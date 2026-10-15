Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Liechtenstein phát triển thực chất, hiệu quả

Đó là nhận định của Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ kiêm nhiệm Liechtenstein Châu Mai Anh trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân về ý nghĩa chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas.

Chuyển hóa những cơ hội thành các chương trình hợp tác và kết quả cụ thể

Đại sứ Châu Mai Anh cho biết, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas sẽ có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17-19/10/2026. Đây sẽ là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một Thủ tướng Liechtenstein kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2008. Chuyến thăm này có ý nghĩa quan trọng, diễn ra vào thời điểm quan hệ giữa hai nước đang đứng trước những cơ hội phát triển mới, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế-thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tại các cuộc tiếp xúc trong khuôn khổ chuyến thăm, Lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ có dịp trao đổi về tình hình hai nước và những định hướng lớn thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới. Qua đây, Việt Nam có thể tham khảo kinh nghiệm của Liechtenstein trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh dựa trên chất lượng, trình độ công nghệ và khả năng tạo ra giá trị khác biệt để có thể thực hiện thành công quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao.

Theo Đại sứ Châu Mai Anh, một điểm nhấn đáng chú ý trong chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas là Việt Nam và Liechtenstein sẽ ký kết hai văn kiện có ý nghĩa rất quan trọng. Đó là Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam (FTA) và các nước thuộc Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA), trong đó Liechtenstein đang đảm nhiệm cương vị Chủ tịch EFTA và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam-Liechtenstein. Đây là những căn cứ pháp lý quan trọng cho hợp tác kinh tế, tạo thêm cơ sở để doanh nghiệp hai bên xây dựng quan hệ đối tác và triển khai các kế hoạch đầu tư, kinh doanh dài hạn.

Do đó, Đại sứ Châu Mai Anh cho rằng, chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas không chỉ có ý nghĩa thúc đẩy quan hệ chính trị, ngoại giao mà còn có thể mở ra những hướng hợp tác thiết thực hơn giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

“Chuyến thăm sẽ góp phần chuyển hóa những cơ hội này thành các chương trình hợp tác và kết quả cụ thể, thúc đẩy hợp tác trên cơ sở tin cậy, bình đẳng và cùng có lợi, qua đó đưa quan hệ Việt Nam -Liechtenstein phát triển thực chất, hiệu quả và tương xứng hơn với tiềm năng của mỗi bên”, Đại sứ Châu Mai Anh kỳ vọng.

Triển vọng hình thành những khuôn khổ pháp lý thuận lợi hơn cho quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại

Chia sẻ về những thành tựu hợp tác song phương Việt Nam-Liechtenstein trong thời gian qua, Đại sứ Châu Mai Anh cho biết, Việt Nam và Liechtenstein thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2008. Kể từ đó đến nay, hai nước đã duy trì quan hệ hữu nghị và từng bước thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Cụ thể, hai nước đã duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Trong hợp tác kinh tế-thương mại, hai nước đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt 9,8 triệu USD. Liechtenstein là nước xếp thứ 84 có đầu tư trực tiếp tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư trị giá 4 triệu USD. Các cuộc tiếp xúc giữa các bộ, ngành và đại diện doanh nghiệp thời gian qua đã góp phần nhận diện những lĩnh vực có tiềm năng, như công nghiệp kỹ thuật cao, dược phẩm, thiết bị y tế, tài chính. Đây cũng là những lĩnh vực có tính bổ trợ nhất định giữa nhu cầu phát triển của Việt Nam và thế mạnh của Liechtenstein.

Theo Đại sứ Châu Mai Anh, một kết quả có ý nghĩa đặc biệt của chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas là triển vọng hình thành những khuôn khổ pháp lý thuận lợi hơn cho quan hệ kinh tế. Việc Việt Nam và các nước EFTA kết thúc đàm phán FTA, cùng với việc Việt Nam và Liechtenstein hoàn tất đàm phán, ký tắt Hiệp định tránh đánh thuế hai lần thời gian qua là những dấu mốc quan trọng, góp phần tạo thêm cơ sở thuận lợi cho quá trình tăng cường hợp tác giữa hai nước.

Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas không chỉ có ý nghĩa thúc đẩy quan hệ chính trị, ngoại giao mà còn có thể mở ra những hướng hợp tác thiết thực hơn giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Chuyến thăm sẽ góp phần chuyển hóa những cơ hội này thành các chương trình hợp tác và kết quả cụ thể, thúc đẩy hợp tác trên cơ sở tin cậy, bình đẳng và cùng có lợi, qua đó đưa quan hệ Việt Nam -Liechtenstein phát triển thực chất, hiệu quả và tương xứng hơn với tiềm năng của mỗi bên. Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ kiêm nhiệm Liechtenstein Châu Mai Anh

Chia sẻ về những lĩnh vực mà hai nước có nhiều dư địa và tiềm năng hợp tác, Đại sứ Châu Mai Anh cho biết, Liechtenstein có thế mạnh về các sản phẩm công nghiệp có giá trị gia tăng cao, cơ khí chính xác, thiết bị chuyên dụng và công nghệ phục vụ sản xuất. Việt Nam có nhu cầu lớn trong việc hiện đại hóa công nghiệp, nâng cao năng suất, phát triển công nghiệp phụ trợ và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu. Hai bên có thể nghiên cứu cơ hội hợp tác về chuyển giao công nghệ, cung ứng linh kiện, đào tạo nhân lực kỹ thuật và kết nối doanh nghiệp trong các lĩnh vực có thế mạnh bổ sung cho nhau.

Bên cạnh đó, dược phẩm, thiết bị y tế và công nghệ chăm sóc sức khỏe cũng là những lĩnh vực có tiềm năng hợp tác, nhất là khi Việt Nam đang chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, phát triển công nghiệp dược và tăng cường năng lực sản xuất thiết bị y tế. Hợp tác có thể được thúc đẩy thông qua kết nối doanh nghiệp, phân phối sản phẩm, chuyển giao công nghệ phù hợp và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của thị trường.

Là quốc gia có kinh nghiệm trong các dịch vụ tài chính, quản lý tài sản và cung cấp các dịch vụ chuyên môn phục vụ hoạt động kinh doanh quốc tế, Liechtenstein có thể tăng cường trao đổi với Việt Nam về quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro, tuân thủ và các dịch vụ hỗ trợ đầu tư, trên cơ sở tuân thủ pháp luật của mỗi nước và các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan.

Cùng với việc chỉ ra những dư địa, tiềm năng mà hai nước có thể đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới sau khi Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam (FTA) và các nước thuộc Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) có hiệu lực, Đại sứ Châu Mai Anh cũng nhấn mạnh những lợi ích của việc Việt Nam và Liechtenstein hoàn tất đàm phán, ký tắt Hiệp định tránh đánh thuế hai lần vào tháng 6/2026 đối với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế song phương Việt Nam- Liechtenstein.

Theo Đại sứ Châu Mai Anh, việc Việt Nam và Liechtenstein hoàn tất đàm phán, ký tắt Hiệp định tránh đánh thuế hai lần vào tháng 6/2026 là một bước tiến có ý nghĩa thiết thực trong quan hệ hợp tác kinh tế song phương. Hiệp định này không chỉ liên quan chính sách thuế, mà còn góp phần tạo dựng môi trường pháp lý thuận lợi, minh bạch và có khả năng dự báo cao hơn cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh giữa hai nước.

Hiệp định góp phần cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy các quyết định đầu tư dài hạn; mở rộng cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước; bổ trợ cho những khuôn khổ hợp tác kinh tế rộng lớn hơn, đặc biệt là Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam (FTA) và các nước thuộc Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA). Nếu FTA tạo khuôn khổ thuận lợi hơn cho thương mại, tiếp cận thị trường và hợp tác đầu tư giữa Việt Nam với các nước EFTA, thì Hiệp định tránh đánh thuế hai lần sẽ bổ sung một cấu phần quan trọng liên quan môi trường thuế trong quan hệ kinh tế song phương Việt Nam-Liechtenstein. Hai khuôn khổ này có phạm vi và chức năng khác nhau, nhưng có thể hỗ trợ lẫn nhau trong việc tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi hơn.