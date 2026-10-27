Thúc đẩy phụ nữ sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, hiệu quả

Bởi vậy, bảo đảm an toàn trên không gian mạng phải được coi là nội dung thiết yếu trong chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Mỗi chị em cần có kiến thức để phòng ngừa, có kỹ năng để ứng phó và có điểm tựa để tìm đến khi cần sự giúp đỡ.

Từ mục tiêu này, ngày 27/10/2026, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Sự kiện truyền thông “Ngày hội Phụ nữ với chuyển đổi số và an toàn trên không gian mạng”.

Sự kiện truyền thông “Ngày hội Phụ nữ với chuyển đổi số và an toàn trên không gian mạng” ngày 27/10/2026 (Ảnh PV)

Phát biểu khai mạc sự kiện, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương cho biết, công nghệ đang hiện diện ngày càng sâu rộng trong cuộc sống của mỗi chúng ta: từ tìm kiếm thông tin, học tập, làm việc đến mua bán, giao tiếp và sử dụng các dịch vụ thiết yếu. Đặc biệt, trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở thêm nhiều khả năng hỗ trợ chị em tiếp cận tri thức, sáng tạo nội dung, phát triển kinh doanh và giải quyết công việc hằng ngày. Biết sử dụng công nghệ phù hợp, mỗi người phụ nữ sẽ có thêm cơ hội học hỏi, nâng cao thu nhập và chủ động hơn trong cuộc sống.

Nhưng cùng với những tiện ích ấy là không ít những vấn đề mỗi chúng ta cần quan tâm: Thông tin mà trí tuệ nhân tạo cung cấp có chính xác không; Hình ảnh, giọng nói trên mạng xã hội có đáng tin cậy không; Những thông tin cá nhân mà chúng ta chia sẻ sẽ được sử dụng và bảo vệ như thế nào… Đây đều là những vấn đề gần gũi, liên quan trực tiếp đến sự an toàn, quyền lợi và cuộc sống của mỗi chị em, mỗi gia đình.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu khai mạc sự kiện. (Ảnh PV).

“Tôi mong muốn chị em hội viên, phụ nữ hãy hình thành thói quen kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ hoặc làm theo; thận trọng trước các yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân, chuyển tiền hoặc cài đặt ứng dụng. Ứng dụng công nghệ cần đi đôi với kỹ năng tự bảo vệ và trách nhiệm trên không gian mạng. Khi sử dụng trí tuệ nhân tạo, cần lựa chọn công cụ phù hợp, kiểm tra kết quả và có ý thức bảo vệ thông tin của bản thân, gia đình, cơ quan, tổ chức. Cùng với tự bảo vệ bản thân, chị em cũng cần tôn trọng danh dự, nhân phẩm và quyền riêng tư của người khác. Đối với các cấp Hội, cần đưa việc học và thực hành kỹ năng số trở thành hoạt động thường xuyên, gần gũi với hội viên, phụ nữ. Thường xuyên phối hợp với cơ quan chuyên môn, lực lượng Công an, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp công nghệ và các đơn vị liên quan để cập nhật kiến thức, cảnh báo thủ đoạn mới và tổ chức các hoạt động phù hợp với nhu cầu của chị em”, bà Minh Hương nhấn mạnh.

Theo bà Nguyễn Thị Minh Hương, trong định hướng phát triển đất nước, Đảng ta dành sự quan tâm đặc biệt đến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Để những thành quả ấy đến được với đông đảo phụ nữ, điều thiết thực là mỗi chị em đều có cơ hội được học, được hướng dẫn và được hỗ trợ sử dụng công nghệ an toàn, hiệu quả. Với trách nhiệm đồng hành cùng phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xác định “Chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống Hội” là một trong 3 khâu đột phá của nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời đề ra mục tiêu đến cuối nhiệm kỳ ít nhất 80% hội viên và 60% phụ nữ đáp ứng yêu cầu năng lực số công dân vào cuối nhiệm kỳ; 100% cơ sở Hội hằng năm tổ chức hoạt động nâng cao năng lực cho hội viên, phụ nữ, nhất là về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Tọa đàm “Thúc đẩy phụ nữ sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, hiệu quả”. (Ảnh PV)

Cũng tại sự kiện đã diễn ra buổi tọa đàm “Thúc đẩy phụ nữ sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, hiệu quả” cùng các diễn giả Trung tá Trịnh Thuỳ Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Cục An ninh mạng, Bộ Công an; Tiến sĩ Trịnh Ngọc Trúc, Trưởng Bộ môn Công nghệ thông tin, Viện Công nghệ thông tin, Học viện Phụ nữ Việt Nam; bà Đào Thị Vi Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Công tác Phụ nữ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam