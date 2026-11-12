Thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn qua Phiên chợ quê Hòa Vang

Phiên chợ quê Hòa Vang góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn tại các địa phương phía Tây TP Đà Nẵng.

Nhằm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP, nông sản tiêu biểu và ẩm thực đặc trưng của các địa phương phía Tây TP Đà Nẵng, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn gắn với du lịch cộng đồng, UBND xã Hòa Vang (TP Đà Nẵng) tổ chức Phiên chợ quê Hòa Vang tại khu vực chợ Túy Loan (thôn Túy Loan Đông 1, xã Hòa Vang). Phiên chợ được tổ chức định kỳ mỗi tháng một lần vào ngày thứ Bảy, từ 15 giờ đến 21 giờ 30 phút. Không gian phiên chợ được bố trí 25 gian hàng trưng bày, giới thiệu và kinh doanh các sản phẩm, trong đó có gian hàng livestream trên nền tảng thương mại điện tử. Bên cạnh đó, 25 gian hàng ẩm thực, ăn uống và giải khát cũng được bố trí nhằm phục vụ nhu cầu của người dân, du khách.

Sau 5 kỳ tổ chức, Phiên chợ quê Hòa Vang đã thu hút sự tham gia ổn định của khoảng 50-60 chủ thể kinh doanh mỗi kỳ, gồm các hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở sản xuất, hộ nông dân và tiểu thương tại xã Hòa Vang và các địa phương ở phía Tây TP Đà Nẵng. Đáng chú ý, danh mục hàng hóa đăng ký trưng bày, kinh doanh qua các kỳ đã vượt 200 mặt hàng. Các sản phẩm đều được kiểm soát về nguồn gốc xuất xứ, niêm yết giá công khai và bảo đảm các yêu cầu về an toàn thực phẩm. Tổng doanh thu trực tiếp qua 5 kỳ đạt hơn 676 triệu đồng, lượng nông sản, thực phẩm tiêu thụ khoảng 6,6 tấn, thu hút hơn 8.300 lượt khách tham quan, mua sắm. Những con số này cho thấy sức hút ngày càng lớn của phiên chợ, đồng thời phản ánh hiệu quả bước đầu trong việc hình thành không gian giao thương nông sản gắn với hoạt động trải nghiệm, du lịch cộng đồng.

Chủ tịch UBND xã Hòa Vang Lê Phú Nguyện cho biết, Phiên chợ quê Hòa Vang không đơn thuần là một điểm mua sắm mà còn là mắt xích trong chuỗi liên kết phát triển kinh tế nông thôn khu vực phía Tây TP Đà Nẵng. Thông qua hoạt động này, địa phương hướng đến thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, từng bước chuyển từ sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa có chất lượng, nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm OCOP, nông sản an toàn, đặc sản địa phương và sản phẩm làng nghề. Đặc biệt, với vị trí là cửa ngõ giao thương, kết nối tiêu thụ nông sản giữa các xã vùng ven và khu vực miền núi phía Tây thành phố, Hòa Vang có nhiều điều kiện để phát huy vai trò trung chuyển, mở rộng mạng lưới liên kết thương mại giữa các vùng.

Không dừng lại ở hiệu quả kinh doanh, phiên chợ còn mở ra cơ hội để nông dân, hộ sản xuất và tiểu thương tiếp cận phương thức kinh doanh hiện đại. Thông qua các gian hàng trực tuyến, hoạt động livestream bán hàng, quảng bá sản phẩm trên nền tảng số và thanh toán không dùng tiền mặt bằng mã QR, các chủ thể từng bước nâng cao kỹ năng tiếp thị, bán hàng, chủ động hơn trong việc đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng. Đây cũng là hướng đi thiết thực nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh ở khu vực nông thôn.

Rất đông người dân mua sắm tại Phiên chợ quê Hòa Vang.

Để Phiên chợ quê Hòa Vang thực sự trở thành điểm sáng trong liên kết thương mại nông sản vùng và phát triển kinh tế đêm nông thôn, UBND xã Hòa Vang kiến nghị UBND thành phố quan tâm hỗ trợ chủ trương, bố trí nguồn lực đầu tư nâng cấp, mở rộng hạ tầng khu vực chợ Túy Loan và Phố đêm Túy Loan, hướng đến hình thành "Trung tâm liên kết giao thương nông sản vùng phía Tây TP Đà Nẵng". Đối với lĩnh vực xúc tiến thương mại, địa phương kiến nghị Sở Công Thương thành phố hỗ trợ đưa Phiên chợ quê Hòa Vang vào chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm hằng năm của thành phố; tạo điều kiện để các chủ thể tham gia quảng bá sản phẩm tại những hội chợ thương mại quy mô lớn. Đồng thời, hỗ trợ tổ chức các lớp tập huấn về thương mại điện tử, livestream bán hàng và xây dựng thương hiệu số cho nông dân, tiểu thương.

Bên cạnh đó, UBND xã Hòa Vang cũng kiến nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố hỗ trợ đưa Phiên chợ quê Hòa Vang vào bản đồ các điểm đến trải nghiệm về đêm của thành phố; kết nối với các hiệp hội du lịch, đơn vị lữ hành để đưa du khách đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm văn hóa, ẩm thực địa phương.