Thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư Việt Nam - Indonesia

Sự kiện "Meet Indonesia 2026" diễn ra tại Quảng Ninh. Ảnh: ĐSQ

Với chủ đề “Mở ra những chân trời mới hướng tới tăng trưởng hai con số” (Unlocking New Frontiers for Double Digit Growth), sự kiện “Meet Indonesia 2026” do Đại sứ quán Indonesia tại Hà Nội phối hợp với Bộ Ngoại giao Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh tổ chức, quy tụ hàng trăm đại biểu là lãnh đạo doanh nghiệp, nhà hoạch định chính sách, giới học giả hai nước.

Một trong những trọng tâm của “Meet Indonesia 2026” là thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương. Theo các phiên thảo luận, kim ngạch thương mại Indonesia - Việt Nam đạt hơn 14,6 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2026. Hai nước đặt mục tiêu nâng con số này lên 18 tỷ USD vào năm 2028, tạo động lực để doanh nghiệp mở rộng thị trường và khai thác hiệu quả hơn tiềm năng bổ trợ giữa hai nền kinh tế.

Bên cạnh thương mại, hợp tác công nghiệp và liên kết giữa các địa phương cũng được xác định là hướng đi giàu triển vọng. Trong khuôn khổ sự kiện, các đại biểu đã tìm hiểu cơ hội đầu tư tại các khu công nghiệp DEEP C và Amata ở Quảng Ninh, đồng thời trao đổi về khả năng hợp tác phát triển khu công nghiệp xuyên biên giới.

Trong lĩnh vực giáo dục, ba biên bản ghi nhớ hợp tác đã được ký kết giữa các trường đại học Indonesia và Việt Nam, tập trung vào trao đổi học thuật, nghiên cứu chung, phát triển nguồn nhân lực. Các cơ sở giáo dục Indonesia tham gia ký kết gồm Đại học Phát triển Quốc gia Veteran Đông Java (UPN Veteran Jawa Timur), Đại học Pertamina (Universitas Pertamina) và Đại học Dian Nuswantoro (UDINUS). Phía Việt Nam có Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-USSH), Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.

Một lĩnh vực đáng chú ý khác tại sự kiện là phát triển kinh tế xanh và hệ sinh thái Halal. Đây là những lĩnh vực mở ra cơ hội để doanh nghiệp hai nước tăng cường kết nối sản xuất, chế biến và phân phối, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường quốc tế. Việc phát triển chuỗi cung ứng Halal, đặc biệt trong nông nghiệp và thủy sản, có thể giúp sản phẩm của doanh nghiệp hai nước tiếp cận sâu rộng hơn với các thị trường có nhu cầu lớn đối với hàng hóa đạt chứng nhận này.

Trong khi đó, hợp tác về hạ tầng xanh, hạ tầng số góp phần tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững, nâng cao năng lực kết nối và khả năng thích ứng của chuỗi cung ứng. Du lịch bền vững cũng được đặt trong chương trình nghị sự, hướng tới khai thác tiềm năng du lịch và tăng cường giao lưu giữa người dân hai nước.

“Meet Indonesia 2026” được triển khai thông qua các hoạt động tham vấn giữa chính quyền hai nước (G2G), kết nối giao thương doanh nghiệp (business matching) và thiết lập mạng lưới hợp tác giữa các cơ quan, tổ chức.

Thông qua những lĩnh vực hợp tác cụ thể, sự kiện góp phần chuyển hóa khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện Indonesia - Việt Nam thành các chương trình kết nối thực chất, hướng tới tăng trưởng bền vững, chuỗi cung ứng có khả năng thích ứng cao và hội nhập kinh tế khu vực sâu rộng hơn.