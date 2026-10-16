Thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt

Cuộc thi được tổ nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của phụ nữ; lựa chọn, tôn vinh các dự án, mô hình kinh doanh do phụ nữ làm chủ hoặc tham gia quản lý tiêu biểu, góp phần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển thương hiệu sản phẩm Việt.

Văn nghệ tại chương trình.

Điểm mới của cuộc thi năm nay là lần đầu tiên, Ban Tổ chức giới thiệu chuyên gia trí tuệ nhân tạo (AI) “AI Women Start Up” đồng hành, hỗ trợ cung cấp, giải đáp và kết nối thông tin liên quan đến Cuộc thi và các nội dung hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Việc ứng dụng AI trong hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp thể hiện nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ số của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, ông Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho biết, thực hiện Nghị quyết số 57 và Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2415 phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035”, xác định phụ nữ là trung tâm, đổi mới sáng tạo là động lực, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là phương pháp chủ đạo.

Các Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam và các đại biểu thực hiện nghi thức phát động cuộc thi.

Ông Phạm Gia Túc ghi nhận, đánh giá cao và đề nghị Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nâng tầm thương hiệu Việt” năm 2027 theo hướng lấy hiệu quả thực chất làm trọng tâm, tránh hình thức, lãng phí. Việc trao giải phải gắn với ươm tạo, kết nối và hỗ trợ các ý tưởng, dự án khởi nghiệp có tiềm năng của phụ nữ.

Bên cạnh đó cần xác định trao giải, tôn vinh chỉ là phần ngọn, xây dựng nền tảng và tạo điều kiện để phụ nữ khởi nghiệp mới là phần gốc, phần quan trọng. Muốn vậy, phụ nữ cần được coi là chủ thể của khởi nghiệp, từ đó có những tháo gỡ thực chất về vốn, đất đai, công nghệ, thị trường, kỹ năng quản trị. Khuyến khích phụ nữ tham gia vào lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, gắn khởi nghiệp với phát triển kinh tế tư nhân và tăng năng suất lao động.

Chuyên gia trí tuệ nhân tạo (AI) “AI Women Start Up” đồng hành, hỗ trợ cung cấp, giải đáp và kết nối thông tin.

Ông Phạm Gia Túc nhấn mạnh, với chị em phụ nữ, với tư cách là chủ thể khởi nghiệp, việc phát huy nội lực, tinh thần tự chủ, khát vọng vươn lên cùng với tri thức, bản lĩnh, kỷ luật, tinh thần học hỏi và trách nhiệm sẽ là nhân tố quyết định đối với thành công trong khởi nghiệp. Chị em phụ nữ khởi nghiệp hãy tận dụng cơ hội từ cuộc thi để hoàn thiện sản phẩm, mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu. Mỗi sản phẩm do phụ nữ Việt Nam làm ra phải trở thành một đại sứ của thương hiệu Việt Nam đủ sức cạnh tranh và vươn ra thị trường quốc tế.

Bà Lê Thị Thuỷ, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhấn mạnh, cuộc thi không chỉ tìm kiếm, tôn vinh những ý tưởng, những mô hình, những dự án khởi nghiệp xuất sắc, mà quan trọng hơn là thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo thực chất, bền vững của phụ nữ; nơi ý tưởng được hiện thực hóa thành sản phẩm

Dự án được kết nối với nguồn lực và thị trường;nơi phụ nữ có cơ hội khởi nghiệp thành công, phát triển thành những doanh nhân, doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh, có thương hiệu và vị thế trong nước và quốc tế.

Bà Lê Thị Thuỷ, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát động cuộc thi.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, bà Lê Thị Thuỷ nhấn mạnh, bên cạnh ý chí, bản lĩnh và khát vọng của mỗi phụ nữ rất cần sự quan tâm lãnh đạo, ủng hộ, phối hợp, tạo điều kiện của các cấp, các ngành; sự đồng hành, chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế và toàn xã hội.

Cuộc thi nằm trong khuôn khổ Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035” (Đề án 2415) của Chính phủ, tiếp nối Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2017 - 2025 (Đề án 939), tiếp tục tạo môi trường kết nối phụ nữ khởi nghiệp với các doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia, tổ chức hỗ trợ, qua đó mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn lực, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế.