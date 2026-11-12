Thúc đẩy quan hệ hợp tác Hà Nội - Kanagawa (Nhật Bản) ngày càng sâu sắc, thực chất

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Viết Thành

Tham dự buổi tiếp có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan của thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng bày tỏ vui mừng chào đón Thống đốc Kuroiwa Yuji cùng Đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Hà Nội; nhấn mạnh, chuyến thăm góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai địa phương ngày càng gắn bó, thực chất và hiệu quả.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cho biết, năm 2026 đánh dấu lần thứ 7 Lễ hội Kanagawa được tổ chức tại Hà Nội kể từ năm 2018 đến nay. Đặc biệt, lễ hội năm nay có sự tham dự của Thống đốc tỉnh Kanagawa, thể hiện sự quan tâm và tình cảm gắn bó của lãnh đạo tỉnh đối với Thủ đô Hà Nội.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đánh giá, chuyến thăm của Thống đốc Kuroiwa Yuji diễn ra ngay sau chuyến thăm Nhật Bản thành công của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, qua đó tiếp tục thể hiện mối quan hệ gắn bó giữa Việt Nam và Nhật Bản cũng như giữa các địa phương hai nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và giao lưu nhân dân.

Thống đốc Kuroiwa Yuji là người bạn thân thiết, luôn dành tình cảm và sự tin tưởng đối với Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng. Chủ tịch UBND thành phố tin tưởng, thời gian tới, hai địa phương tiếp tục có nhiều cơ hội trao đổi, mở rộng hợp tác, đưa quan hệ ngày càng phát triển sâu sắc trên các lĩnh vực.

Thay mặt chính quyền và nhân dân Thủ đô, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng nhiệt liệt chào mừng Thống đốc Kuroiwa Yuji cùng Đoàn công tác tỉnh Kanagawa đến thăm Hà Nội; chúc Thống đốc và các thành viên trong đoàn dồi dào sức khỏe, thành công trong chuyến công tác tại Việt Nam.

Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Viết Thành

Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji khẳng định mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác với Hà Nội, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và giao lưu nhân dân; đồng thời đánh giá cao sự hỗ trợ của thành phố đối với việc tổ chức Lễ hội Kanagawa tại Hà Nội và hoạt động của doanh nghiệp hai bên.

Thống đốc Kuroiwa Yuji chia sẻ, chỉ hai ngày trước chuyến thăm Hà Nội, Đoàn công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm tỉnh Kanagawa. Tại đây, lãnh đạo tỉnh có những cuộc trao đổi ý nghĩa và mở ra nhiều cơ hội hợp tác với hai bên. Vì vậy, cuộc gặp với lãnh đạo thành phố Hà Nội lần này là cơ hội quý báu để tiếp tục trao đổi, tăng cường sự gắn bó giữa tỉnh Kanagawa với Hà Nội.

Đề cập quan hệ giao lưu giữa hai địa phương, Thống đốc Kuroiwa Yuji cho biết, từ năm 2015 đến nay Lễ hội Việt Nam tại tỉnh Kanagawa được tổ chức; tiếp đó từ năm 2018 đến nay Lễ hội Kanagawa được tổ chức tại Hà Nội. Qua thời gian, hai sự kiện đã trở thành hoạt động giao lưu thường niên, góp phần tăng cường hiểu biết và tình cảm giữa nhân dân hai địa phương.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng tặng quà Thống đốc Kuroiwa Yuji. Ảnh: Viết Thành

Thống đốc tỉnh Kanagawa cho biết, chuyến thăm Hà Nội lần này nhằm tham dự và khai mạc Lễ hội Kanagawa, dự kiến diễn ra trong hai ngày 14 và 15-11. Ông đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ của lãnh đạo và các cơ quan thành phố Hà Nội; nhấn mạnh nếu không có sự đồng hành của thành phố, tỉnh Kanagawa khó có thể tổ chức sự kiện này.

Theo Thống đốc Kuroiwa Yuji, giao lưu văn hóa đã tạo thêm động lực thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai bên. Năm 2015, khi Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa bắt đầu được tổ chức, chưa có doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại tỉnh. Đến nay, đã có 23 doanh nghiệp Việt Nam hoạt động đầu tư tại Kanagawa. Ở chiều ngược lại, tỉnh Kanagawa hiện có khoảng 33 doanh nghiệp đầu tư, hoạt động tại Việt Nam.

Các đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Viết Thành

Những kết quả trên cho thấy dư địa hợp tác giữa hai địa phương còn lớn. Thống đốc Kuroiwa Yuji cho biết, chính quyền tỉnh Kanagawa đã phối hợp với Trung tâm Xúc tiến công nghiệp Kanagawa quyết định thành lập Văn phòng đại diện tại Hà Nội nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ giao lưu kinh tế, thương mại và văn hóa.

Thống đốc tỉnh Kanagawa bày tỏ mong muốn thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm, hỗ trợ hoạt động của Văn phòng đại diện, tạo điều kiện để đầu mối này phát huy vai trò trong việc mở rộng giao lưu kinh tế, văn hóa và kết nối doanh nghiệp hai bên.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội, Thống đốc Kuroiwa Yuji bày tỏ tin tưởng chuyến thăm và các hoạt động giao lưu lần này sẽ tạo thêm động lực để hai địa phương tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác, hữu nghị ngày càng sâu sắc, hiệu quả.