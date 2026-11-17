Tại Hội nghị cấp cao ASEAN - Liên hợp quốc lần thứ 16, các nhà lãnh đạo ASEAN và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tiếp tục khẳng định quan hệ Đối tác Toàn diện ASEAN - Liên hợp quốc đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ ASEAN xây dựng cộng đồng, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, củng cố chủ nghĩa đa phương và đề cao luật pháp quốc tế.

Hai bên thống nhất triển khai các tầm nhìn, kế hoạch chiến lược của ASEAN đồng bộ với các chương trình nghị sự phát triển của Liên hợp quốc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Liên hợp quốc lần thứ 16. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, quan hệ ASEAN - Liên hợp quốc đã thực sự trở thành cầu nối giữa các nỗ lực khu vực và toàn cầu. Trước những biến động sâu sắc của tình hình thế giới và khu vực, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, chủ động định hình các giải pháp cho tương lai, lấy hòa bình, phát triển và con người làm trung tâm.

Tại Hội nghị cấp cao ASEAN - Trung Quốc, các nhà lãnh đạo ASEAN và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường ghi nhận, đánh giá cao việc quan hệ ASEAN - Trung Quốc tiếp tục phát triển toàn diện, mang lại lợi ích thiết thực cho hai bên. Các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân và hợp tác thể thao, du lịch diễn ra sôi động. Năm 2025, các nước ASEAN đón 21,8 triệu lượt du khách Trung Quốc.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, quan hệ ASEAN - Trung Quốc đã trở thành một trong những quan hệ đối tác toàn diện, thực chất và quan trọng nhất của ASEAN.

Kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo thông qua Tuyên bố chung kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện ASEAN - Trung Quốc, cùng các tuyên bố về tăng cường hợp tác năng lượng và lâm nghiệp giữa hai bên.

Tại Hội nghị cấp cao ASEAN - Hàn Quốc, các nhà lãnh đạo ASEAN và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đánh giá quan hệ ASEAN - Hàn Quốc tiếp tục phát triển năng động, hiệu quả. Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp trong các cơ chế, khuôn khổ do ASEAN dẫn dắt; đẩy mạnh hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng, lừa đảo trực tuyến và tăng cường hợp tác về an ninh biển.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá, quan hệ ASEAN - Hàn Quốc đã trở thành một trong những quan hệ đối tác năng động, hiện đại và thực chất hàng đầu của ASEAN. Thủ tướng nhấn mạnh hai bên cần củng cố năng lực tự cường và kiến tạo động lực tăng trưởng mới.

Tổng thống Philippines Ferdinand R. Marcos, Jr. và Phu nhân đón Thủ tướng Lê Minh Hưng và các Trưởng đoàn tham dự chiêu đãi chào mừng Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49. Ảnh: TTXVN

Tại Hội nghị cấp cao ASEAN - Australia, các nhà lãnh đạo ASEAN và Thủ tướng Australia Anthony Albanese đánh giá quan hệ ASEAN - Australia tiếp tục đạt nhiều tiến triển quan trọng và thực chất trên tất cả các mặt. Australia đã triển khai nhiều sáng kiến, chương trình hợp tác thiết thực, hỗ trợ ASEAN xây dựng cộng đồng, tạo thuận lợi cho thương mại, thúc đẩy chuyển đổi số, đào tạo lao động có kỹ năng và tăng cường hợp tác tiểu vùng.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng hoan nghênh những tiến triển quan trọng, thực chất của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện ASEAN - Australia và khẳng định Việt Nam ủng hộ việc thông qua Tuyên bố chung kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện ASEAN - Australia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên nỗ lực hơn nữa, chuyển các cam kết thành kết quả cụ thể, tăng cường sức chống chịu và kiến tạo động lực phát triển mới.

Tối 16-11, tại Manila, Philippines, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự tiệc chiêu đãi chào mừng các Trưởng đoàn các nước tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị Cấp cao liên quan, do Tổng thống Philippines Ferdinand R. Marcos, Jr. và Phu nhân chủ trì.