Thúc đẩy phát triển khu công nghiệp xanh, sinh thái tại Nghệ An

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: TL

Phát triển khu công nghiệp theo hướng sinh thái, xanh và bền vững đang trở thành yêu cầu tất yếu trong tiến trình phát triển công nghiệp hiện nay. Không chỉ hướng đến tăng trưởng về quy mô, giá trị sản xuất, các khu công nghiệp còn phải đáp ứng yêu cầu sử dụng hiệu quả tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường.

Phó Trưởng Ban Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An Hồ Văn Quỳnh phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: TL

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ khu công nghiệp sinh thái, bao gồm chuyển đổi và thành lập mới, chiếm khoảng 10% tổng số khu công nghiệp trên cả nước.

Cụ thể hóa định hướng này, Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 85-KH/TU ngày 27/8/2026, xác định các nhiệm vụ, giải pháp để các cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ.

Các đại biểu tham dự chương trình tập huấn. Ảnh: TL

Trong thời gian 1 ngày, hơn 130 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh được các chuyên gia quán triệt 2 chuyên đề: Triển khai mô hình khu công nghiệp sinh thái, doanh nghiệp sinh thái: Tiêu chí, lộ trình và thực tiễn áp dụng; Xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 trong doanh nghiệp.

Các đại biểu tham dự chương trình tập huấn. Ảnh: TL

Thông qua cung cấp kiến thức chuyên môn, cập nhật các tiêu chí, quy trình và kinh nghiệm triển khai, chương trình giúp doanh nghiệp nhận diện rõ hơn yêu cầu, lộ trình cũng như những giải pháp cần thiết để chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng thân thiện với môi trường.

Giảng viên quán triệt các chuyên đề. Ảnh: TL

Tại hội nghị, các đại biểu cũng chia sẻ những khó khăn thực tế trong công tác bảo vệ môi trường, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện của từng đơn vị.

Các đại biểu tham dự chương trình tập huấn. Ảnh: TL

Thông qua chương trình tập huấn, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An kỳ vọng các chủ đầu tư hạ tầng và doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm, chủ động đổi mới phương thức quản lý, từng bước áp dụng các tiêu chuẩn quản lý môi trường, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và năng lượng trong sản xuất.

Quang cảnh chương trình tập huấn. Ảnh: TL

Đồng thời, tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan quản lý với doanh nghiệp trong thực hiện các mục tiêu chuyển đổi xanh. Đây là bước đi quan trọng giúp Nghệ An từng bước xây dựng các khu công nghiệp xanh, sinh thái và phát triển bền vững trong tương lai.