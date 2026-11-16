Thúc đẩy quan hệ hợp tác nâng cao năng lực dự báo, chuyển đổi số

Hệ thống máy đo mưa, đo bức xạ, đo nhiệt độ tự động tại Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ. Ảnh; Thế Duyệt/TTXVN

Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã và đang tăng cường sự hợp tác với Nhật Bản chia sẻ thông tin và kinh nghiệm chuyên môn, phát huy thế mạnh của mỗi bên nhằm hỗ trợ sự phát triển của ngành Khí tượng Thủy văn Việt Nam. Việc duy trì trao đổi thường xuyên, mở rộng kết nối giữa các đơn vị chuyên môn và thúc đẩy ứng dụng công nghệ được xác định là những nội dung quan trọng trong quá trình triển khai hợp tác.

Theo Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn Đặng Thanh Mai, Cục đã làm việc với ông Fukada Hiroshi, nguyên Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, cùng đại diện Tập đoàn Weathernews Inc. (WNI). Hiện Cục đang phối hợp với Tập đoàn Weathernews Inc (WNI) để tiếp tục trao đổi về kết quả hợp tác, cập nhật tình hình triển khai một số hoạt động phối hợp và định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Phó Cục trưởng Đặng Thanh Mai cho rằng, trong thời gian qua, các đơn vị thuộc Cục Khí tượng Thủy văn như Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Trung tâm Điều tra khảo sát, Công nghệ và Dịch vụ khí tượng thủy văn đã tích cực phối hợp, duy trì trao đổi thông tin thường xuyên trong công tác nghiệp vụ và từng bước thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực khí tượng thủy văn.

Cùng với đó, trong công tác dự báo, cảnh báo và trao đổi dữ liệu, Tập đoàn Weathernews Inc đã tích cực chia sẻ các sản phẩm dự báo bão trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và Biển Đông. Đây là nguồn thông tin tham khảo có giá trị, hỗ trợ các dự báo viên trong quá trình theo dõi, phân tích và đánh giá diễn biến của các hệ thống thời tiết nguy hiểm, nhất là trong những tình huống thời tiết phức tạp.

Quá trình phối hợp đã tạo điều kiện để các đơn vị chuyên môn trao đổi kinh nghiệm về phương pháp dự báo, khai thác dữ liệu và ứng dụng công nghệ mới. Việc tiếp cận các sản phẩm, công nghệ và kinh nghiệm của Tập đoàn Weathernews Inc góp phần bổ sung nguồn tham khảo phục vụ hiện đại hóa công tác dự báo, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất lượng các sản phẩm khí tượng thủy văn.

Đại diện Tập đoàn Weathernews Inc mong muốn tiếp tục tăng cường phối hợp nhằm hỗ trợ hiệu quả hơn cho công tác chuyên môn của Cục Khí tượng Thủy văn, đồng thời đề xuất dự án GXDPL (chương trình chuyển đổi xanh hướng tới tăng trưởng xanh và thích ứng biến đổi khí hậu).

Ông Fukada Hiroshi bày tỏ hai bên tiếp tục có sự phối hợp hiệu quả, đẩy mạnh việc nghiên cứu, đề xuất những nội dung hợp tác phù hợp với yêu cầu, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, tiếp cận công nghệ và các giải pháp tiên tiến, phục vụ mục tiêu nâng cao chất lượng công tác khí tượng thủy văn tại Việt Nam, từ đó góp phần vào tiến trình hiện đại hóa ngành Khí tượng Thủy văn.