Thúc đẩy phát triển du lịch, tạo sự đóng góp lớn hơn vào tăng trưởng kinh tế

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại phiên họp

Làm rõ đối tượng, địa bàn ưu tiên, tăng cường cơ chế kiểm soát

Theo Tờ trình của Chính phủ, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, ngày 30/10/2026, Chính phủ đã có Tờ trình số 974 trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam. Dự án Nghị quyết được xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Tại Tờ trình số 974, dự thảo Nghị quyết gồm 12Điều. Tiếp thu ý kiến thẩm tra sơ bộ của Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội và ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan chủ trì soạn thảo đã chỉnh lý, bố cục lại dự thảo thành 13 Điều, trong đó tách nội dung thử nghiệm có kiểm soát khỏi Điều 7 thành Điều 8 riêng.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng trình bày tóm tắt Tờ trình dự thảo Nghị quyết

Cơ quan chủ trì soạn thảo đã cơ bản tiếp thu các ý kiến, tập trung vào 4 nhóm vấn đề: làm rõ đối tượng, địa bàn ưu tiên và điều kiện phân loại dự án dựa trên các pháp luật chuyên ngành và liên quan; rà soát để áp dụng chính sách hỗ trợ, ưu đãi phù hợp với Luật đô thị, Luật Thủ đô, nhiều chính sách quy định theo hướng thí điểm, quy định khung, giao Chính phủ quyết định mức cụ thể; tăng cường cơ chế kiểm soát, hậu kiểm, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và chặt chẽ quy định chuyển tiếp; phân định rõ thẩm quyền của Chính phủ, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và rút gọn các nội dung quá cụ thể về nhân lực, thị thực, ngân sách…

Bảo đảm nguồn lực được sử dụng tạo ra giá trị và hiệu quả thực chất

Tại Phiên họp, Ủy ban Văn hóa và Xã hội nhất trí với sự cần thiết ban hành Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam nhằm kịp thời thể chế hóa và triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW. Ủy ban tán thành đề nghị của Chính phủ về việc trình Quốc hội ban hành Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Tạ Văn Hạ trình bày Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết

Ủy ban nhận thấy, các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam tại dự thảo Nghị quyết có liên quan tới nhiều văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và một số văn bản dự án đang trong quá trình trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Việc ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù mới, khác so với quy định của pháp luật nói chung để thúc đẩy phát triển du lịch là cần thiết. Tuy nhiên, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát các quy định tại dự thảo Nghị quyết với quy định tại các Luật có liên quan, tránh chồng lấn về phạm vi chính sách ưu đãi, trong khi vẫn bảo đảm được tính đặc thù, tính khả thi, hướng đến phát triển ngành du lịch khi triển khai trên thực tế; hoàn thiện dự thảo văn bản hướng dẫn thi hành để bảo đảm khả thi, thống nhất, đồng bộ trong quá trình tổ chức thực hiện.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Triệu Thế Hùng phát biểu

Về phân loại, điều kiện dự án du lịch được hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch (Điều 4), Ủy ban cơ bản tán thành với quy định của dự thảo Luật về phân loại dự án du lịch chất lượng cao, dự án du lịch động lực, dự án du lịch động lực chiến lược và nhóm dự án du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái, du lịch làng nghề quy mô vừa và nhỏ. Tuy nhiên, đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục hoàn thiện các nội dung về phạm vi loại hình dự án, về tiêu chí phân loại dự án, về điều kiện áp dụng và thẩm quyền quyết định đối tượng, hình thức và chính sách ưu đãi.

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Nguyễn Trung Kiên phát biểu

Về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch, Ủy ban nhận thấy Điều 5 quy định trực tiếp các mức độ, thời hạn ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, có tác động lớn đến ngân sách nhà nước, nguồn lực đất đai, tài sản công và môi trường đầu tư. Do đó, đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện theo hướng bảo đảm ưu đãi có trọng tâm, tương xứng với hiệu quả và đóng góp thực chất của dự án; sử dụng chặt chẽ, hiệu quả nguồn lực công; bảo đảm cộng đồng dân cư được tham gia và thụ hưởng lợi ích.

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính Bùi Văn Dũng phát biểu

Về chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và liên kết cộng đồng trong hoạt động du lịch (Điều 6), đề nghị làm rõ tiêu chí, đối tượng, mức, thời hạn và điều kiện hưởng hỗ trợ; quy định cơ chế kiểm tra, giám sát, thu hồi ưu đãi, đánh giá hiệu quả và bảo đảm khả năng cân đối ngân sách, tránh hỗ trợ trùng lặp. Đồng thời, phân định rõ thẩm quyền của Chính phủ và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Về chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với mô hình kinh doanh du lịch mới (Điều 7), Ủy ban cơ bản thống nhất với định hướng khuyến khích phát triển các mô hình kinh doanh du lịch mới, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và gắn kết du lịch với văn hóa, thể thao, giải trí, chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, việc xác nhận mô hình mới để hưởng ưu đãi cần gắn với đổi mới thực chất, không chỉ dựa vào việc có quyền sở hữu trí tuệ mà chưa làm rõ tính đổi mới của mô hình.

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Công tác đại biểu Dương Minh Tuấn phát biểu

Về chính sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho phát triển du lịch (Điều 11),Ủy ban tán thành chính sách ưu tiên đầu tư hạ tầng kết nối, xúc tiến du lịch quốc gia và hỗ trợ phát triển du lịch tại địa bàn khó khăn. Tuy nhiên, đề nghị xác định rõ phạm vi, tiêu chí và thứ tự ưu tiên bố trí vốn, tập trung vào hạ tầng công cộng, hạ tầng dùng chung có tính kết nối, lan tỏa; phân biệt với hạ tầng thuộc dự án kinh doanh của doanh nghiệp, tránh sử dụng ngân sách hỗ trợ tràn lan hoạt động thương mại…

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Đồng Ngọc Ba phát biểu

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh nhận định, dự án Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam được xây dựng, hoàn thiện với tinh thần khẩn trương. Qua quá trình thảo luận, các đại biểu cơ bản thống nhất về sự cần thiết ban hành Nghị quyết, đồng thời cũng nhận thức rõ đây là vấn đề khó, có nhiều nội dung phức tạp, đòi hỏi phải được nghiên cứu, cân nhắc kỹ lưỡng.

Theo Chủ nhiệm Nguyễn Đắc Vinh, dự thảo đã được tiếp thu, chỉnh lý qua nhiều vòng, với những điều chỉnh lớn trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, nhằm bảo đảm tính khả thi, chặt chẽ và phù hợp với thực tiễn. Việc hoàn thiện Nghị quyết được đặt trên hai nguyên tắc lớn: Các chính sách phải thực sự thúc đẩy du lịch phát triển, nâng cao đóng góp của ngành vào tăng trưởng kinh tế. Đây là mục tiêu xuyên suốt và cũng là yêu cầu quan trọng. Bên cạnh đó, các chính sách hỗ trợ phải được thiết kế trên cơ sở hạch toán hiệu quả kinh tế, bảo đảm nguồn lực được sử dụng tạo ra giá trị và hiệu quả thực chất.

Toàn cảnh phiên họp

Trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh đề nghị Ban soạn thảo chú trọng rà soát từng quy định, bảo đảm tính chặt chẽ, đồng bộ và khả năng tổ chức thực hiện, để khi Nghị quyết được ban hành có thể đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả.