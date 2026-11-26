Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị làm việc với Trưởng Ban Chính sách Đảng cầm quyền Dân chủ Đồng hành (DP) Kwon Chil Seung, tại thủ đô Seoul, ngày 26/11/2026. (Ảnh: TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 26/11, tại thủ đô Seoul, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đã làm việc với Trưởng Ban Chính sách Đảng cầm quyền Dân chủ Đồng hành (DP) Kwon Chil Seung, Trưởng Ban Chính sách Đảng đối lập chính Sức mạnh Quốc dân (PPP) Lim Lee Ja, Phó Chủ tịch Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) Do Young Ah và Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ (KBIZ) kiêm Giám đốc điều hành Liên hiệp hợp tác xã xây dựng Hàn Quốc Pyeon Mu Yeol.

Tại các cuộc tiếp xúc, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện của Hàn Quốc, nhất là vai trò quan trọng của các chính đảng trong việc tham gia hoạch định đường lối, chính sách và định hướng phát triển đất nước; đồng thời giới thiệu về tình hình triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Hàn Quốc và mong muốn cùng Hàn Quốc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc.

Trong bầu không khí hữu nghị, cởi mở và xây dựng của các cuộc làm việc, hai bên đánh giá cao những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ hai nước, trong đó có việc duy trì thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao thời gian gần đây; hai bên đã trở thành những đối tác quan trọng hàng đầu của nhau về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học và công nghệ, hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề khu vực và quốc tế, đặc biệt là sự gắn bó mật thiết giữa nhân dân hai nước với cộng đồng 380 nghìn người Việt Nam tại Hàn Quốc và hơn 250 nghìn người Hàn Quốc tại Việt Nam, cùng hàng chục nghìn gia đình đa văn hóa Việt-Hàn.

Vui mừng chào đón Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo phụ trách chính sách của hai chính đảng Hàn Quốc hoan nghênh chuyến thăm của Đoàn công tác. Trưởng Ban Chính sách của Đảng cầm quyền Dân chủ Đồng hành Kwon Chil Seung nhấn mạnh Việt Nam là nước láng giềng thân thiết gần gũi của Hàn Quốc; khẳng định mong muốn tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có Ban Chính sách, chiến lược Trung ương. Trưởng Ban Chính sách của Đảng đối lập chính Sức mạnh Quốc dân Lim Lee Ja nhất trí duy trì các kênh trao đổi thường xuyên, tăng cường hiểu biết và chia sẻ kinh nghiệm về hoạch định chính sách sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước ngày càng đi vào chiều sâu.

Cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của phía Hàn Quốc, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh mong muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cả hai chính đảng; đề nghị ban lãnh đạo hai Đảng hỗ trợ các cơ quan hữu quan và cộng đồng doanh nghiệp hai nước tích cực triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận đã đạt được giữa hai bên; có tiếng nói tích cực trong việc bảo vệ quyền lợi của công dân Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc và tiếp tục hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và khu vực, trong đó có việc hỗ trợ Việt Nam đăng cai Hội nghị toàn thể ICAPP lần thứ 14 năm 2028.

Tại cuộc làm việc với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đánh giá cao những đóng góp của KOICA trong việc thúc đẩy hợp tác phát triển giữa Việt Nam và Hàn Quốc với 34 dự án và tổng quy mô vốn viện trợ là 55,72 triệu USD trong năm 2026, qua đó đóng góp thiết thực vào việc phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam. Phó Chủ tịch Do Young Ah nhấn mạnh kể từ khi thành lập KOICA Việt Nam vào năm 1991 đến nay, Hàn Quốc đã hỗ trợ 650 triệu USD không hoàn lại cho Việt Nam, trong đó có 400 dự án, 5.000 học viên được mời sang học tập tại Hàn Quốc và 7.000 tình nguyện viên sang Việt Nam, qua đó góp phần thúc đẩy hợp tác toàn diện quan hệ hai nước Việt Nam-Hàn Quốc. Tại buổi làm việc, hai bên đã ký Văn kiện thực hiện Dự án Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc (VKIST) giai đoạn 2 trị giá 30 triệu USD.

Trong trao đổi với Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc (KBIZ), hai bên đã chia sẻ kinh nghiệm về cơ chế, chính sách phát triển hiệu quả hệ sinh thái doanh nghiệp vừa và nhỏ và hợp tác xã; nhất trí hợp tác nghiên cứu, xây dựng và nhân rộng mô hình hợp tác xã hiện đại tại Việt Nam, tăng cường hợp tác phát triển chuỗi giá trị và kết nối thị trường hai nước thông qua hệ sinh thái của KBIZ và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, chuyển đổi số, xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển thị trường, nhất là các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục tăng cường đầu tư vào Việt Nam thời gian tới.

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị và Đoàn đại biểu đã có cuộc làm việc với tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.