Thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Gia Lai và TP. Izumisano

Tiếp đoàn công tác tỉnh Gia Lai có ông Chiyomatsu Hiroyasu - Thị trưởng thành phố và ông Oba Soichi - Chủ tịch Hội đồng TP. Izumisano.

Tham dự buổi làm việc còn có Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn; Chủ tịch Hội Hữu nghị Nhật - Việt tại TP. Sakai Kato Hirosuke.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Luận

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của chính quyền TP. Izumisano; đồng thời khẳng định sự trân trọng đối với mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa 2 địa phương thời gian qua, đặc biệt là sự hỗ trợ của chính quyền và nhân dân Izumisano trong việc khắc phục hậu quả thiên tai và phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai cho biết: Sau khi hợp nhất, tỉnh Gia Lai hiện có không gian phát triển rộng lớn hơn, với nhiều tiềm năng và lợi thế. Đây là điều kiện thuận lợi để hai bên mở rộng hợp tác trong giai đoạn mới.

Về định hướng thời gian tới, tỉnh Gia Lai đề xuất tiếp tục duy trì giao lưu giáo dục, văn hóa, thể thao, nhất là giữa thế hệ trẻ; tăng cường quảng bá du lịch, kết nối doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu khả năng hợp tác trong lĩnh vực y tế và đào tạo nguồn nhân lực. Hai bên cần lựa chọn các hoạt động ưu tiên trong năm 2027, xác định rõ đơn vị thực hiện và lộ trình triển khai.

Tỉnh Gia Lai cam kết tạo điều kiện thuận lợi, cải thiện môi trường đầu tư, chào đón doanh nghiệp Nhật Bản đến tìm kiếm cơ hội hợp tác lâu dài; đồng thời trân trọng mời lãnh đạo TP. Izumisano sang thăm, làm việc tại Gia Lai.

Thị trưởng TP. Izumisano Chiyomatsu Hiroyasu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Luận

Thị trưởng TP. Izumisano Chiyomatsu Hiroyasu bày tỏ vui mừng trước việc tái ký kết thỏa thuận, khẳng định mong muốn tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị với tỉnh Gia Lai.

Theo Thị trưởng TP. Izumisano, từ khi thiết lập quan hệ với tỉnh Bình Định trước đây, hai bên đã triển khai nhiều hoạt động giao lưu, đặc biệt là chương trình trao đổi học sinh THCS được duy trì hằng năm, kể từ năm 2023.

Trong năm tài chính 2025-2026, 2 địa phương còn tổ chức giao lưu bóng đá học sinh và trao đổi các đoàn thanh thiếu niên. Thời gian tới, thành phố mong muốn mở rộng giao lưu trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và giao lưu nhân dân.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Luận

Chủ tịch Hội đồng TP. Izumisano Oba Shoichi cũng đánh giá việc tái ký kết là dấu mốc quan trọng, khẳng định sự tiếp nối mối quan hệ hữu nghị đã được vun đắp, đồng thời tạo động lực xây dựng quan hệ hợp tác mới, sâu sắc và bền chặt hơn giữa 2 địa phương.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh, việc hợp nhất tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai mở ra không gian, cơ hội hợp tác mới.

Với lợi thế về sân bay quốc tế Kansai, du lịch, dịch vụ và sản phẩm khăn Senshu có lịch sử hơn 100 năm, Izumisano có nhiều tiềm năng kết nối với Gia Lai trong các lĩnh vực thương mại, du lịch và phát triển nguồn nhân lực.

Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn cho rằng Izumisano có nhiều tiềm năng kết nối với Gia Lai trong các lĩnh vực thương mại, du lịch và phát triển nguồn nhân lực. Ảnh: Ngọc Luận

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka khẳng định sẵn sàng đồng hành, phối hợp, hỗ trợ 2 địa phương triển khai các nội dung hợp tác, hướng tới những kết quả cụ thể.

Đồng thời, ông mong muốn quan hệ giữa tỉnh Gia Lai và TP. Izumisano sẽ trở thành mô hình hợp tác kiểu mẫu giữa các địa phương Việt Nam - Nhật Bản. Qua đó, góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố tình hữu nghị và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa 2 nước.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai và chính quyền TP. Izumisano ký thỏa thuận thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác. Ảnh: Ngọc Luận

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai và chính quyền TP. Izumisano đã ký lại thỏa thuận thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa 2 địa phương nhằm cập nhật tên gọi của địa phương phía Việt Nam sau sáp nhập, đồng thời kế thừa các nội dung hợp tác đã ký kết trước đây.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (bên phải) trao quà lưu niệm cho Thị trưởng TP. Izumisano. Ảnh: Ngọc Luận

Thỏa thuận là cơ sở để hai bên tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị, cụ thể hóa các lĩnh vực hợp tác thành những chương trình, hoạt động thiết thực, phù hợp với tiềm năng và nhu cầu phát triển của mỗi địa phương trong thời gian tới.