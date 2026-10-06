Thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp địa bàn nông thôn

Nội dung hỗ trợ, bao gồm: Hỗ trợ mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ áp dụng sản xuất, tiêu dùng bền vững; hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn; hỗ trợ xúc tiến đầu tư phát triển cụm công nghiệp; xử lý môi trường tại các cụm công nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT); hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực có chất lượng; hỗ trợ tư vấn thông tin phát triển công nghệ thông tin, công tác truyền thông; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện các hoạt động KC…

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh dự kiến bố trí khoảng 54,6 tỉ đồng để thực hiện chương trình khuyến công - Ảnh: N.L.M

Được biết, trong 9 tháng năm 2026, công tác KC được triển khai đồng thời đối với KC quốc gia và KC địa phương. Đối với KC quốc gia, Sở Công thương đã hoàn thiện hồ sơ đăng ký bổ sung 4 đề án và được Bộ Công thương giao bổ sung trong kế hoạch kinh phí năm 2026 với tổng kinh phí 2,2 tỉ đồng, tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư máy móc, thiết bị tiên tiến trong các lĩnh vực, như: Cơ khí, dược liệu, chế biến gỗ và đá granite. Đối với KC địa phương, sở đã hoàn thành thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ đợt 1 cho 8 cơ sở CNNT với tổng kinh phí 1,305 tỉ đồng; hướng dẫn các đơn vị phía Nam hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ đợt 1 và rà soát, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ đợt 2.

Mặt khác, công tác hỗ trợ phát triển thị trường sản phẩm CNNT cũng được tỉnh chú trọng. Trong đó, đã xây dựng, điều chỉnh nội dung phát triển thị trường sản phẩm CNNT tiêu biểu (RISEP); phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá sản phẩm CNNT tiêu biểu và sản phẩm đặc trưng của Quảng Trị thông qua nhiều hình thức; phối hợp tổ chức hội nghị tôn vinh và trao giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm 2026 cho các cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh.