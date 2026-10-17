Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-EU và làm sâu sắc quan hệ Việt Nam-Bỉ

Chiều 29/1/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nhận lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sẽ thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ từ ngày 21-24/10/2026. Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Hương Trà, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu (EU) đã chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân về ý nghĩa của chuyến thăm cũng như một số thành tựu trong quan hệ song phương Việt Nam-Vương quốc Bỉ, những điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-EU…

Chia sẻ về ý nghĩa của chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đại sứ Nguyễn Hương Trà nhấn mạnh: “Chuyến thăm khẳng định tầm quan trọng của Liên minh châu Âu và Bỉ trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam. Đây cũng là bước đi nhằm củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy cụ thể hóa khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên minh châu Âu được thiết lập vào đầu năm nay cũng như làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Bỉ, tạo tiền đề đưa quan hệ giữa hai nước bước sang một giai đoạn phát triển mới cao hơn”.

Quan hệ Việt Nam-EU đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất

Đánh giá về những thành tựu của quan hệ Việt Nam và EU, Đại sứ Nguyễn Hương Trà khẳng định, quan hệ Việt Nam-EU đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa là một trong những nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Việt Nam ngay sau khi Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp. Trong dịp này, hai bên đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, đưa Việt Nam trở thành quốc gia Đông Nam Á đầu tiên có tầm mức quan hệ sâu sắc nhất với EU, bên cạnh những khuôn khổ và cơ chế hợp tác hiệu quả trên tất cả trụ cột mà hai bên đã thiết lập và triển khai trong hơn ba mươi năm qua.

Cùng với đó, tin cậy chính trị giữa hai bên không ngừng được tăng cường thông qua các trao đổi, tiếp xúc cấp cao. Việt Nam tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của EU trong ASEAN. Trong khi EU là một trong bốn đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Việc hai bên cùng đề cao luật pháp quốc tế, ủng hộ vai trò của Liên hợp quốc và các thể chế đa phương, thúc đẩy tự do hóa thương mại, càng tạo nền tảng vững chắc để tăng cường quan hệ song phương.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, theo Đại sứ Nguyễn Hương Trà, quan hệ Việt Nam-EU còn nhiều dư địa để phát triển. Hai bên đang tiếp tục nỗ lực để triển khai hiệu quả hơn nữa các thỏa thuận, cam kết đã ký kết; phát huy thế mạnh của mỗi bên để tăng tính bổ trợ trong hợp tác, trong đó Việt Nam mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với EU. Việt Nam cũng kỳ vọng đóng vai trò lớn hơn trong việc làm cầu nối cho hợp tác giữa EU với ASEAN nói chung và từng thành viên ASEAN nói riêng.

Đại sứ Nguyễn Hương Trà cũng cho biết, trong cục diện quốc tế phức tạp như hiện nay, ưu tiên hàng đầu của các nước, các trung tâm kinh tế-chính trị lớn trên thế giới đều là tìm kiếm những động lực mới cho tăng trưởng, nâng cao tính tự cường, và duy trì môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành một nội dung hợp tác ngày càng được ưu tiên giữa Việt Nam-EU.

Theo đó, hai bên cũng tập trung vào việc nâng cao hiệu quả triển khai những thỏa thuận đã ký kết, trong đó có Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA). Hai bên cũng mong muốn tăng cường phối hợp trong các nỗ lực ứng phó với các thách thức toàn cầu, trong đó có biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi xanh, hình thành các chuỗi cung ứng bền vững, an ninh mạng.

Đại sứ Nguyễn Hương Trà và Chủ tịch Hạ viện Bỉ Peter De Roover. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ cung cấp)

Đại sứ Nguyễn Hương Trà cho rằng, để những ưu tiên hợp tác mới mang lại kết quả thực chất, vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp hai bên, ý chí chính trị thôi chưa đủ mà hai bên cần tiếp tục nỗ lực nâng cao hiệu quả triển khai những khuôn khổ, cơ chế hợp tác sẵn có; huy động sự vào cuộc của tất cả các chủ thể tham gia trong quá trình này, bao gồm các doanh nghiệp, các địa phương và người dân hai nước; đồng thời, cần có những cách thức mới, sáng tạo để huy động nguồn lực nhằm triển khai các sáng kiến hợp tác đã đề ra.

Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Bỉ chứng kiến những bước phát triển quan trọng

Trong hơn 50 năm qua kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (năm 1973), quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Bỉ chứng kiến những bước phát triển quan trọng với sự tin cậy chính trị ngày càng được củng cố; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục và khoa học-công nghệ đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt với khuôn khổ Đối tác chiến lược về nông nghiệp thiết lập năm 2018.

Đại sứ Nguyễn Hương Trà cho rằng, trên nền tảng của mối quan hệ Đối tác chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp được thiết lập năm 2018, Việt Nam và Bỉ cũng có thể mở rộng hợp tác nông nghiệp sang các lĩnh vực mới, chuyên biệt hơn, như nông nghiệp xanh, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo đó, đã đến lúc hai bên có nhu cầu khai phá những lĩnh vực hợp tác mới, trong đó khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là lĩnh vực mà Bỉ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu lớn. Hợp tác trong lĩnh vực logistics , cảng biển, phát triển các cơ sở hạ tầng chiến lược cũng là lĩnh vực hứa hẹn nhiều tiềm năng hợp tác và có thể tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi cho sự phát triển của cả hai nước.

Hợp tác đa phương cũng là một lĩnh vực hai bên có thể đẩy mạnh khi hai nước cùng là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế, trong đó có Liên hợp quốc, Tổ chức Pháp ngữ, các cơ chế ASEAN-EU. Việc chia sẻ quan điểm chung về đề cao hợp tác đa phương và luật pháp quốc tế cũng tạo nền tảng thuận lợi để thúc đẩy hơn nữa hợp tác đa phương.

Đại sứ Nguyễn Hương Trà, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ).

Chia sẻ một số thông tin về cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ, Đại sứ Nguyễn Hương Trà cho biết, hiện có gần 13 nghìn người Việt Nam sinh sống tại Bỉ. Đây là một con số không quá lớn nhưng cộng đồng đã có nhiều đóng góp tích cực tạo dấu ấn với nhiều hoạt động rất sôi động tại sở tại cũng như đóng góp vào các hoạt động hướng về quê hương, đất nước.

Trong những năm qua, các hội đoàn người Việt Nam tại Bỉ đã tổ chức được nhiều hoạt động có ý nghĩa, như Tết Trung thu và Ngày hội gia đình, Tết nguyên đán, các lễ hội văn hóa-nghệ thuật và ẩm thực, các hội thảo về tăng cường hợp tác khoa học công nghệ với trong nước.

Có thể khẳng định, cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ luôn một lòng hướng về quê hương đất nước, sẵn sàng đóng góp sức lực và trí tuệ vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Thông qua các hoạt động này, bà con cũng đã góp phần tăng cường tình hữu nghị và hiểu biết giữa nhân dân Việt Nam và Bỉ.