Thúc đẩy phát triển dược liệu khu vực Tây Nguyên

Ban tổ chức trả lời câu hỏi của các đại biểu tại phiên thảo luận

Diễn đàn nhằm trao đổi về tiềm năng, lợi thế, thực trạng, khó khăn và giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao, dược liệu; thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, liên kết chuỗi giá trị, thu hút đầu tư, chế biến sâu và phát triển thị trường.

Thời gian qua, khu vực Tây Nguyên đã đạt nhiều kết quả trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hình thành các vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao tại Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk. Nhiều mô hình đạt thu nhập từ 500 triệu đồng đến hàng tỷ đồng/ha. Tuy nhiên, vẫn còn hạn chế do sản xuất nhỏ lẻ, chế biến sâu còn thấp, thiếu nước tưới, suy thoái đất.

Khu vực Tây Nguyên còn có tiềm năng phát triển dược liệu, với tổng diện tích tại 3 tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng và Đắk Lắk đạt hơn 6.100ha.

Các đại biểu tham gia diễn đàn

Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ NN-MT), định hướng phát triển đến năm 2030, Tây Nguyên phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, bền vững; áp dụng công nghệ cao; xây dựng chuỗi giá trị thông qua liên kết, đẩy mạnh chế biến sâu; chuẩn hóa dược liệu thông qua xây dựng vùng nguyên liệu, giống chuẩn.

Để thực hiện các định hướng trên, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị các đơn vị triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp. Đó là quản lý diện tích theo quy hoạch, chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả; kiểm soát chất lượng và nguồn gốc giống; tăng cường giám sát, cảnh báo sớm dịch hại, giảm sử dụng thuốc hóa học; phát triển mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, liên kết tiêu thụ, quy hoạch vùng dược liệu theo lợi thế từng tỉnh.

Đại biểu tham dự trình bày tham luận

Tại diễn đàn, Ban Tổ chức công bố Quyết định thành lập và ra mắt Hội đồng Phát triển Nông nghiệp và Dược liệu Quốc gia VCCI, hướng tới tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác, đầu tư và phát triển nông nghiệp công nghệ cao, dược liệu.