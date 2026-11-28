Khai trương không gian trải nghiệm văn hóa và du lịch Vặt Hồng.

Các đại biểu dự khánh thành không gian trải nghiệm văn hóa và du lịch Vặt Hồng.

Dự án hỗ trợ xây dựng không gian trải nghiệm với các hạng mục: lối đi không bậc thang, hệ thống biển báo hòa nhập, nhà vệ sinh tiếp cận, khu trò chơi hòa nhập và 2 gian hàng trải nghiệm do người khuyết tật tham gia vận hành. Bên cạnh đầu tư hạ tầng, dự án còn tư vấn thiết kế bảo đảm khả năng tiếp cận, rà soát các nguy cơ mất an toàn và nâng cao năng lực quản trị cho hợp tác xã. Đến nay, các hạng mục hạ tầng tiếp cận đã hoàn thành; 4 người khuyết tật cùng người chăm sóc đã tham gia làm việc tại không gian trải nghiệm.

Các đại biểu trải nghiệm dệt vải.

Các đại biểu tham quan khu ẩm thực.

Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh.

Dự án hướng tới xây dựng môi trường du lịch hòa nhập, trong đó người khuyết tật vừa được tiếp cận các dịch vụ du lịch với tư cách du khách, vừa có cơ hội trực tiếp tham gia cung cấp dịch vụ. Đây là bước tiến trong phát triển du lịch cộng đồng theo hướng hòa nhập, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ du lịch, mở rộng cơ hội việc làm, tạo sinh kế và thúc đẩy người khuyết tật tham gia vào các hoạt động kinh tế.

Trong khuôn khổ chương trình, CARE, Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch Vặt Hồng và Khách sạn Glenda Tower Mộc Châu đã ký kết thỏa thuận hợp tác về việc làm và sinh kế hòa nhập cho người khuyết tật. Thỏa thuận hướng tới thúc đẩy các thực hành kinh doanh hòa nhập, cải thiện môi trường làm việc, mở rộng cơ hội để người khuyết tật tham gia vào chuỗi giá trị du lịch địa phương.

Ký kết thỏa thuận hợp tác về việc làm và sinh kế hòa nhập cho người khuyết tật.

Nhân dịp này, các đại biểu đã tham quan triển lãm ảnh về tiến trình đồng kiến tạo không gian văn hóa du lịch Vặt Hồng, các gian hàng và hoạt động tương tác.

Một tiết mục văn nghệ tại buổi khai trương.