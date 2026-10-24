Thúc đẩy phong trào đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Thanh Hóa trao giải Nhất cho tác giả Lê Minh Đức, phường Hạc Thành với dự án 8-bit Education - Hệ sinh thái giáo dục công nghệ cho trẻ em. Ảnh: TTXVN phát

Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên tỉnh Thanh Hóa được phát động từ tháng 5/2026, thu hút được 80 dự án của đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh tham gia. Các dự án tham gia cuộc thi đều thể hiện khả năng sáng tạo, tư duy kinh doanh của đoàn viên, thanh niên gắn với khai thác tiềm năng, lợi thế của các xã, phường, nhiều dự án đã ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng sản phẩm đặc trưng và tạo việc làm cho nhiều thanh niên tại địa phương.

Trải qua các vòng sơ khảo, bán kết, Ban Tổ chức đã chọn 10 dự án khởi nghiệp xuất sắc, có tiềm năng phát triển tham gia vòng chung kết. Đây là những dự án thể hiện tinh thần chủ động, tư duy sáng tạo và khát vọng khởi nghiệp của đoàn viên, thanh niên thông qua việc nghiên cứu, hình thành ý tưởng, phát triển sản phẩm và tìm kiếm những hướng đi mới trong sản xuất, kinh doanh.

Các dự án có tính đa dạng, phong phú, thuộc nhiều lĩnh vực như giáo dục, công nghệ thông tin, nông nghiệp, kinh doanh nông sản, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực, xây dựng, du lịch…; khẳng định vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội.

Trao giải cho các thí sinh dự thi. Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN

Tại vòng chung kết với chủ đề “Thăng hoa ý tưởng”, các tác giả, đại diện nhóm tác giả đã thuyết trình, phản biện, bảo vệ dự án và kêu gọi đầu tư, hợp tác triển khai dự án. Mỗi phần trình bày của các tác giả, nhóm tác giả không chỉ là câu chuyện về sản phẩm mà còn là tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám khởi nghiệp của tuổi trẻ xứ Thanh. Ban Giám khảo đã đưa ra những tư vấn, định hướng để các tác giả hoàn thiện hơn ý tưởng, dự án khởi nghiệp của mình...

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả. Trong đó, tác giả Lê Minh Đức đến từ phường Hạc Thành đã xuất sắc đạt giải Nhất với dự án 8-bit Education - Hệ sinh thái giáo dục công nghệ cho trẻ em.

Các dự án gồm, Cát xanh Ngọc của nhóm tác giả Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Quang Thành đến từ xã Công Chính và dự án TRADING AGENTS VIỆT NAM - Nền tảng web phân tích cổ phiếu bằng hệ đa tác nhân AI của nhóm tác giả Nguyễn Viết Hưng, Hà Sỹ Mạnh đến từ xã Xuân Lập đạt giải Nhì.

Thi sinh tham gia dự thi. Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN

Anh Nguyễn Đình Nhất, Phó trưởng Ban công tác thanh thiếu nhi, Tỉnh đoàn Thanh Hóa cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên trên hành trình khởi nghiệp, lập nghiệp, hỗ trợ thanh niên nâng cao kiến thức, kỹ năng, kết nối nguồn lực, hoàn thiện mô hình và từng bước hiện thực hóa các ý tưởng, dự án sáng tạo của thanh niên trong cuộc thi dự án khởi nghiệp. Qua đó, góp phần xây dựng thế hệ thanh niên Thanh Hóa năng động, sáng tạo, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, khát vọng vươn lên, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương, đất nước.