Thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác Đà Nẵng - Sê Kông đi vào chiều sâu

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng (thứ hai, từ trái sang) cùng Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (ngoài cùng bên trái) trao hỗ trợ 500 triệu đồng cho tỉnh Sê Kông. Ảnh: HOÀN VŨ - VĂN HÙNG

Cùng tham gia đoàn có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi và lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương.

Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sê Kông Bounlai Boutthi chủ trì tiếp và làm việc với đoàn.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sê Kông Bounlai Boutthi bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, đoàn kết gắn bó đặc biệt giữa Sê Kông và Đà Nẵng ngày càng sâu sắc.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: HOÀN VŨ - VĂN HÙNG

Thời gian qua, tỉnh Sê Kông phát huy lợi thế, triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; thu hút nhiều doanh nghiệp Việt Nam đầu tư trên các lĩnh vực. Địa phương cũng nhận được sự hợp tác, hỗ trợ tích cực của các địa phương Việt Nam, nhất là thành phố Đà Nẵng.

Các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sê Kông và Đà Nẵng được triển khai toàn diện, đạt hiệu quả cao, nhất là trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, thương mại và đầu tư. Đà Nẵng hỗ trợ tỉnh Sê Kông xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, góp phần thúc đẩy địa phương phát triển.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng phát biểu tại chương trình. Ảnh: HOÀN VŨ - VĂN HÙNG

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sê Kông Bounlai Boutthi đề nghị thành phố Đà Nẵng tiếp tục hỗ trợ tỉnh phát triển nguồn nhân lực, hạ tầng giáo dục; cùng xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển bền vững; tăng cường hợp tác, đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng nông sản, lâm sản giữa hai địa phương.

Đồng thời tin tưởng Đà Nẵng sẽ tiếp tục đạt những thành tựu phát triển mới; mong muốn hai địa phương tăng cường trao đổi đoàn, đưa quan hệ hữu nghị, hợp tác đặc biệt Sê Kông - Đà Nẵng ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực trên các lĩnh vực.

Lãnh đạo thành phố trao hỗ trợ 200 triệu đồng để tỉnh Sê Kông tổ chức các hoạt động chào mừng những ngày lễ lớn của Lào và Việt Nam. Ảnh: HOÀN VŨ - VĂN HÙNG

Thay mặt lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, nồng ấm của lãnh đạo tỉnh Sê Kông; bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai địa phương kết nghĩa có đường biên giới chung dài hơn 157km.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tin tưởng, sau thành công Đại hội lần thứ XII Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, tỉnh Sê Kông với vị trí chiến lược quan trọng sẽ tiếp tục có bước phát triển mới, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân.

Lãnh đạo tỉnh Sê Kông trao quà lưu niệm cho đoàn công tác. Ảnh: HOÀN VŨ - VĂN HÙNG

Theo Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, hai địa phương có nhiều điểm tương đồng cùng những tiềm năng, lợi thế cần tiếp tục phát huy để tăng cường hợp tác, góp phần thúc đẩy phát triển.

Hiện thành phố Đà Nẵng triển khai dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14D với chiều dài hơn 65km, tổng vốn đầu tư hơn 4.518 tỷ đồng. Dự án góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây, trong đó có việc đẩy mạnh xuất khẩu nông sản của tỉnh Sê Kông.

Thống nhất với các đề xuất của tỉnh Sê Kông, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng tin tưởng hai địa phương sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác đặc biệt đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Lãnh đạo hai địa phương chụp hình lưu niệm. Ảnh: HOÀN VŨ - VĂN HÙNG

Chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại do mưa lũ xảy ra tại tỉnh Sê Kông cuối tháng 8/2026, thành phố Đà Nẵng trao 500 triệu đồng hỗ trợ địa phương khắc phục thiệt hại và thực hiện công tác an sinh xã hội; hỗ trợ 200 triệu đồng để tỉnh Sê Kông tổ chức các hoạt động chào mừng những ngày lễ lớn của Lào và Việt Nam.