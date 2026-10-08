Thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong Nhân dân

Theo Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt, dự kiến Lễ phát động sẽ có khoảng 10.000 - 12.000 người tham gia tại Hà Nội. Thành phần gồm lực lượng của thành phố Hà Nội, Quân đội, Công an, Trung ương Đoàn, sinh viên các trường đại học, vận động viên, huấn luyện viên cùng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân.

Lễ phát động khởi đầu cho chuỗi hoạt động thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao thường xuyên trong Nhân dân. Ảnh: Nhật Bắc

Tại các địa phương, quy mô tổ chức được chủ động quyết định trên cơ sở điều kiện thực tế. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khuyến khích huy động đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, đoàn viên, hội viên, người cao tuổi, thành viên các câu lạc bộ thể thao và Nhân dân cùng tham gia.

Địa điểm tổ chức tại Hà Nội là Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Tại các địa phương, địa điểm tổ chức có thể là quảng trường, công viên, trung tâm văn hóa, thể thao, sân vận động hoặc tuyến phố đi bộ, bảo đảm sức chứa, an toàn và thuận lợi cho Nhân dân tham gia.

Lễ phát động không dừng ở hoạt động mít tinh, chạy hưởng ứng mà hướng tới tạo không gian để người dân trực tiếp trải nghiệm, từ đó lựa chọn môn thể thao phù hợp với khả năng, sở thích và điều kiện của bản thân. Tại khu vực tổ chức dự kiến bố trí các khu đăng ký, cam kết tập luyện; tư vấn, kiểm tra sức khỏe cơ bản; hướng dẫn và trải nghiệm nhiều môn thể thao như pickleball, bóng rổ, cầu mây, cầu lông, đá cầu, golf, roller, bóng bàn, bóng đá, bóng chuyền, vovinam, wushu, taekwondo, judo, võ cổ truyền, đẩy gậy, kéo co, cờ vua, cờ tướng và các hoạt động thể thao phù hợp khác.

Việc đưa các hoạt động trải nghiệm vào chương trình được xem là cách tiếp cận trực tiếp, giúp thông điệp “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” trở nên cụ thể hơn, gắn với nhu cầu và lựa chọn thực tế của từng người dân. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh: Lễ phát động khởi đầu cho chuỗi hoạt động thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao thường xuyên trong Nhân dân. Các địa phương phát huy cách làm sáng tạo, lựa chọn địa điểm tổ chức phù hợp, an toàn; đồng thời ưu tiên những không gian, địa danh có cảnh quan đẹp, đặc trưng của từng địa phương nhằm tạo hiệu ứng truyền thông và sức lan tỏa.