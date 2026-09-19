Thúc đẩy phát triển du lịch biên giới Việt - Trung

Quang cảnh cuộc Hội đàm. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Hội đàm diễn ra trong bối cảnh hai bên đang tích cực chuẩn bị cho việc ký kết Bản thỏa thuận định hướng hợp tác du lịch biên giới giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

Đây sẽ là văn kiện nền tảng, mở ra hướng phát triển mới, định hình khung hợp tác mang tính chiến lược, lâu dài và bền vững cho ngành du lịch hai bên trong giai đoạn tới.

Tại buổi hội đàm, đồng chí Trần Thị Bích Hạnh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn đã thông tin về tiềm năng, thế mạnh và những sản phẩm du lịch đặc sắc của Lạng Sơn, qua đó giới thiệu tiềm năng kết nối với thị trường khách du lịch Quảng Tây nói riêng và khách du lịch tại Trung Quốc nói chung.

Đại diện các Sở, Ban ngành của tỉnh Lạng Sơn tham dự Hội đàm. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Đại diện doanh nghiệp lữ hành Việt Nam đề xuất phía Trung Quốc giảm thời gian giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh đối với khách du lịch, phân thêm luồng tại khu vực cửa khẩu nhằm tăng lưu lượng khách được xuất nhập cảnh.

Các doanh nghiệp lữ hành hai bên cần xây dựng kế hoạch đưa, đón khách phù hợp, duy trì liên hệ mật thiết; đồng thời chủ động bố trí đồ ăn, nước uống trong trường hợp quá trình hoàn thành thủ tục xuất nhập cảnh bị kéo dài.

Đại diện doanh nghiệp lữ hành phía Việt Nam trao đổi tại Hội đàm. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Trao đổi tại hội đàm, đại diện Sở Văn hóa Du lịch, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc cho biết lượng khách Việt Nam đến Quảng Tây tăng 15,6% trong đợt nghỉ lễ Quốc khánh vừa qua.

Phía bạn đề xuất hai bên cần tăng cường giao lưu ngành du lịch hai bên, chú trọng thúc đẩy trao đổi khách hai chiều, mở rộng vùng du lịch của hai địa phương.

Đại diện Sở Văn hóa Du lịch, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc trao đổi tại Hội đàm. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Công tác phối hợp quảng bá, giới thiệu tiềm năng của hai địa phương, hoạt động giao lưu nhân dân cần được chú trọng thực hiện.

Phía bạn cũng đề xuất tỉnh Lạng Sơn nghiên cứu phương án vận chuyển hành khách bằng hình thức sử dụng xe tự lái.

Việc nâng cao năng lực phục vụ và phát triển du lịch xuyên biên giới được xác định cần gắn với xây dựng các điểm đến trọng tâm, tập trung vào trải nghiệm thực tế cho du khách.

Đại diện Hiệp hội du lịch Quảng Tây, Trung Quốc trao đổi tại Hội đàm. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Hai bên thống nhất cần tiếp tục tối ưu hóa các điều kiện để phát triển du lịch; phía Trung Quốc cũng cho biết đang sửa đổi, hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế biên giới với phía Lạng Sơn.

Đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn làm rõ một số vấn đề phía Trung Quốc trao đổi. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Tại cuộc hội đàm, hai bên khẳng định các hoạt động lễ hội như Lễ hội ánh sáng biên cương tỉnh Lạng Sơn lần thứ nhất năm 2026 sẽ góp phần gia tăng hiệu quả và xây dựng thương hiệu có độ nhận diện cao cho du lịch biên giới.

Cũng tại chương trình hội đàm, hai bên đã trao đổi một số nội dung hợp tác hoạt động trong Lễ hội ánh sáng biên cương lần 2, dự kiến tổ chức vào năm 2028.