho sự nghiệp bảo vệ môi trường, qua đó bảo đảm nguồn lực thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Cùng với đó, cần định lượng hóa các tiêu chí liên quan đến đánh giá tác động môi trường, thẩm định, cấp giấy phép môi trường và phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính.

Đối với trao đổi kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon với quốc tế, Thường trực Ủy ban đề nghị tiếp tục rà soát, bám sát chủ trương của Đảng; nghiên cứu quy định tỷ lệ kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, lượng tín chỉ carbon tối thiểu được giữ lại để thực hiện mục tiêu giảm phát thải trong Đóng góp do quốc gia tự quyết định khi trao đổi, chuyển giao ra quốc tế, phù hợp từng giai đoạn và tình hình thực tế, bảo đảm lợi ích quốc gia.

Không đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng đơn thuần

Giải trình, làm rõ ý kiến của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, dự án Luật được xây dựng trên cơ sở bám sát, cụ thể hóa Kết luận số 75-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong tình hình mới.

Theo Phó Thủ tướng, quá trình xây dựng Luật quán triệt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội hài hòa với bảo vệ môi trường, vừa tạo điều kiện cho phát triển, tăng trưởng, vừa bảo đảm môi trường. Quản lý nhà nước về môi trường phải phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, nhưng không đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng đơn thuần.

Dự án Luật đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo hướng địa phương quyết định, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm, gắn với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi, kiểm tra, giám sát; đồng thời phân định rõ trách nhiệm giữa Trung ương và địa phương, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết, sau phiên họp, Chính phủ sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan của Quốc hội hoàn thiện dự án Luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng để báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ hai vào tháng 10/2026.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo khẩn trương rà soát, tiếp thu đầy đủ ý kiến tại phiên họp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến về dự án Luật tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, sau khi được tiếp thu, giải trình, chỉnh lý theo kết luận phiên họp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên giao Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì, phối hợp với Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội tiếp tục thẩm tra chính thức, làm rõ chính kiến đối với từng nội dung của dự thảo, nhất là những vấn đề mới, phức tạp, nhạy cảm hoặc còn ý kiến khác nhau, để báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.