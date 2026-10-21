Thúc đẩy phát triển nhanh cơ sở dữ liệu lớn, kinh tế dữ liệu

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Việt Oanh phát biểu tại buổi làm việc thống nhất nội dung dự thảo Báo cáo kết quả giám sát. Ảnh: Nguyễn Ánh

Đó là kiến nghị đáng chú ý của Đoàn giám sát HĐND thành phố Bắc Ninh về việc triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn.

Dữ liệu - cơ sở cho hoạch định, điều chỉnh chính sách

Tại cuộc làm việc của Đoàn giám sát HĐND thành phố về việc triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn, trao đổi, thống nhất nội dung dự thảo Báo cáo kết quả giám sát, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Ninh Nguyễn Việt Oanh nhấn mạnh: chuyển đổi số và khoa học - công nghệ được xác định là động lực bứt phá mới bên cạnh các động lực truyền thống. Để Bắc Ninh với định hướng phát triển đô thị hiện đại bứt phá, cần chuyển mạnh từ phương thức quản lý hành chính truyền thống sang quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu thực tế.

Theo đó, tập trung nguồn lực chuẩn hóa dữ liệu đất đai, quy hoạch, dân cư, lao động. Có dữ liệu chuẩn thì công tác tham mưu, phân tích, dự báo (ứng dụng AI) và điều hành xã hội mới đạt hiệu quả. Cần có cơ sở dữ liệu chi tiết về lực lượng lao động tại các KCN (độ tuổi, tỉ lệ sa thải, cơ cấu lao động chân tay/trí thức); dự báo xu hướng lao động để định hướng thu hút các ngành công nghiệp phù hợp, tránh quy hoạch rải rác, manh mún gây lãng phí tài nguyên đất đai và hệ lụy xã hội.

Trên cơ sở đó, Đoàn giám sát kiến nghị: đối với Cổng Dịch vụ công và các hệ thống tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của các bộ, ngành trung ương, đề nghị tích hợp, liên thông các Cổng Dịch vụ công và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, hướng tới một đầu mối thống nhất trong tiếp nhận, xử lý và theo dõi hồ sơ; bảo đảm dữ liệu được kết nối, chia sẻ giữa các bộ, ngành và địa phương, hạn chế việc cán bộ cấp cơ sở phải sử dụng đồng thời nhiều cổng, nhiều phần mềm và nhập lại cùng một thông tin.

Cùng với đó là xây dựng bộ tiêu chuẩn về dữ liệu dùng chung thống nhất trên toàn quốc, là cơ sở để các bộ, ngành, địa phương thực hiện chuẩn hóa dữ liệu để thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết số 57-NQ/TW là làm giàu, khai thác tối đa tiềm năng của dữ liệu, đưa dữ liệu thành tư liệu sản xuất chính để từ đó thúc đẩy phát triển nhanh cơ sở dữ liệu lớn, công nghiệp dữ liệu, kinh tế dữ liệu.

Đối với UBND thành phố, yêu cầu đặt ra là rà soát các nền tảng, phần mềm, hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu đang sử dụng trên địa bàn; xác định các hệ thống cần tích hợp, kết nối, liên thông và các hệ thống không còn phù hợp để có phương án xử lý. Tập trung chuẩn hóa, làm sạch, cập nhật và khai thác hiệu quả dữ liệu. Xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm đối với từng cơ sở dữ liệu, hạn chế nhập liệu trùng lặp và yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin đã có.

Song song với đó là quan tâm xây dựng, quản lý và khai thác hiệu quả dữ liệu về con người, dân cư, doanh nghiệp bảo đảm dữ liệu được cập nhật để có khả năng phục vụ phân tích, dự báo, đánh giá làm cơ sở cho hoạch định, điều chỉnh chính sách và tổ chức cung cấp dịch vụ công phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, khai thác dữ liệu phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh trên địa bàn…

Thực sự thu hút, giữ chân nhân lực trình độ cao

Một nội dung các thành viên đoàn giám sát đặc biệt quan tâm nữa là nhân lực về công tác chuyển đổi số. Đoàn giám sát của HĐND đề nghị UBND tỉnh có giải pháp thu hút các trường đại học kỹ thuật công nghệ, các viện nghiên cứu về thành phố Bắc Ninh đầu tư xây dựng để giúp địa phương thực hiện các nhiệm vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nghiên cứu, tham mưu trình HĐND thành phố ban hành cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ cao trọng tâm là thúc đẩy mô hình liên kết đào tạo giữa doanh nghiệp với các viện, trường đại học và cơ chế đột phá nhằm thu hút chuyên gia, nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển (R&D). Có giải pháp để doanh nghiệp công nghệ cao FDI đào tạo, sử dụng nguồn lực người Việt Nam vào các công việc quan trọng như nghiên cứu R&D, quản lý kỹ thuật, thiết kế sản phẩm.

Rà soát, bố trí nhân lực thực hiện chuyển đổi số phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; khắc phục tình trạng cán bộ kiêm nhiệm nhưng không đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nhất là về công nghệ thông tin, dữ liệu và an toàn thông tin. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu gắn với vị trí việc làm. Kịp thời tháo gỡ khó khăn trong việc xác định vị trí việc làm, bố trí nhân lực và thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với cán bộ làm công tác chuyển đổi số.

Đoàn giám sát đề nghị UBND thành phố rà soát, đánh giá các chính sách đã ban hành về thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nghiên cứu điều chỉnh chính sách có tính đột phá để thực sự thu hút, giữ chân đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và nhân lực có trình độ cao.