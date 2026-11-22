Đại sứ Nguyễn Hoàng Diệu Tâm và bà Mariin Ratnik, Thứ trưởng Ngoại giao Estonia phụ trách kinh tế đối ngoại và hợp tác phát triển. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan cung cấp)

Tại cuộc gặp bà Mariin Ratnik, Thứ trưởng Ngoại giao Estonia phụ trách kinh tế đối ngoại và hợp tác phát triển, Đại sứ Nguyễn Hoàng Diệu Tâm tập trung trao đổi về các biện pháp thúc đẩy thương mại, đầu tư và kết nối doanh nghiệp hai nước, trong đó có việc tận dụng các cơ hội từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA).

Đại sứ cũng trao đổi về hướng triển khai các thỏa thuận ký trong chuyến thăm Estonia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tháng 6/2025, nhất là trong các lĩnh vực chuyển đổi số, kinh tế số và phát triển cảng biển thông minh.

Làm việc với ông Lauri Kuusing, Vụ trưởng Vụ châu Á-Thái Bình Dương, Trung Đông và châu Phi, Bộ Ngoại giao Estonia, Đại sứ Diệu Tâm trao đổi về việc duy trì tiếp xúc giữa hai Bộ Ngoại giao, thúc đẩy trao đổi đoàn và triển khai Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Bộ ký tháng 6/2025. Hai bên cũng trao đổi về các hoạt động hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Estonia vào năm 2027.

Trong cuộc làm việc với ông Sander Soone, Vụ trưởng Vụ Quan hệ đối ngoại, Văn phòng Quốc hội Estonia, Đại sứ thảo luận về việc tăng cường trao đổi đoàn giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Estonia, qua đó thúc đẩy quan hệ hợp tác nghị viện giữa hai nước.

Đại sứ Nguyễn Hoàng Diệu Tâm chụp ảnh kỷ niệm với bà con người Việt tại Estonia. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan cung cấp)

Gặp gỡ bà con người Việt tại Estonia, Đại sứ Nguyễn Hoàng Diệu Tâm lắng nghe chia sẻ về cuộc sống, học tập và làm việc tại sở tại, đồng thời trao đổi về cách giữ liên lạc thường xuyên với Đại sứ quán để bà con thuận tiện tiếp cận thông tin và được hỗ trợ khi có nhu cầu.

Dù số lượng còn khiêm tốn, cộng đồng người Việt tại Estonia góp phần đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè sở tại. Đại sứ khuyến khích bà con tiếp tục hỗ trợ nhau trong cuộc sống, gìn giữ tiếng Việt và duy trì các hoạt động gắn kết cộng đồng.

Các cuộc làm việc và gặp gỡ tại Tallinn tạo thêm cơ sở để thúc đẩy hợp tác song phương, tăng cường trao đổi giữa Quốc hội hai nước và duy trì sự gắn kết của Đại sứ quán với cộng đồng người Việt tại Estonia.