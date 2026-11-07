Thúc đẩy phát triển kinh tế số, nâng cao đời sống người dân

Các cơ quan, đơn vị ở xã Phú Xuyên tích cực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm chủ lực qua các phiên livestream. Ảnh: PV

Trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, kinh tế số trở thành xu hướng tất yếu, tạo động lực đổi mới mô hình sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của người dân, doanh nghiệp. Với tầm quan trọng đó, các cơ quan, đơn vị ở xã Phú Xuyên đã đẩy mạnh tuyên truyền, đồng hành, hỗ trợ, khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các làng nghề truyền thống và người dân phát triển kinh tế số phù hợp với thực tiễn.

Các sản phẩm OCOP, nông sản, đặc sản ở xã Phú Xuyên được giới thiệu, kết nối, tiêu thụ rộng rãi trên môi trường số. Ảnh: Nguyễn Chương

Một trong những kết quả nổi bật của đợt cao điểm 100 ngày thực hiện chuyển đổi số là xã Phú Xuyên đã tổ chức hàng chục phiên livestream giới thiệu, quảng bá sản phẩm đồ gỗ thủ công mỹ nghệ, hàng may mặc, sản phẩm OCOP, nông sản, đặc sản địa phương trên môi trường số. Qua đó góp phần lan toả hình ảnh, thương hiệu các sản phẩm chủ lực, rút ngắn khoảng cách địa lý, đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng.

“Các phiên livestream được chúng tôi tổ chức một cách bài bản, khoa học từ lựa chọn sản phẩm, hỗ trợ xây dựng nội dung kịch bản, chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật đến dẫn chương trình, tương tác với người xem. Tại các phiên livestream, sản phẩm được giới thiệu một cách sinh động, rõ nguồn gốc, đảm bảo chất lượng, giá bán phù hợp để khách hàng lựa chọn. Trong đó, nhiều phiên đã chốt được 20 đơn hàng trực tiếp và kết nối được nhiều khách hàng tiềm năng, mở ra triển vọng mới trong tiêu thụ sản phẩm trên môi trường số”, chị Nguyễn Thị Thanh Mai, Bí thư Đoàn xã Phú Xuyên cho biết.

Thực tế cho thấy, chuyển đổi số đang tạo ra những cơ hội phát triển rộng lớn cho mọi thành phần kinh tế. Đối với doanh nghiệp, công nghệ số giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất, tiết giảm chi phí, mở rộng thị trường và nâng cao khả năng cạnh tranh. Trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ số giúp người dân tiếp cận thông tin thị trường, ứng dụng kỹ thuật sản xuất tiên tiến, quản lý quy trình canh tác và quảng bá sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử.

Tại các chợ ở xã Phú Xuyên việc thanh toán không dùng tiền mặt được thực hiện phổ biến, tạo nhiều tiện ích trong giao dịch, mua bán hàng hoá. Ảnh: Nguyễn Chương

Đối với người dân, hộ kinh doanh, các ứng dụng số đã mang đến khả năng tiếp cận nhanh hơn trong giao dịch, thanh toán hóa đơn, mua sắm hàng hóa tiện ích mà không cần mất nhiều thời gian đi lại. Điều đó cho thấy chuyển đổi số đã và đang khẳng định ưu thế vượt trội trong nền kinh tế thị trường, từ đó mọi người cùng thay đổi thói quen, bắt nhịp xu thế thanh toán, tiêu dùng hiện đại.

“Thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến tại các chợ, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, quầy hàng tạp hóa…góp phần hình thành thói quen tiêu dùng hiện đại, an toàn và minh bạch. Hạ tầng mạng viễn thông trên điện thoại thông minh kết nối thông suốt, việc quét mã QR để thanh toán diễn ra nhanh gọn, thuận lợi, góp phần kiểm soát, phòng ngừa rủi ro khi giao dịch”, ông Vũ Quang Tuấn ở xã Phú Xuyên cho biết.

Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phát triển kinh tế số, đến nay 100% các sản phẩm OCOP và các sản phẩm chủ lực đặc trưng của xã Phú Xuyên đã được đưa lên các sàn thương mại điện tử như: Shopee, Tiktok; 100% doanh nghiệp logistics, kho hàng ứng dụng nền tảng số vào hoạt động kinh doanh, quản lý giao, nhận hàng, thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng hợp đồng và hóa đơn điện tử.

Các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở xã Phú Xuyên tích cực ứng dụng chuyển đổi số, quét mã QR để nhận diện vùng trồng, quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm nông sản. Ảnh: Nguyễn Chương

Trong đợt cao điểm chuyển đổi số, xã đã hỗ trợ 2.150/ 3.128 hộ kinh doanh; 563/726 doanh nghiệp; 05 làng nghề và hỗ trợ các sản phẩm OCOP, sản phẩm tiềm năng đưa lên sàn thương mại điện tử. Tổ chức tập huấn cho hơn 600 lượt người về chuyển đổi số, kỹ năng sản xuất video ngắn và duy trì đều đặn các phiên livestream bán hàng; phối hợp với các nhà mạng, ngân hàng đã hỗ trợ cho 470 hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số, doanh thu thương mại điện tử ước đạt trên 420 tỷ đồng.

“Công tác chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế số trên địa bàn có vai trò quan trọng nhằm đạt mục tiêu, kế hoạch tăng trưởng 2 con số. Địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện hiệu quả các phiên livestream giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm làng nghề truyền thống, sản phẩm OCOP, nông sản, đặc sản trên môi trường số; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người dân tiếp cận các giải pháp công nghệ phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững”, ông Nguyễn Thành Chung, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Phú Xuyên thông tin.