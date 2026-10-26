Thúc đẩy quản lý chất thải rắn theo hướng tuần hoàn, dựa trên nền tảng số

Rác thải tràn lan ven đường tại khu vực Khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ, phường Định Công, Hà Nội. (Ảnh: HV/Vietnam+)

Theo Cục Môi trường, thời gian qua, công tác quản lý, thu gom và xử lý chất thải rắn tiếp tục được tăng cường. Tuy vậy, tình trạng chôn lấp phổ biến, phân loại chậm và hạ tầng xử lý chưa đồng bộ, tiếp tục đặt ra yêu cầu phải đẩy nhanh các giải pháp quản lý tổng hợp chất thải rắn trong giai đoạn tới.

Trước yêu cầu đó, vừa qua, Cục Môi trường đã tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện “Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050,” đồng thời đề xuất nội dung chủ yếu cho giai đoạn tiếp theo của chiến lược quốc gia. Nội dung dự thảo hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050” cũng đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường gửi xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương.

Mục tiêu đến năm 2035 của chiến lược là chất thải rắn được giảm thiểu phát sinh, gắn với sản xuất, tiêu dùng bền vững và sử dụng hiệu quả tài nguyên; được phân loại, thu gom, lưu giữ, trung chuyển, vận chuyển, tái chế và xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường dựa trên dữ liệu, nền tảng số.

Cùng với đó, hệ thống hạ tầng phân loại, thu gom, lưu giữ, trung chuyển, vận chuyển, được đầu tư đồng bộ với hạ tầng tái chế và xử lý chất thải rắn phù hợp với điều kiện từng vùng, địa phương gắn với quy hoạch quản lý chất thải rắn liên tỉnh, liên vùng và đảm bảo sự liên kết giữa các địa phương; thị trường nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu thứ cấp từng bước được hình thành và phát triển; các khu vực ô nhiễm, suy thoái môi trường do chất thải rắn được xử lý, cải tạo, phục hồi môi trường.

Tầm nhìn đến năm 2050, chiến lược đặt ra mục tiêu Việt Nam có hệ thống quản lý tổng hợp chất thải rắn hiện đại, thông minh, hiệu quả và đồng bộ, tiệm cận trình độ các nước phát triển; chất thải được quản lý như dòng vật liệu thứ cấp, nguồn tài nguyên tuần hoàn; công nghiệp tái chế phát triển, đóng góp tích cực vào tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; chất lượng môi trường và chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao.

Theo Cục Môi trường, thời gian tới, yêu cầu đặt ra là tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách và hướng dẫn thực hiện phân loại, thu giá dịch vụ xử lý chất thải sau phân loại; đồng thời rà soát quy hoạch, đầu tư đồng bộ hạ tầng thu gom, vận chuyển, xử lý, thúc đẩy tái chế và ứng dụng công nghệ phù hợp. Đây là những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tổng hợp chất thải rắn, giảm phụ thuộc vào chôn lấp, hướng tới kinh tế tuần hoàn./.