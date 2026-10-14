Thúc đẩy phát triển du lịch: Gia Lai tạo kết nối nông sản, ẩm thực với nội dung sáng tạo

Chuỗi hội thảo chuyên đề “Văn hóa ẩm thực và du lịch Gia Lai 2026”, hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026

Chương trình hướng tới nâng cao giá trị nông sản qua ẩm thực, xây dựng thương hiệu và phát huy sức sáng tạo của điện ảnh, truyền hình, nội dung số để quảng bá bản sắc Việt Nam, thu hút du khách và tạo thêm giá trị cho cộng đồng địa phương.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, chuỗi chương trình gồm: Hội thảo “Nông sản Việt: Từ trang trại lên bàn ăn thế giới” diễn ra ngày 16.10 và ngày 17.10 diễn ra Hội thảo “Điện ảnh – Truyền hình – Short Video với Ẩm thực trong việc thúc đẩy du lịch” .

Hai hội thảo này kết nối hành trình từ vùng nguyên liệu, món ăn và thương hiệu đến câu chuyện, màn ảnh và trải nghiệm điểm đến; đồng thời mở diễn đàn trao đổi giữa cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp, nghệ nhân và nhà sáng tạo về những mô hình hợp tác có khả năng triển khai.

Theo nội dung chương trình, các đại biểu tham gia chuỗi hội thảo gồm ông Lê Minh Hoan - Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay Bộ Nông nghiệp và Môi trường); ông Hồ An Phong - Thứ trưởng Bộ VHTTDL; bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; ông Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam; ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh; ông Đỗ Lệnh Hùng Tú - Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam; ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch VCCA, cùng các nhà quản lý, chuyên gia, đại diện doanh nghiệp, đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất và đơn vị sáng tạo nội dung.

Một trong những nội dung trọng tâm của Hội thảo “Nông sản Việt: Từ trang trại lên bàn ăn thế giới” đó là tập trung xây dựng thương hiệu và kết nối đầu ra

Đáng chú ý, tại Hội thảo “Nông sản Việt: Từ trang trại lên bàn ăn thế giới” diễn ra ngày 16.10, ”, ông Lê Minh Hoan sẽ có bài trong tham luận “Từ một mùa vụ đến một miền thương nhớ; trong đó nhấn mạnh trọng tâm của chuyển đổi không chỉ là làm cho nông sản đi xa hơn, mà còn giúp người dân tham gia sâu hơn và hưởng lợi công bằng hơn từ chuỗi giá trị.

Góc nhìn này đặt người sản xuất và cộng đồng vào trung tâm của quá trình nâng giá trị nông sản, gắn phát triển sản phẩm với văn hóa, du lịch và năng lực sáng tạo địa phương.

Còn tại Hội thảo “Điện ảnh – Truyền hình – Short Video với Ẩm thực trong việc thúc đẩy du lịch” diễn ra ngày 17.10 sẽ truyền tải nội dung với thông điệp “Chuyển hóa di sản ẩm thực thành nội dung sáng tạo, sản phẩm du lịch và sức mạnh mềm quốc gia”.

Món ăn, tri thức chế biến, ký ức gia đình và đời sống cộng đồng được nhìn nhận như nguồn tài nguyên của công nghiệp văn hóa, có thể trở thành chất liệu cho những câu chuyện giàu cảm xúc, giúp khán giả tìm hiểu và muốn khám phá con người, vùng đất Việt Nam.

Với không gian phát triển từ cao nguyên đến biển, Gia Lai có cơ hội kết nối vùng nguyên liệu, sản phẩm OCOP, bản sắc ẩm thực và trải nghiệm du lịch.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết: “Tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với địa phương, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp; đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các ý tưởng và sáng kiến thiết thực được nghiên cứu, thử nghiệm và triển khai hiệu quả.

Trong chuỗi hoạt động của hội thảo, sẽ diễn ra chương trình Farmtrip vào chiều 17.10 dự kiến tại Nem chả chợ Huyện Olala và Ca Farm Organic. Ảnh: ĐVCC

Gia Lai mong muốn các đề xuất hợp tác được cụ thể hóa bằng đối tác rõ ràng, sản phẩm cụ thể, lộ trình khả thi và thị trường hướng đến, trên cơ sở phát huy thế mạnh của mỗi bên.

Các hướng hợp tác đặt trọng tâm vào liên kết nông trại, hợp tác xã, cơ sở chế biến, nhà hàng, khách sạn, doanh nghiệp lữ hành và nhà phân phối; phát triển trải nghiệm mùa vụ, chế biến và thưởng thức nông sản; đồng thời khuyến khích tiết kiệm tài nguyên, giảm thất thoát và kinh tế tuần hoàn”.

Theo lãnh đạo tỉnh Gia Lai, người dân và nghệ nhân cần được tham gia, được ghi nhận và hưởng lợi từ tri thức, kỹ năng, sản phẩm của mình; nội dung và trải nghiệm cần tôn trọng bản sắc của cộng đồng.

Trong chuỗi hoạt động của hội thảo, sẽ diễn ra chương trình Farmtrip vào chiều 17.10 dự kiến tại Nem chả chợ Huyện Olala và Ca Farm Organic, với sự tham gia của các đại biểu. Chuyến đi tạo cơ hội để đại biểu tìm hiểu sản phẩm ẩm thực địa phương, mô hình nông nghiệp hữu cơ và khả năng kết nối hoạt động sản xuất với trải nghiệm du lịch.