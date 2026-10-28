Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái chúc mừng Đại sứ Marcelo Câmara được bổ nhiệm làm Đại sứ Brazil tại Việt Nam

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Công Thương, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái chúc mừng Đại sứ Marcelo Câmara được bổ nhiệm làm Đại sứ Brazil tại Việt Nam, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng, với kinh nghiệm ngoại giao phong phú, Đại sứ sẽ có những đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Brazil ngày càng phát triển thực chất và hiệu quả.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái đánh giá cao những kết quả đạt được trong hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước thời gian qua, đặc biệt kể từ khi Việt Nam và Brazil nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược vào năm 2024. Việc triển khai Kế hoạch hành động giai đoạn 2025 - 2030 đã tạo thêm động lực và mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái đánh giá cao những kết quả đạt được trong hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước thời gian qua, đặc biệt kể từ khi Việt Nam và Brazil nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược vào năm 2024

Về hợp tác thương mại, Brazil tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh. Kim ngạch thương mại song phương duy trì đà tăng trưởng tích cực, phản ánh tiềm năng và nhu cầu hợp tác ngày càng lớn giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Thứ trưởng nhấn mạnh, với cơ cấu kinh tế và hàng hóa có tính bổ trợ, Việt Nam và Brazil còn nhiều dư địa để mở rộng hợp tác thương mại, công nghiệp và năng lượng, hướng tới phát triển quan hệ kinh tế song phương theo hướng cân bằng, bền vững.

Trên cơ sở đó, hai bên cũng trao đổi về các định hướng nhằm tiếp tục tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường và thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực có tiềm năng. Thứ trưởng Lương Hoàng Thái khẳng định Bộ Công Thương Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác với các cơ quan đối tác Brazil, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các thỏa thuận và cam kết đã đạt được, tạo nền tảng thuận lợi để quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển sâu rộng hơn trong thời gian tới.

Đại sứ Marcelo Câmara đánh giá cao sự phát triển tích cực trong quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Brazil, khẳng định Brazil coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn tiếp tục phát huy thế mạnh của mỗi nước, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và nhiên liệu sinh học.

Về phía Brazil, Đại sứ Marcelo Câmara đánh giá cao sự phát triển tích cực trong quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Brazil, khẳng định Brazil coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn tiếp tục phát huy thế mạnh của mỗi nước, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và nhiên liệu sinh học. Đồng thời, Đại sứ cũng bày tỏ mong muốn hai nước tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn và tổ chức quốc tế, khu vực, góp phần củng cố quan hệ hợp tác song phương.

Kết thúc buổi tiếp, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái một lần nữa chúc mừng ông Marcelo Câmara trên cương vị mới và mong muốn Đại sứ sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa các cơ quan chức năng và cộng đồng doanh nghiệp hai nước, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam - Brazil ngày càng sâu rộng và hiệu quả.