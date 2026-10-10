Thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Ninh Bình và U-Đôm-Xay

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã có buổi tiếp đồng chí Bun-Không Lả-Chiêm-Phon, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh U-Đôm-Xay tại Thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Tại buổi tiếp, đồng chí Bun-Không Lả-Chiêm-Phon nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu tỉnh Ninh Bình sang thăm và tham dự chương trình làm việc của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tại Lào; chúc mừng những kết quả tỉnh Ninh Bình đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời ôn lại quá trình hình thành và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng chuyển tới đồng chí Bí thư Tỉnh ủy U-Đôm-Xay lời chào thân thiết, lời thăm hỏi chân tình và những lời chúc tốt đẹp nhất của đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cùng toàn thể Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh U-Đôm-Xay những tình cảm hữu nghị chân thành của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, việc trao Bản ghi nhớ trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ hai nước là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai địa phương; thể hiện sự quan tâm, kỳ vọng của lãnh đạo cấp cao hai nước đối với quan hệ hợp tác giữa Ninh Bình và U-Đôm-Xay. Đây là động lực để hai bên cùng nỗ lực triển khai hiệu quả các nội dung đã thống nhất, đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, mang lại những kết quả cụ thể, thiết thực cho Nhân dân hai tỉnh, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào.

Khẳng định tỉnh Ninh Bình sẽ tích cực tổ chức thực hiện các nội dung của Bản ghi nhớ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan hai bên chủ động triển khai, có kế hoạch và sự phối hợp thường xuyên để bảo đảm hiệu quả. Trước hết, Ninh Bình sẽ phối hợp thực hiện chương trình hỗ trợ đào tạo hằng năm cho tỉnh U-Đôm-Xay với tổng số 25 chỉ tiêu đại học và sau đại học theo Bản ghi nhớ; chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các cơ sở đào tạo chuẩn bị việc tiếp nhận, bố trí ngành học phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế, hỗ trợ lưu học sinh trong quá trình học tập, sinh hoạt. Đồng chí cũng trân trọng sự hỗ trợ của tỉnh U-Đôm-Xay đối với việc đào tạo sinh viên Ninh Bình tại Trường Đại học Quốc gia Lào.

Về hợp tác kinh tế, Ninh Bình sẽ tích cực giới thiệu thông tin, vận động các doanh nghiệp quan tâm tìm hiểu, khảo sát cơ hội đầu tư tại U-Đôm-Xay trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và du lịch. Đồng chí đề nghị phía U-Đôm-Xay phối hợp cung cấp thông tin về những dự án, lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư để việc kết nối doanh nghiệp có trọng tâm, phù hợp với nhu cầu của tỉnh.

Tỉnh Ninh Bình sẵn sàng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng, quản lý khu, cụm công nghiệp; sản xuất nông nghiệp, cây giống, con giống; xây dựng nông thôn mới và quản lý tài nguyên, môi trường theo các nội dung hai bên đã thống nhất. Đồng thời, hai tỉnh tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, xúc tiến du lịch, tạo thêm điều kiện để các cơ quan, doanh nghiệp và Nhân dân hai bên gặp gỡ, hợp tác.

Để cụ thể hóa các nội dung hợp tác, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Ngoại vụ tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ tỉnh U-Đôm-Xay và các sở, ngành liên quan tham mưu triển khai Bản ghi nhớ. Trước mắt, tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện, xác định rõ từng nội dung công việc, cơ quan phụ trách và thời gian dự kiến; ưu tiên phối hợp về đào tạo lưu học sinh, trao đổi thông tin đầu tư và kết nối các cơ quan chuyên môn của hai tỉnh. Sở Ngoại vụ tỉnh Ninh Bình có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện, kịp thời báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc để xem xét giải quyết.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tặng quà lưu niệm cho đồng chí Bun-Không Lả-Chiêm-Phon, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh U-Đôm-Xay.

Đồng chí Bun-Không Lả-Chiêm-Phon, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh U-Đôm-Xay tặng quà lưu niệm cho đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tặng quà lưu niệm cho đồng chí Vông-Sạ-Vẳn Xay-Nhạ-Vông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh U-Đôm-Xay.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình bày tỏ tin tưởng, với sự quan tâm của lãnh đạo hai tỉnh và tinh thần trách nhiệm của các cơ quan hai bên, những nội dung hợp tác sẽ được triển khai hiệu quả, đáp ứng sự tin cậy và tình cảm mà hai địa phương dành cho nhau; trân trọng mời đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh U-Đôm-Xay đến thăm, làm việc tại Ninh Bình vào thời gian thuận tiện.

* Trước đó, chiều 5/10, UBND tỉnh Ninh Bình và Ủy ban Chính quyền tỉnh U-Đôm-Xay đã tổ chức Lễ ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác hữu nghị giai đoạn 2026-2030 theo hình thức trực tuyến.

Quang cảnh Lễ ký kết trực tuyến Bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh Ninh Bình và Uỷ ban Chính quyền tỉnh U-Đôm-Xay.

Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Ninh Bình có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan.

Tại điểm cầu tỉnh U-Đôm-Xay có đồng chí Vông-Sạ-Vẳn Xay-Nhạ-Vông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh U-Đôm-Xay.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu tại Lễ ký kết.

Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, quan hệ hữu nghị giữa Ninh Bình và U-Đôm-Xay bắt nguồn từ mối quan hệ kết nghĩa giữa tỉnh Hà Nam Ninh trước đây và tỉnh U-Đôm-Xay từ năm 1979. Trải qua gần nửa thế kỷ, tình cảm gắn bó ấy đã được nhiều thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai bên trân trọng gìn giữ, bền bỉ vun đắp, trở thành tài sản chung quý báu của hai địa phương, là nền tảng vững chắc để tiếp tục đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau trong công cuộc xây dựng và phát triển.

Lễ ký kết thể hiện quyết tâm của Đảng bộ và chính quyền hai tỉnh trong việc tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị, tạo khuôn khổ hợp tác thống nhất cho giai đoạn 2026-2030, phù hợp với nhu cầu và điều kiện phát triển của hai tỉnh. Trong đó, Ninh Bình đặc biệt coi trọng hợp tác giáo dục và đào tạo, xác định đây là lĩnh vực hợp tác có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển nguồn nhân lực và vun đắp tình hữu nghị giữa hai địa phương. Việc tiếp tục hỗ trợ đào tạo lưu học sinh cho nhau sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển của mỗi tỉnh, đồng thời bồi đắp sự hiểu biết và gắn bó giữa thế hệ trẻ hai bên.

Phát biểu tại điểm cầu tỉnh U-Đôm-Xay, đồng chí Vông-Sạ-Vẳn Xay-Nhạ-Vông bày tỏ sự nhất trí cao đối với việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai địa phương; khẳng định tỉnh U-Đôm-Xay sẵn sàng chung vai, sát cánh cùng tỉnh Ninh Bình, thúc đẩy các nội dung hợp tác thiết thực, ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng và hiệu quả; góp phần tiếp tục vun đắp và phát huy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hữu nghị và hợp tác tốt đẹp do các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai địa phương dày công gây dựng, gìn giữ.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình và đồng chí Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh U-Đôm-Xay thực hiện phần ký của mỗi bên tại hai điểm cầu.

Dưới sự chứng kiến của đại biểu tại hai điểm cầu, đồng chí Nguyễn Thanh Bình và đồng chí Vông-Sạ-Vẳn Xay-Nhạ-Vông đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác theo hình thức trực tuyến.

Theo Bản ghi nhớ, hai bên thống nhất hợp tác trên các lĩnh vực: giáo dục và đào tạo; văn hóa, thể thao và du lịch; khoa học và công nghệ; nông nghiệp và môi trường; xây dựng khu, cụm công nghiệp và hợp tác đầu tư; trao đổi đoàn các cấp. Bản ghi nhớ có hiệu lực kể từ ngày ký và có thời hạn đến ngày 31/12/2030.