Cà phê Robusta Việt Nam sẽ là mặt hàng niêm yết đầu tiên

Ngày 16/11 tại TP Hồ Chí Minh, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (TTTN - Bộ Công Thương) phối hợp với Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) tại TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị hướng dẫn triển khai các quy định mới về tổ chức và hoạt động của Sở GDHH cũng như định hướng phát triển hoạt động GDHH phái sinh tại IFC Việt Nam.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục TTTN cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 302/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở GDHH. Nghị định đã quy định rõ điều kiện thành lập Sở GDHH; điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận Trung tâm thanh toán bù trừ; thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

Cũng theo ông Linh, Bộ Công Thương đã phê duyệt Đề án Phát triển thị trường GDHH phái sinh Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045. Theo định hướng này, đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu đưa 10 mặt hàng sản xuất trong nước vào giao dịch, hình thành giá tham chiếu cho 3 - 5 mặt hàng. Cụ thể, giai đoạn 2027 - 2030, cà phê Robusta Việt Nam được lựa chọn làm mặt hàng vật lý đầu tiên để triển khai niêm yết trên Sở GDHH trong nước. Cùng với hoạt động niêm yết là tổ chức chuỗi cung ứng, logistics phục vụ giao dịch. Sau cà phê Robusta, các mặt hàng phù hợp như hồ tiêu, gạo, thịt heo, trái cây... sẽ tiếp tục được xem xét đưa vào thị trường. Lộ trình này hướng đến hình thành giá tham chiếu ngay tại thị trường trong nước, tiến tới niêm yết chéo với các Sở GDHH nước ngoài thông qua IFC và IFC được xác định có vai trò quan trọng đối với việc tổ chức thị trường, thúc đẩy liên thông quốc tế và thu hút vốn.

Đang xem xét cấp phép cho một số tổ chức

Theo ông Linh, định hướng đặt ra là phát triển thị trường GDHH phái sinh trong nước gắn với nhu cầu thực tế của DN và người sản xuất, từng bước nghiên cứu, chuẩn hóa và phát triển các sản phẩm dựa trên những mặt hàng Việt Nam có thế mạnh như cà phê, gạo, cao su, hồ tiêu và hạt điều. Qua đó, hỗ trợ DN chủ động phòng ngừa rủi ro biến động giá, đồng thời góp phần hình thành giá tham chiếu trong nước và nâng cao vị thế hàng hóa Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Ông Linh khẳng định, việc thu hút DN sản xuất, chế biến, xuất khẩu tham gia thị trường được xác định là một trong những yếu tố quan trọng để thị trường GDHH phái sinh phát triển gắn với nền kinh tế thực, thay vì chỉ tập trung vào hoạt động giao dịch tài chính. Các sản phẩm phái sinh cần từng bước đáp ứng nhu cầu phòng ngừa rủi ro giá, hỗ trợ ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của DN. Trong mối liên hệ đó, IFC có tiềm năng trở thành đầu mối kết nối các tổ chức tài chính, nhà đầu tư, sở giao dịch và nhà cung cấp dịch vụ quốc tế, bổ trợ cho sự phát triển của thị trường trong nước.

Ông Nguyễn Hồng Văn - Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành IFC tại TP Hồ Chí Minh thông tin, trong hệ sinh thái IFC, Sở GDHH giữ vai trò trụ cột, giúp gắn kết thị trường tài chính với chuỗi cung ứng sản xuất, thương mại thực tế. Do đó, cơ quan điều hành IFC tại TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phối hợp với Cục TTTN, các cơ quan quản lý, sở giao dịch và cộng đồng DN để bảo đảm thực thi chính sách thông suốt, xây dựng thị trường giao dịch hàng hóa hiệu quả và bền vững. Hiện Cơ quan điều hành đã tiếp nhận và đang xem xét cấp phép cho một số tổ chức tiên phong đăng ký tham gia phát triển mô hình Sở GDHH tại IFC.

Theo các ý kiến tại Hội nghị, khi được tổ chức và vận hành hiệu quả, thị trường GDHH phái sinh có thể góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, khả năng chống chịu của DN và nền kinh tế trước biến động giá quốc tế; đồng thời thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao.