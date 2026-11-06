Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Xây dựng và cộng đồng doanh nghiệp châu Âu

Đoàn làm việc do bà Sharon Toh, Phó chủ tịch, Hội đồng Kinh doanh EU-ASEAN, Giám đốc phụ trách khu vực ASEAN, tổ chức Swift làm trưởng đoàn; ông Jean-Jacques Bouflet, Phó chủ tịch, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) làm đồng trưởng đoàn; cùng các đại biểu, đại diện Phái đoàn cấp cao Hội đồng Doanh nghiệp EU - ASEAN (EU-ABC) và Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham).

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn chào đón đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Bộ Xây dựng.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn phát biểu tại buổi làm việc.

Chia sẻ về vấn đề chuyển đổi xanh và chuyển đổi số trong ngành xây dựng, giao thông vận tải, Thứ trưởng cho biết, trong thời gian qua, Việt Nam đang tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách và thúc đẩy hành động chuyển đổi năng lượng xanh toàn diện.

Đối với chuyển đổi phương tiện đường bộ, đến tháng 6/2026, cả nước có gần 400.000 ô tô điện, chiếm 6,1% tổng số ô tô lưu hành, trong đó khoảng 97,3% là ô tô con.

Taxi điện dẫn đầu tốc độ chuyển đổi với 61.171 xe (đạt 70,9%). Ô tô khách điện đạt 2.502 xe; ô tô tải điện có 3.893 xe; xe hai bánh điện đạt xấp xỉ 4 triệu xe (tăng khoảng 28%/năm).

Xe buýt điện đạt 1.946 xe (23,1%), riêng Hà Nội và TP.HCM đạt tỷ lệ 39,8%. Vận tải hành khách công cộng đảm nhận khoảng 19,5% tại Hà Nội và 7% tại TP.HCM.

Ngoài chuyển đổi phương tiện, hiện nay Việt Nam cũng đang hướng đến sử dụng các loại nhiên liệu sinh học trong giao thông, đường thủy. Đối với hàng không, việc sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) cũng đang được quan tâm.

Đối với lĩnh vực xây dựng, Việt Nam đang tăng cường kiểm soát các công trình xây dựng, đặc biệt tại các thành phố lớn, nhằm hạn chế khói bụi và ô nhiễm môi trường trong quá trình thi công.

Đồng thời, việc sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, vật liệu xanh trong xây dựng cũng được chú trọng.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Về chuyển đổi số trong lĩnh vực xây dựng, hiện nay Bộ Xây dựng đang triển khai mạnh mẽ. Bên cạnh đó, công tác quy hoạch cũng được chú trọng, từng bước ứng dụng các nền tảng công nghệ số trong ngành, phát triển công trình xanh, đô thị xanh, tài chính xanh…

Trong thời gian tới, việc nghiên cứu phát triển các loại hình giao thông công cộng như đường sắt đô thị, tàu điện ngầm, nghiên cứu đề án sử dụng không gian ngầm, ứng dụng công nghệ trong quy hoạch, xây dựng và quản lý dữ liệu ngầm có ý nghĩa rất quan trọng.

Thứ trưởng bày tỏ mong muốn nhận được sự hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm và chuyển giao công nghệ từ các doanh nghiệp châu Âu, vốn có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực trên để phục vụ công tác nghiên cứu và phát triển không gian ngầm tại Việt Nam.

Phát biểu đáp từ, bà Sharon Toh, Phó chủ tịch, Hội đồng Kinh doanh EU-ASEAN, Giám đốc phụ trách khu vực ASEAN, tổ chức Swift, trưởng đoàn công tác bày tỏ sự trân trọng khi Bộ Xây dựng đã tiếp đón và tổ chức buổi làm việc.

Bà Sharon Toh, trưởng đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc.

Trong nhiều năm qua, hai bên đã trở thành đối tác quan trọng với nền tảng vững chắc, hợp tác chặt chẽ thông qua các lĩnh vực thương mại, đầu tư, phát triển bền vững.

Thay mặt đoàn làm việc, bà Sharon Toh cho biết cộng đồng doanh nghiệp châu Âu ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam, đặc biệt trong quá trình chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế. Trong đó, Bộ Xây dựng đóng vai trò quan trọng, từ việc phát triển cơ sở hạ tầng, nhà ở, đến phát triển đô thị.

Cộng đồng doanh nghiệp châu Âu mong muốn các doanh nghiệp có thể gắn bó lâu dài với Việt Nam, qua đó tăng cường thúc đẩy quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong việc phát triển cơ sở hạ tầng, tăng trưởng bền vững.

Đại diện Bộ Xây dựng và đoàn làm việc chụp ảnh lưu niệm.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về các nội dung quan trọng như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, giảm phát thải trong các lĩnh vực xây dựng, giao thông; Các quy chuẩn xây dựng mới, chuyển đổi số xuyên suốt vòng đời của các dự án; Nâng cao năng suất, chất lượng trong toàn ngành xây dựng…

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn cho biết, Bộ Xây dựng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, xây dựng và các ý kiến đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp EU-ABC và EuroCham đối với sự phát triển của ngành.

Thứ trưởng kỳ vọng mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Xây dựng và cộng đồng doanh nghiệp châu Âu sẽ ngày càng phát triển bền chặt, hiệu quả.

Trang Lê