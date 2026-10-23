Thúc đẩy phong trào khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên giai đoạn 2026 - 2030

Theo kế hoạch, ngành giáo dục thành phố đặt ra các mục tiêu cụ thể cho từng bậc học. Đối với giáo dục phổ thông, đến giai đoạn 2026 - 2030, phấn đấu có 50% học sinh THPT, 25% học sinh THCS và 15% học sinh tiểu học được định hướng khởi nghiệp. Đồng thời, bình quân hằng năm có tối thiểu 5% học sinh THPT và 2% học sinh THCS tham gia ít nhất một dự án hoặc hoạt động khởi nghiệp.

Đối với các cơ sở đào tạo, 100% đơn vị phải ban hành và công khai quy chế hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, cung cấp đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ tối thiểu; phấn đấu 85% học sinh, sinh viên hoàn thành học phần khởi nghiệp hoặc tham gia khóa học kỹ năng; hằng năm có tối thiểu 40% cơ sở đào tạo duy trì chương trình ươm tạo khởi nghiệp và mỗi năm có ít nhất 4 dự án khởi nghiệp của nhà giáo, người học được đầu tư hoặc kết nối nguồn vốn.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, ngành giáo dục Đà Nẵng tập trung triển khai các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, bao gồm: đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức; đổi mới nội dung giáo dục, lồng ghép kiến thức khởi nghiệp, kinh doanh vào chương trình chính khóa, hoạt động trải nghiệm và STEM/STEAM; phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác tư vấn; cũng như tăng cường kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các trung tâm đổi mới sáng tạo.