Thúc đẩy phát triển kinh tế ở làng nghề đan lưới truyền thống

Người dân thôn Trần Phú, xã Phú Xuyên tập trung sản xuất lưới bán ra thị trường. Ảnh: PV

Nghề đan lưới ở thôn Trần Phú, xã Phú Xuyên được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ. Trong mỗi gia đình, các thành viên đều bắt tay vào công việc, người chuẩn bị sợi cước, căng khung, người đan lưới, thắt phao, kẹp chì… tạo nên bầu không khí lao động quây quần bên nhau.

Anh Vũ Văn Dũng, ở thôn Trần Phú đã gắn bó với nghề đan lưới cước gần 40 năm. Ảnh: PV

Anh Vũ Văn Dũng, ở thôn Trần Phú cho biết: Trước đây nghề đan lưới được thực hiện hoàn toàn bằng các biện pháp thủ công, còn hiện nay mắt lưới cơ bản được dệt bằng máy. Riêng khâu thắt phao, kẹp chì và hoàn thiện sản phẩm thì máy móc không thể thay thế mà đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ, chuyên cần của mỗi người.

“Bình quân mỗi tháng gia đình tôi sản xuất được khoảng 9.000m lưới, chủ yếu loại có thửa cao 1,6m, mang về nguồn thu nhập ổn định từ 14-15 triệu đồng. Nghề đan lưới tạo việc làm đều đặn quanh năm, nhưng mùa mưa lũ là thời kỳ cao điểm sản xuất, số lượng đơn hàng tăng gấp nhiều lần so với ngày thường”, anh Vũ Văn Dũng chia sẻ.

Các công đoạn sản xuất lưới đòi hỏi sự cần cù, tỉ mỉ của mỗi người dân để tạo ra sản phẩm lưới chất lượng, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Ảnh: PV

Với sự miệt mài, tâm huyết của mỗi người dân, sản phẩm của làng nghề đan lưới truyền thống ở thôn Trần Phú ngày càng đa dạng. Bên cạnh lưới cước, lưới dù phục vụ đánh bắt thuỷ sản trên biển, sông suối, đồng ruộng, ao hồ, người dân còn sản xuất lưới lồng, vó, vợt, chài, đồ câu…đáp ứng mọi nhu cầu của thị trường.

“Chúng tôi tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm lưới. Hiện nay, việc tiêu thụ sản phẩm chủ yếu được thực hiện trên các nền tảng mạng xã hội, góp phần lan toả thương hiệu, giảm chi phí và tăng doanh số bán hàng. Đó chính là yếu tố quan trọng để chúng tôi tiếp tục gìn giữ, phát huy giá trị của nghề đan lưới truyền thống”, chị Phạm Thị Phước ở thôn Trần Phú cho biết.

Sản phẩm lưới ở thôn Trần Phú được người dân quảng bá, kết nối thị trường tiêu thụ qua các nền tảng mạng xã hội. Ảnh: PV

Nghề đan lưới là sự kết tinh của kỹ năng lao động, tinh thần cần cù, sáng tạo của mỗi người. Trong gia đình, các thành viên có thể đảm nhiệm những phần việc khác nhau để cùng chung tay tạo ra sản phẩm lưới chất lượng, khẳng định thương hiệu của làng nghề. Sản phẩm lưới bền, chắc phục vụ khai thác hiệu quả nguồn lợi thuỷ sản đã mở ra những cơ hội mới để làng nghề truyền thống tiếp tục phát triển giữa nhịp sống hiện đại.

Qua tìm hiểu được biết, hiện nay ở thôn Trần Phú có trên 100 hộ dân chuyên làm nghề đan lưới, mỗi năm mang về nguồn thu nhập hàng chục tỷ đồng. Ngoài ra, một bộ phận rất lớn người dân tuy không trực tiếp sản xuất, nhưng đã tham gia buôn bán, kinh doanh các mặt hàng lưới, vó, vợt, đồ câu cá… tạo nên sự sôi động của làng nghề trong bức tranh phát triển kinh tế.

“Nghề đan lưới phù hợp với nhiều thành phần, độ tuổi lao động khác nhau và thu hút nhiều người dân từ các vùng phụ cận đến tham gia sản xuất. Đặc biệt, người dân đã ứng dụng rộng rãi các nền tảng mạng xã hội, trực tiếp livestream bán hàng nên sản phẩm lưới được tiêu thụ nhanh, uy tín làng nghề truyền thống trong thời đại công nghệ số, kinh tế số tiếp tục được khẳng định”, ông Đinh Văn Quyền, Trưởng thôn Trần Phú cho biết.

Nghề đan lưới truyền thống ở thôn Trần Phú tiếp tục được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ, tạo nên nét đẹp, bản sắc văn hoá quê hương. Ảnh: PV

Trải qua nhiều giai đoạn, nghề đan lưới ở thôn Trần Phú có sự thay đổi để thích ứng với nhu cầu thị trường, song sự cần cù, tỉ mỉ và kinh nghiệm của người dân vẫn là yếu tố quan trọng làm nên thương hiệu, chất lượng sản phẩm. Việc mở rộng quy mô sản xuất, duy trì phát triển làng nghề đang góp phần lưu giữ kỹ thuật, kinh nghiệm, bảo tồn làng nghề truyền thống không bị mai một.

Ông Phan Duy Trung, Trưởng phòng Kinh tế xã Phú Xuyên, cho biết: “Bảo tồn và phát triển nghề truyền thống không chỉ góp phần duy trì sinh kế cho người dân mà còn gìn giữ những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ. Vì vậy, địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ. Cùng với đó, xã định hướng gắn nghề đan lưới với du lịch trải nghiệm, qua đó tạo thêm giá trị cho sản phẩm làng nghề, đồng thời quảng bá nét đẹp văn hóa, nghề truyền thống của quê hương”.

Làng nghề đan lưới ở thôn Trần Phú với hàng trăm năm hình thành và phát triển. Ngày nay, trong những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát là những khung lưới, cuộn dây đủ màu sắc và những đôi bàn tay người thợ vẫn liên tục luồn, kéo, thắt, tạo ra những sản phẩm lưới chất lượng, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá làng nghề, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.